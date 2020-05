Pizza: siete estilos para disfrutar en casa con Club LA NACION

Romana o napolitana, a la piedra o al horno de barro, clásica o gourmet, tradicional o vegana. ¡Hay para todos los gustos!

Sobre pizza, no hay nada escrito. O, mejor dicho, ¡hay mucho escrito! Hay quienes la prefieren finita y crocante, otros son puristas de la media masa. Algunos no salen de los sabores clásicos, mientras que los más aventureros aprecian la innovación. Sea como sea, todos aman la pizza. No por nada es un súper clásico del delivery. Es que a una buena pizza no hay con qué darle. En esta cuarentena son muchos los restaurantes que acercan sus especialidades a los hogares. Y cada cual tiene un estilo distintivo. Diversas propuestas llegan a casa en forma de pizza de la mano de Club LA NACION.

Pizza romana by Cosi Mi Piace

El horno traído de Nápoles que conforma el corazón de Cosi Mi Piace volvió a encenderse para delivery y take away

Estilo de pizza: romana al horno a leña

romana al horno a leña Teléfono: 4831 7176

4831 7176 Horario de delivery y take away: martes a domingo de 19.00 a 22.00 + sábados y domingos al mediodía

martes a domingo de 19.00 a 22.00 + sábados y domingos al mediodía Beneficio: 20% todos los días

La cantina italiana de Palermo volvió a prender el horno a leña para seguir deleitando a sus comensales con su pizza tipo romana, ahora disponible para delivery y take away . La estrella de la casa es el horno traído de Nápoles y algunas de las pizzas destacadas son la Stracciatella (tomate, stracciatella, albahaca, pimienta negra), la Funghi (tomate, mozzarella fior di latte , portobellos horneados y crudos, perejil, ajo confitado), la Diávola (tomate, mozzarella fior di latte , salame tipo longaniza napolitana picante, orégano fresco), la Voglio Cotto ( mozzarella fior di latte , jamón natural, Grana Padano, tomates secos, albahaca) y la Carbonara e Patate ( mozzarella fior di latte , papas al horno, huevo, panceta, pecorino).

Pizza al horno de barro by Sucre

En Sucre la cuarentena los llevó a incursionar en unas pizzas tan personales como interesantes: al horno de barro, mitad napolitana, mitad neoyorquina

Estilo de pizza: napolitana + neoyorquina al horno de barro con leña de quebracho

napolitana + neoyorquina al horno de barro con leña de quebracho Teléfono: 4782 9082

4782 9082 Horario de delivery y take away: todos los días de 19.00 a 22.00 + sábados y domingos de 12.00 a 15.00

todos los días de 19.00 a 22.00 + sábados y domingos de 12.00 a 15.00 Beneficio: 20% para socios BLACK y 15% para Premium y Classic todos los días

El flamante horno de barro de Sucre es una novedad que venía de la mano de un menú especial para los que comieran sentados en la barra. A raíz del cierre del salón y la inauguración del delivery y el take away , surgió la idea de incursionar en las pizzas. Tras experimentar un poco, desarrollaron una receta propia que conjuga elementos de la pizza napolitana (utilizan harina 00 de grano tierno, sin aditivos) con la neoyorquina (estiran la masa con semolín o harina de maíz para lograr una base más crocante). Y los toques finales de la casa: fermentación en frío prolongada y cocción en el horno de barro a leña de quebracho. Los sabores irán variando, pero por el momento son cuatro: Margherita ( fior di latte y albahaca), Hongos (portobello, shitake y jamón de jabalí), Bianca Búfala (ricota y tomillo fresco) e hinojo baby orgánico con salchicha parrillera (sin tomate).

Pizza a la piedra by La Guitarrita

Las legendarias pizzas a la piedra de La Guitarrita están disponibles para ser enviadas o retiradas por alguno de sus locales

Estilo de pizza: a la piedra en horno a leña

a la piedra en horno a leña Teléfono: 0810 444 0755

0810 444 0755 Horario de delivery y take away: consultar en cada local

consultar en cada local Beneficio: 15% para socios BLACK y Premium de lunes a miércoles

La pizzería porteña fue fundada en 1963 y es sinónimo de tradición. A lo largo de los años fue forjando su propio estilo de pizzas a la piedra, y ahora los locales de Belgrano, Colegiales, Las Cañitas, Núñez, Olivos, Palermo y Villa Urquiza están funcionando para delivery y take away. Algunas de las especialidades de la casa son la Farineta (pizza rellena con mozzarella, cebolla, jamón cocido natural y rodajas de tomate), la Veneciana (rodajas de cebolla y de tomate, mozzarella, jamón cocido natural y huevo picado), la Napolitana (salsa de tomate, mozzarella, rodajas de tomate, hojas de albahaca y ajo a gusto), la Doble Mozzarella (salsa de tomate y doble ración de mozzarella para un chorreado perfecto) y la Atómica (salsa de tomate, mozzarella, longaniza, filetes de anchoas, jamón cocido natural y morrones asados).

