LA NACION

El “Chelo” Weigandt se volvió viral en el mundo Boca: ¿se operó los labios?

El futbolista quedó en el ojo de la tormenta xeneize luego de publicar una selfie en redes; en la misma se observa un detalle que no pasó por alto entre los fanáticos del club, que aprovecharon para criticarlo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Marcelo Weigandt fue viral por un cuestionamiento de hinchas de Boca que no está ligado al fútbol
Marcelo Weigandt fue viral por un cuestionamiento de hinchas de Boca que no está ligado al fútbolInstagram (@chelo_weigandt)

Marcelo Weigandt volvió a Boca Juniors luego de su préstamo en Inter Miami CF, donde cumplió su sueño de jugar con Lionel Messi y aprovechó para alejarse del hostigamiento diario que sufría en el Xeneize por ese entonces. Tras disputar algunos minutos ante Vélez Sarsfield y Platense, todo indica que volverá a ser titular ante Racing Club y, este mismo viernes, se viralizó una selfie que publicó hace más de un mes.

Al regresar a Boca, el “Chelo” tuvo una conversación con el entrenador Claudio Úbeda y optó por quedarse para iniciar su tercera etapa con la camiseta xeneize. Esto fue rápidamente cuestionado por gran parte de la hinchada del club del sur de la Ciudad de Buenos Aires y buscan incomodar al futbolista para que quiera irse.

Por eso, entre el 19 y 20 de febrero se viralizó una selfie aparentemente compartida por Weigandt en TikTok el pasado 16 de enero, donde se lo pudo observar con una diferencia notoria con respecto a otras imágenes de esa misma publicación. Lo que sucedió fue que muchos aseguraron que el defensor se realizó un retoque estético en sus labios y pómulos, algo que generó un acalorado debate en redes sociales sobre lo que significa, sobre todo en la generación mayor a los 30 años.

El Chelo Weigandt quedó en el ojo de la tormenta luego de viralizarse una selfie que confirmaría su intervención
El Chelo Weigandt quedó en el ojo de la tormenta luego de viralizarse una selfie que confirmaría su intervenciónTikTok (@wilmarr5742)

La principal razón detrás de este hostigamiento se debe a que muchos hinchas de Boca quieren que los dirigentes vayan en búsqueda de un nuevo lateral derecho, ya que los rendimientos de Juan Barinaga y el propio Weigandt no convencen y justamente este último apunta a ser titular en el clásico. Además, Lucas Blondel no es tenido en cuenta y el juvenil Dylan Gorosito tampoco tuvo la oportunidad de jugar.

Por el momento, el protagonista no dijo nada al respecto y en sus dos partidos disputados con Boca no presentó esta modificación en su cara. En cuanto a las redes sociales, se difundieron un sinfín de memes y hay varios que recibieron miles de me gustas.

Los mejores memes sobre los labios de Weigandt

El meme más repetido incluyó la comparación de Weigandt con Oggi Junco
El meme más repetido incluyó la comparación de Weigandt con Oggi JuncoCaptura X
Los hinchas de River se sumaron a la ola de memes por lo ocurrido en Boca
Los hinchas de River se sumaron a la ola de memes por lo ocurrido en BocaCaptura X
La comparación de Weigandt llegó hasta los labios de "La Cuerpo"
La comparación de Weigandt llegó hasta los labios de "La Cuerpo"Captura X
Los chistes más repetidos mencionaron la calidad de los jugadores de Racing y el mal nivel de Weigandt
Los chistes más repetidos mencionaron la calidad de los jugadores de Racing y el mal nivel de WeigandtCaptura X
Los memes no solo se limitan a utilizar fotos, sino que ahora también están los emojis
Los memes no solo se limitan a utilizar fotos, sino que ahora también están los emojisCaptura X
Hasta Zoolander se hizo presente en los memes
Hasta Zoolander se hizo presente en los memesCaptura X
LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
    1

    Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

  2. Se va el DT campeón: Eduardo Domínguez rescinde su contrato y continuará su carrera en Brasil
    2

    Eduardo Domínguez se va de Estudiantes y continuará su carrera en Atlético Mineiro

  3. El fútbol chileno recibe cada vez más jugadores argentinos: ¿qué hay detrás de un fenómeno que no para de crecer?
    3

    Argentinos en el fútbol chileno: por qué cada vez más jugadores (¡y técnicos!) locales cruzan la cordillera

  4. Habló Colapinto y vislumbró el lugar que ocupará este año Alpine por las mejoras en el auto
    4

    Colapinto, tras los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin: “Hay cuatro equipos bastante por delante”