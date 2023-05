Por qué la mano derecha de la reina Isabel II abandonó el castillo de Windsor tras la coronación de Carlos III

escuchar

El 14 de mayo, la mano derecha de la reina Isabel II abandonó el castillo de Windsor, en contra de su voluntad. La coronación de Carlos III como sucesor de la monarca aceleró un proceso que se cultivaba desde hacía meses, tras el fallecimiento de la abuela de los príncipes William y Harry. Entre sospechas y lágrimas de tristeza, la modista Angela Kelly se despidió del que fue su hogar durante casi tres décadas: “Me preparo para decir adiós”.

El 8 de septiembre de 2022, murió la reina Isabel II. Una noticia que conmocionó a la familia real británica y a todos los seguidores en el ámbito internacional. Pero, también hubo una persona cercana a la realeza a la que esto afectó de una manera especial.

ARCHIVO-. La familia real británica despidió a la reina Isabel II Toby Melville - Dpa

Su mano derecha, Angela Kelly, permaneció a su lado durante más de 25 años. La que en un principio fue contratada para ser la modista particular de la reina, pronto se convirtió en la “asistente personal, asesora y curadora de Su Majestad”, en un cargo que la monarca creó especialmente para ella.

Angela Kelly se mudó del castillo de Windsor este domingo Daily Mail

Pero, esta semana, Kelly, de 65 años, debió abandonar el castillo de Windsor, donde residió junto a la familia real durante casi tres décadas; según consignó el diario británico Daily Mail.

Con un colchón y algunas plantas, se trasladó entre lágrimas este domingo a su nueva residencia en Peak District, al norte de Inglaterra, a una propiedad que fue regalo del rey Carlos III, para honrar una promesa que le hizo a su difunta madre. “Me preparo para decir adiós. Me mudo por fin al que podré llamar ‘mi hogar’”, señaló.

Según el mencionado medio, la expulsión de la modista de la casa real sería motivada por las incomodidades que generaron sus revelaciones sobre Isabel II y también advirtieron que, luego del fallecimiento de la monarca, el nuevo rey cambió las cerraduras de la vivienda para que Kelly no pudiera acceder a ella.

Tres secretos que Angela Kelly reveló de la reina

Angela Kelly publicó un libro, titulado La otra cara de la moneda (The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe), a raíz de su cercano vínculo con la reina Isabel II durante casi tres décadas. En él, detalló algunos secretos de la vida de la monarca.

En un gesto de mutua confianza Isabel II y Michelle Obama se abrazaron en una visita de la exprimera dama a la reina en 2009

Una asistente real para probarse sus zapatos . “La reina tiene muy poco tiempo para sí misma y no tiene tiempo para probarse sus propios zapatos. Las dos calzamos el mismo número”, escribió la modista, quien afirmó que era ella misma quien lo realizaba.

. “La reina tiene muy poco tiempo para sí misma y no tiene tiempo para probarse sus propios zapatos. Las dos calzamos el mismo número”, escribió la modista, quien afirmó que era ella misma quien lo realizaba. Una apuesta para un evento . La reina asistía anualmente a la carrera de caballos Royal Ascot, en las afueras de Londres, y siempre generaba una gran expectativa por su atuendo. Así, Kelly reveló que se reunió con el dueño de la casa de apuestas, Paddy Power, para acordar una sobre el color del sombrero de la monarca.

. La reina asistía anualmente a la carrera de caballos Royal Ascot, en las afueras de Londres, y siempre generaba una gran expectativa por su atuendo. Así, Kelly reveló que se reunió con el dueño de la casa de apuestas, Paddy Power, para acordar una sobre el color del sombrero de la monarca. El saludo a Michelle Obama. La reina dejó a un lado por un momento el protocolo real, cuando saludó con un cercano abrazo a la primera dama de Estados Unidos. Sobre este suceso, que se llevó todas las miradas en 2009, Kelly apuntó que se trató de un “instinto natural”.

LA NACION