Las marcas de las sillas sobre el lomo de los elefantes liberados debido a la falta de turistas por el coronavirus. Crédito: You Tube

Decenas de elefantes fueron liberados de la esclavitud de las pesadas sillas que utilizaban para pasear turistas. El hecho ocurrió en Chiang Mai, una ciudad que se encuentra al norte de Tailandia, debido al estado de emergencia declarado por el gobierno para enfrentar al coronavirus y también porque en este momento no hay nadie a quien ofrecerle la "exótica" experiencia.

Los dueños del campamento Maesa decidieron liberar por primera vez después de 44 años a los elefantes de las enormes monturas de madera y metal que cargaban sobre sus espaldas . "Desde que ingresamos al negocio en 1976 montar en elefantes siempre ha sido la actividad favorita de los turistas. Pero debido a que el coronavirus se ha extendido, hubo cada vez menos y finalmente el gobierno nos ordenó cerrar, así que retiramos las sillas para liberar a los elefantes", explicó Anchalee Kalampichit, la directora del campamento.

La liberación ha permitido repensar el negocio y convertirlo en una experiencia agradable también para los elefantes. Kalampichit dijo que a partir de ahora, una vez superada la pandemia, la empresa permitirá que los animales deambulen libremente por los jardines y que la atracción sea observarlos y no montarlos. "No planeamos volver a colocar los soportes de los asientos en los elefantes. Queremos cambiar el estilo del lugar y encontrar formas más naturales para que el público pueda disfrutar de ellos. No los usaremos más para entretener turistas", dijo la directora del lugar.

Con esta situación, todos los servicios de este tipo deberán seguir cuidando a los animales sin ningún ingreso de los clientes. "El costo de cuidar a los 78 elefantes y a 300 empleados es de aproximadamente 150.000 dólares por mes ", contó Kalampichit y aseguró que no abandonarán a nadie y que tratarán de cuidar a los elefantes el mayor tiempo posible. "Ahora plantamos verduras para que el personal tenga su propia comida como una de las formas para reducir gastos", dijo.

En Chiang Mai hay 93 campamentos de elefantes. Boontha Chailert, presidenta de la Asociación de Empresas de Turismo de la ciudad, aseguró que cientos de centros de elefantes en Tailandia se enfrentan al cierre de sus negocios debido a la falta de turistas.