Pizza local gourmet by Almacén de Pizzas

A la receta más clásica Almacén de Pizzas le suma el expertise en toppings de sus maestros pizzeros, con opciones especiales como con pepperoni, jalapeños, cheddar y panceta

Estilo de pizza: inspiración italiana con toques porteños gourmet

inspiración italiana con toques porteños Teléfono y horarios: consultar en cada local

consultar en cada local Beneficio: 20% para socios BLACK y Premium de lunes a viernes

Mientras que el local de Nordelta funciona solamente con delivery , los de Parque Rivadavia, Pilar y Villa Urquiza solo admiten retiro en el local, y las sucursales de Al Río, Barrancas de Belgrano, Caballito, Colegiales, Palermo Chico, Palermo Hollywood y Tucumán operan con ambas modalidades. Acá, los maestros pizzeros italianos aportan la tradición de sus tierras mientras que la influencia porteña llega en forma de novedosos toppings . Hay pizzas clásicas, pero también especiales (con pepperoni, jalapeños, queso cheddar o panceta, solo por nombrar algunas) y hasta las hay blancas (sin salsa de tomate). Cabe destacar que han estado donando pizzas a los principales hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para mostrar su gratitud al personal de salud. Y como novedad, lanzaron El Mercado del Almacén, donde venden la materia prima para que cada uno prepare su pizza preferida en casa.

Pizza orgánica by Bio

La pizza de arroz yamaní de Bio es una excelente opción para los vegetarianos y veganos (y para todos los que aprecien comer más saludable)

Estilo de pizza: raw , vegana y sin TACC, con ingredientes orgánicos

, vegana y sin TACC, con ingredientes orgánicos Teléfono: 4774 3880 / 15 6928 5046

4774 3880 / 15 6928 5046 Horario de delivery y take away: todos los días de 10.00 a 16.00

todos los días de 10.00 a 16.00 Beneficio: 15% los martes

Es el primer restaurante orgánico certificado de Argentina y, como tal, tiene productos totalmente ecológicos. Cada mañana publican los platos disponibles del día y entre sus opciones figura la Pizza Esenia, que es crudivegana y gluten free . Está elaborada con pan esenio (el primer tipo de pan de trigo sarraceno brotado), lino, kimchi (chucrut coreano picante), palta y queso vegetal estacionado hecho por ellos mismos. Y también está la Pizza Yamaní, que tampoco tiene gluten. La base se hace con puro arroz yamaní, cocido y luego hecho una pasta (típica forma de preparación de los macrobióticos), sin aceite ni harina. Trae queso, cebolla y olivas. Puede pedirse con queso vegetal para una alternativa completamente vegana.

Pizza congelada by Parecchio

Parecchio ofrece pizzas congeladas perfectas para hornear en casa, como esta Calabresa con salsa de tomate, mozzarella y longaniza calabresa

Estilo de pizza: casera congelada

casera congelada Teléfono: 4958 4777 / WhatsApp: 11 6758 3224

4958 4777 / WhatsApp: 11 6758 3224 Horario de delivery y take away: se programan los pedidos con 24 hs. de anticipación

se programan los pedidos con 24 hs. de anticipación Beneficio: 20% para socios BLACK y Premium todos los días

Para adaptarse a la pandemia, este ristorantino italiano implementó nuevas formas de comercialización. Además de reforzar los canales de venta para el delivery de sus clásicas pizzas recién horneadas, desarrolló una línea de pizzas congeladas, ideales para quienes quieran guardar en el freezer y hornear en casa. Los sabores disponibles son Mozzarella (salsa natural, mozzarella , orégano y aceitunas), Provolone (salsa de tomate, mozzarella y provolone en dados), Fugazzetta (cebolla, mozzarella , aceite de oliva y parmesano gratinado) y Calabresa (salsa de tomate, mozzarella y longaniza calabresa). Vienen en cajas de a dos unidades y se piden de 10.00 a 18.00 vía WhatsApp. La entrega se programa con 24 horas de anticipación.

Pizza cuadrada by La Casona de Flores

La propuesta de La Casona de Flores se distingue por lo original: pizzas cuadradas de 10 porciones

Estilo de pizza: cuadrada de 10 porciones

cuadrada de 10 porciones Teléfono: 4632 1060 / WhatsApp: 11 5667 4097

4632 1060 / WhatsApp: 11 5667 4097 Horario de delivery y take away: todos los días de 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 24.00

todos los días de 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 24.00 Beneficio: 20% para socios BLACK y Premium todos los días

La Casona de Flores llega con Pizza Club y una propuesta bien original: pizzas cuadradas de 10 porciones, porque ¿por qué no? Están disponibles todos los días, para almuerzo y cena, y son un éxito asegurado. Hay 30 sabores para elegir y algunos de los recomendados son: Fresca ( mozzarella , jamón crudo, rúcula, escamas de parmesano y tomates cherry ), Pollo al Verdeo ( mozzarella , salsa de tomate, fajitas de pollo, salsa de verdeo y olivas negras), Carré de Cerdo Barbacoa ( mozzarella , salsa de tomate, fricassé de cerdo, salsa barbacoa y olivas verdes), Ardiente ( mozzarella , tomates frescos, tabasco, jalapeños y oliva), Primavera ( mozzarella , jamón cocido, ananá caramelizado y cerezas) y Sugestiva ( mozzarella , salsa de tomate, escamas de manzana caramelizada, atún, huevo duro y olivas negras).

