Enzo Aguilar y Edith Hermida hablaron del escándalo de Beto Casella y Joe Fernández

La semana pasada, una serie de comentarios homofóbicos que Joe Fernández hizo en Nadie nos para sobre Valentín Freso, un bailarín del Teatro Colón, encendió la mecha: de inmediato, tanto el joven artista como Julio Bocca -director del Ballet Estable de la célebre institución- salieron a responder, mientras varias figuras del mundo del espectáculo apuntaron contra el panelista del programa de la Rock and Pop y contra su conductor, Beto Casella. Hoy, quienes sumaron su opinión sobre lo ocurrido fueron Enzo Aguilar, otro de los integrantes del ciclo, y Edith Hermida, la histórica compañera del exconductor en Bendita.

El momento que dio pie a la polémica

Todo comenzó la semana pasada cuando en la sección “La logia del buen gusto” decidieron incluir el video que el Teatro Colón publicó el 30 de diciembre de 2025, en donde invitaba a compartir un día con Fresno para conocer cómo se preparaba para la función de El Cascanueces. En esa sección, que tiene lugar todos los miércoles, los integrantes del envío hablan sobre lo que consideran “de buen gusto” en distintos contextos de la vida cotidiana y “analizan” distintos casos.

“Un chico de la logia, Valentín Fresno, es un bailarín del Teatro Colón y cuenta su rutina sacrificada. Vamos a verlo”, anunció Casella luego de compartir algunos mensajes de los oyentes. Los insultos homofóbicos no tardaron en llegar. Lejos de frenar la situación, siguieron en la misma tónica y desde el control, pisaron el relato de Fresno con varias frases del fallecido humorista el Doctor Tangalanga. Y después de escucharlo un rato, Casella agregó: “Qué futuro tiene este chico”, En ningún momento repudió las frases de sus compañeros de aire.

Tras la repercusión de lo sucedido, tanto Casella como Joe Fernández -el autor de los comentarios- pidieron disculpas.

La palabra de Enzo Aguilar

Enzo Aguilar estuvo presente y habló de la polémica Soledad Aznarez

El expanelista de Bendita e integrante del staff de Nadie nos para compartió su visión sobre la polémica en una nota que le concedió al programa Puro Show. “Por supuesto, repudio absolutamente todo lo dicho y no hay justificativo”, arrancó el mano a mano con el notero de eltrece. De inmediato, intentó explicar el episodio y mencionó el estilo y el espíritu de la sección del programa donde todo ocurrió.

“Como alguien que trabaja en la radio hace tres años, sí te puedo decir que es un comentario absolutamente de mierda, pero hecho en un contexto dentro de una rutina, dentro de un formato que se llama ‘Logia del buen gusto’ y de un personaje que hace Joe que es espantoso, mal bicho”, explicó. También contó que él también tiene un personaje en ese segmento, el “trolo de la mesa”, y que, si bien “todo el tiempo” le dice a Joe que sus dichos son “una barbaridad”, muchas veces lo pasa por alto para no frenarlo. “No puedo interrumpirlo 20 veces por día porque ya queda tedioso”, agregó.

Comentarios homofóbicos contra el bailarín de ballet Valen Fresno en el programa de Beto Casella de la Rock&Pop, 95.9 Captura

“Este tipo de chistes habrán pasado anteriormente. Me habrá pasado anteriormente y también me los habré comido”, aseguró. “¿Te ofenden los comentarios?”, quiso saber el cronista. “Por supuesto que no porque sé quién es Joe Fernández. Sé que está haciendo un personaje en ese momento por más de que lo que haya dicho sea un espanto. Yo no trabajaría con alguien así en la mesa. Yo no trabajaría con Beto si supiera que avala esos dichos”, sumó. Por último, compartió que en la radio tocan muchos temas relacionados al colectivo LGTBIQ+ y que quizá quienes no son oyentes de la radio no lo saben. Por último, insistió en que estuvo mal no frenar a Fernández.

“Es un macho en deconstrucción”

Otra de las voces consultadas fue la de Edith Hermida, la histórica compañera de Casella que luego de su partida quedó al frente de Bendita. “Qué chiste feo. Pero Joe siempre hace esos comentarios”, opinó Hermida cuando le pidieron que comparta su postura. “Me extraña que haya tenido tanta repercusión ahora porque Joe en Bendita ha tenido varios comentarios terribles. A mí me cae bien, lo quiero pero él siempre tiene ese humor... se va siempre a la banquina”, graficó. “Es buen pibe, pero es básico en su humor. Me parece que atrasa. No es de ahora, es de siempre y a mi no me causa gracia”, agregó.

“¿Beso tendría que haberlo frenado quizá? Porque también lo criticaron por machirulo y por avalar esos chistes”, le consultó el cronista. “Eso es difícil. Con el diario del lunes desde casa es fácil decir ´cómo no lo frenó´, pero hay que estar ahí”, lo defendió. “Beto es, como yo, parte de otra generación que nos hemos deconstruido. A veces es fácil deconstruir y a veces no. Y a veces nos equivocamos porque somos humanos”, repaso. “Beto es un macho en deconstrucción todavía”, completó.