Polémica en las redes. Coronavirus: el humor negro y los funerales de Ghana

6 de abril de 2020

El miedo a la muerte ha generado religiones, la mejor literatura, catedrales y grandes películas, supersticiones y ciencia. También nos ha legado uno de los mejores rasgos del ser humano: el humor negro. El héroe de Albert Camus, Sísifo, subía una y otra vez la piedra hasta la cima de la montaña sabiendo que era inútil, que rodaría pendiente abajo y que todo comenzaría una y otra vez. La inutilidad de toda empresa humana era bien representada en aquel mito griego. Camus decía: "Hay que imaginar a Sísifo feliz". Ahora bien, imaginemos a Sísifo bajando la cuesta para recomenzar el esfuerzo estéril no sólo feliz sino haciendo comentarios jocosos sobre su condición. He aquí el superhéroe perfecto.

Algo de eso está pasando con las restricciones del acuartelamiento globalizado impuesto por el nefasto virus. Muchos retoman viejas costumbres, como pelearse por política, otros dan consejos para que no quede ni un solo pedazo de ARN viral en la funda del celular o en las bolsas del delivery. Muchos otros, en cambio, aprovechan el tiempo libre y eterno para hacer chistes. Y algunos son creativos y desopilantes.

El rey de los memes del momento es el de los funerales de Ghana. El origen es unas imágenes insólitas de los empleados de una funeraria que bailan mientras cargan sobre sus hombros con el cajón de un muerto, imágenes provenientes de un documental de la BBC de hace unos años. Inevitablemente, en uno de los videos el cajón se va al piso desparramando el "contenido" por el piso. Alguien usó por primera vez ese material como sinónimo de "muerte" y le agregó una música de descontrol bolichero ("Astronomía", de Vicetone & Tony Igy). El meme se hizo viral y con la velocidad supersónica de comunicación que tienen las redes (y que dejan afuera a quien no las consume periódicamente) las connotaciones se hicieron cada vez más sintéticas. Así, ya se puede usar como sinónimo de desastre una sola foto de los cuatro portacajones o los primeros y vibrantes compases de la canción.

Mejor chiste usando a los negros en el funeral?&- Gustavo Noriega (@Gus_Noriega) April 4, 2020

Otras gracias son más elaboradas y combinan el ingenio, el tiempo libre para ensayos y edición y la inspiración artística . La BBC difundió a una familia completa -el matrimonio Marsh y sus cuatro hijos del condado de Kent-- desarrollando una versión paródica de "One Day More", la canción principal de la obra musical Los miserables, refiriendo con la letra a las tribulaciones de la cuarentena. La viralización alcanzó a una de las actrices más destacadas del mundo y que había protagonizado la obra, Anne Hathaway, quien los saludó con un "Bravo" virtual.

Pero la más encantadora de las intervenciones humorísticas de la cuarentena es una coreografía finamente editada de un grupo de cinco muchachos (tres mujeres y dos varones) de la canción "Think About Things", de Daði Freyr. Aquí no hay referencias sino muy externas a la cuarentena: es un trabajo enorme y seriamente llevado adelante por estos cinco chicos que no mueven un músculo de la cara mientras se posicionan en el cuadro y apenas se mueven rítmicamente. El enclaustramiento solo se devela en la ropa, en las locaciones de la puesta en escena (el comedor, la cocina y el baño de la misma casa) y por las infinitas horas de edición disponibles para que un producto bellamente inútil encuentre su mejor forma. ¿Quiénes son estos cinco bailarines impertérritos? El grupo familiar es indescifrable, parece más un grupo de estudio universitario. No tengo forma (o quizas no quiero tenerla) de averiguar el origen: si se trata de un casa universitaria en Hannover o un grupo religioso en Utah o un albergue turístico en Barcelona. Mejor no saberlo y disfrutar de ese momento mágico que genera la cuarentena.

El humor negro no es negador, muy por el contrario. Como el de Sísifo acepta su destino y hace de él material para la creación. Ojalá pronto nos sumerjamos en nuestras tonteras cotidianas y no podamos dedicarle el tiempo a estas orfebrerías. Mientras tanto, disfrutémoslas