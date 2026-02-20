El “Chelo” Weigandt se volvió viral en el mundo Boca: ¿se operó los labios?
El futbolista quedó en el ojo de la tormenta xeneize luego de publicar una selfie en redes; en la misma se observa un detalle que no pasó por alto entre los fanáticos del club, que aprovecharon para criticarlo
- 2 minutos de lectura'
Marcelo Weigandt volvió a Boca Juniors luego de su préstamo en Inter Miami CF, donde cumplió su sueño de jugar con Lionel Messi y aprovechó para alejarse del hostigamiento diario que sufría en el Xeneize por ese entonces. Tras disputar algunos minutos ante Vélez Sarsfield y Platense, todo indica que volverá a ser titular ante Racing Club y, este mismo viernes, se viralizó una selfie que publicó hace más de un mes.
Al regresar a Boca, el “Chelo” tuvo una conversación con el entrenador Claudio Úbeda y optó por quedarse para iniciar su tercera etapa con la camiseta xeneize. Esto fue rápidamente cuestionado por gran parte de la hinchada del club del sur de la Ciudad de Buenos Aires y buscan incomodar al futbolista para que quiera irse.
Por eso, entre el 19 y 20 de febrero se viralizó una selfie aparentemente compartida por Weigandt en TikTok el pasado 16 de enero, donde se lo pudo observar con una diferencia notoria con respecto a otras imágenes de esa misma publicación. Lo que sucedió fue que muchos aseguraron que el defensor se realizó un retoque estético en sus labios y pómulos, algo que generó un acalorado debate en redes sociales sobre lo que significa, sobre todo en la generación mayor a los 30 años.
La principal razón detrás de este hostigamiento se debe a que muchos hinchas de Boca quieren que los dirigentes vayan en búsqueda de un nuevo lateral derecho, ya que los rendimientos de Juan Barinaga y el propio Weigandt no convencen y justamente este último apunta a ser titular en el clásico. Además, Lucas Blondel no es tenido en cuenta y el juvenil Dylan Gorosito tampoco tuvo la oportunidad de jugar.
Por el momento, el protagonista no dijo nada al respecto y en sus dos partidos disputados con Boca no presentó esta modificación en su cara. En cuanto a las redes sociales, se difundieron un sinfín de memes y hay varios que recibieron miles de me gustas.
Los mejores memes sobre los labios de Weigandt
Lo que va ver conechny mañana cuando encare al chelo pic.twitter.com/uXY22HRHob— Mandril Rodríguez (@Mandrilrod) February 20, 2026
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Marcelo Weigandt
Enamorados. La tierna foto de Ángela Leiva y el “Chelo” Weigandt que confirma su romance
"Soy el hombre más feliz del mundo". Weigandt en Inter Miami: jugar con las estrellas y la diferencia entre la MLS y la liga argentina
La MLS al desnudo. Cuánto gana Messi, quiénes son los jugadores que más cobran y qué estrellas tienen contratos lejos del top 10
- 1
Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
- 2
Eduardo Domínguez se va de Estudiantes y continuará su carrera en Atlético Mineiro
- 3
Argentinos en el fútbol chileno: por qué cada vez más jugadores (¡y técnicos!) locales cruzan la cordillera
- 4
Colapinto, tras los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin: “Hay cuatro equipos bastante por delante”