Por error de una aerolínea comió un alimento que no podía y vivió un calvario

“El peor vuelo de mi vida”, fue la clasificación que realizó la influencer canadiense Chloë Chapdelaine, en un video de TikTok en el que se muestra, sin poder contener las lágrimas, mientras se encontraba en el baño del avión en el que viajaba. Su relato se volvió viral al dejar al descubierto una peligrosa situación que usualmente atraviesan las personas que padecen celiaquía.

Fueron 15 horas de vuelo, para trasladarse desde Dubai a Los Ángeles, lo que duró el calvario que esta joven vivió en los aires. Sin poder contener las lágrimas, Chloë reveló que por un error por parte de la aerolínea consumió un croissant con gluten, lo que afecta a su salud ya que tiene celiaquía, una afección por la que se debe llevar a cabo una dieta libre de gluten, de lo contrario se daña el intestino y el organismo reacciona negativamente con diversos síntomas como pueden ser el vómito y descompostura estomacal.

Por error le dieron el producto, mezclado entre los que se clasifican sin gluten (Captura video)

Puntualmente, en su relato, la joven señaló que para el desayuno en pleno vuelo se le sirvió un kit de alimentos cuyo envoltorios contenían el logo correspondiente que indica que es libre de gluten. Confiada, consumió algunos de ellos y el croissant le llamó la atención por el sabor, ya que nunca había probado uno tan rico sin gluten. Ante la duda llamó a la azafata a bordo y ambas comprobaron que por error le había dado un alimento que no seguía las reglas de su alimentación.

“Soy muy sensible y mi enfermedad celíaca reaccionará a una pequeña cantidad o contaminación cruzada. Que me dijeran que había comido la mitad de un croissant sin gluten, que es una cantidad bastante grande y más grande de lo que había reaccionado en el pasado, fue realmente aterrador para mí”, reveló la joven, quien procedió a estar una hora en el baño para expulsar voluntariamente el alimento ingerido, en búsqueda de amortiguar las consecuencias.

Una joven contó el calvario que vivió por la comida que le dieron durante un vuelo

Sin embargo, su accionar no tuvo los efectos esperados: “Empecé a tener calambres estomacales muy fuertes, tuve diarrea, sentí náuseas y me empezó a picar la piel”. Asimismo, señaló que las consecuencias también inciden en su salud mental que distingue como “niebla mental o deprimirse durante las próximas dos semanas”, debido a que no consume gluten desde hace una década, momento que se le fue diagnóstica la celiaquía.

“Deberían verificarlo dos veces”, expresó sobre los encargados de ofrecer este tipo de alimentos. Sin poder cesar el llanto, también indicó que ella confió en que los productos que se le dieron eran apto para celíacos, pero ante el problema recomendó chequear que así lo sean, algo que ella no realizó.

A pesar del mal momento que vivió, Chloë aseguró que los trabajadores de la aerolínea se comportaron muy bien con su atención en medio de su descompostura y estuvieron atentos a ellos. No obstante, una vez en tierra, elevó la queja a las autoridades y recibió la respuesta que se hará una investigación sobre lo sucedido.

La joven consumió el alimento no permitido en su dieta y vivió un calvario (Captura video)

“Esto me produce tanta rabia. Con lo caro que son los viajes en avión tiene que tener la comida apropiada”; “Eso es súper grave”; “A los celíacos siempre nos hacen pasar por situaciones horribles”; “Me ha pasado, te abrazo fuerte” y “La peor parte de la enfermedad celíaca es que la gente no entiende la gravedad de la misma”, fueron algunos de los comentarios en la publicación, que ya cuenta con más de 230 mil “Me gusta”.

