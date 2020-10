Por qué Lady Di le pidió al príncipe Carlos que renunciara a la corona

Un nuevo documental de "Channel 4" reveló detalles sobre la relación con el príncipe de Gales Crédito: Daily Star

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 15:33

Con cada detalle que se conoce sobre la relación entre Lady Di y el príncipe Carlos se puede tener una idea de lo tempestuosa que fue esa relación. Ahora, un reciente documental que se emitirá por Channel 4 revela que la princesa de Gales le pidió a su entonces marido que renunciara al trono en favor de su hijo William. ¿Por qué? Diana consideraba que el hijo de Isabel II no estaba a la altura para ser rey.

En el especial, llamado Diana: The Truth Behind the Interview, se mostrará en detalle cómo era en verdad el matrimonio entre Lady Di y el príncipe Carlos. Lejos de un cuento de hadas, se asemejó a una historia de terror. "Fue un infierno desde el primer día", recuerda el exeditor del Daily Telegraph, Max Hastings, sobre una entrevista que mantuvo con la princesa de Gales hace 25 años.

Hastings revela en el documental un reiterado y fehaciente pedido que Lady Di le hizo al príncipe Carlos. Pedido que involucraba, nada más y nada menos, que a la línea sucesoria de la corona británica. "Me dijo que le había pedido que renunciara a la sucesión y lo dejara a William en su lugar porque ella no creía que Carlos pudiera hacerlo", añadió.

El documental también repasa una entrevista con el periodista Jonathan Dimbleby, en la que el príncipe Carlos admitió su romance con Camila Parker Bowl, hecho que desencadenó la respuesta pública de Diana. "Éramos tres en ese matrimonio, estaba todo abarrotado", declaraba la princesa de Gales.

Además de los reportajes de Hasting y Dimbleby, el documental también exhibe fragmentos de la ya clásica entrevista con Martin Bashir, que como publica Daily Star, fue vista por más de 23 millones de personas. En aquella oportunidad, Diana reconoció que le había sido infiel a Carlos y puso en duda su capacidad para ser rey de Gran Bretaña.

Diana: The Truth Behind the Interview se emitirá este miércoles 21 de octubre en Channel 4. El material sale a luz meses antes de que la princesa de Gales hubiese cumplido 60 años.