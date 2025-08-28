Poesía, erotismo y Ferrari. La pasión de los Kovalivker, los dueños de la droguería Suizo Argentina

Detrás del escándalo por presuntas coimas, los dueños de la droguería Suizo Argentina son fanáticos de los autos italianos y participan en competencias en la Argentina y Europa

En medio del escándalo por las presuntas coimas, que obligó a Martín Menem a salir a desmentir que su primo “Lule” apareciera en un video al volante de una Ferrari de los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, aparece otro costado de la familia empresaria menos conocido: su pasión por los autos.

Eduardo Kovalivker, quien hasta hace algunos años dirigió la droguería y sus hijos varones Jonathan y Emmanuel, los herederos de la empresa, cultivan desde hace décadas su amor por los autos de lujo, en especial las Ferrari. Una pasión lo llevó no solo los llevó a armar una colección personal con modelos históricos de la marca italiana, sino también a subirse al volante en competencias de regularidad en la Argentina y en Europa.

“Nueve novias para nueve Ferraris”

En febrero de este año, Eduardo Kovalivker (80) habló de su amor por las Ferraris. Instalado en “Granaderos”, una chacra en los altos de La Barra, Uruguay, que compró hace una década a un sudafricano y a la que apenas le hizo algunas refacciones, pasa sus días rodeado de naturaleza y tranquilidad, acompañado de dos pasiones: los autos y la escritura.

“De chico ya me atraían y, de grande, a partir de la primera Ferrari que me regaló mi hijo mayor, me convertí en coleccionista. Me gustan especialmente las antiguas, como una Ferrari del ’64 que corrió en pruebas de montaña en Europa. Con ellas participo en competencias de regularidad en distintos países”, contó en una entrevista con CARAS sobre los emblemáticos autos.

Pero sus gustos no se reduce a los autos. La literatura también ocupa un lugar importante. “A los veinte, estando en Israel, empecé a escribir poesías. Sin embargo, recién a los cuarenta publiqué mi primer libro, Las horas que quedaron, y quince años después lo reedité con el doble de poemas”, recordó. Hoy suma nueve poemarios, que recientemente fueron reunidos por Editorial Planeta bajo el título Una vida de poesía.

También experimentó con otros géneros. Inspirado por el fenómeno mundial de Cincuenta sombras de Grey, incursionó en la literatura erótica con El Informe y más tarde con Jannah, Bianca, Clavelina y Mali. “Todas me encantaron, aparte de contener mucho erotismo en los momentos del acto sexual tienen mucha argumentación de novela. Y hace poco, para divertirme, le sumé Nueve novias para nueve Ferraris, donde uno mis dos pasiones: la escritura y los autos”, dijo en aquella oportunidad.

Públicamente, se lo vio a Kovalivker con dos modelos emblemáticos de la marca italiana. El primero es la Ferrari 365 GTC de 1968, que aparece registrada en listados oficiales y coberturas de las 1000 Millas Sport en la Patagonia argentina, competencia de regularidad en la que participó en varias ediciones junto a Gustavo Gallo como copiloto.

El año pasado, 2024, la pareja salió en el puesto 30 de la clasificación general y en el puesto 4 dentro de la categoría B.

El segundo es la Ferrari 275 GTB de 1965, chasis 07637, uno de los deportivos más icónicos de la casa de Maranello. Con esta joya participó en el Tour Auto en Francia, donde se lo vio alternando copilotos entre Laura Franchini y Gustavo Gallo.

Para Kovalivker su Ferrari no es solo un objeto de colección es que su ejemplar aparece en los listados del Gran Premio Nuvolari 2019 en Italia, una de las competencias más prestigiosas del automovilismo que convoca a más de 300 vehículos históricos de las marcas más emblemáticas.

La competencia se celebra cada septiembre desde 1991 en homenaje a Tazio Nuvolari, una leyenda del automovilismo. Con punto de partida en su ciudad natal, Mantua, el rally recorre alrededor de mil kilómetros por paisajes y ciudades del norte y centro de Italia, como Cremona, Ferrara, Rimini, Siena, Florencia y Brescia. Solo pueden participar autos fabricados entre 1919 y 1976, lo que convierte a la competencia en un verdadero museo rodante que deslumbra a fanáticos y curiosos por igual.

