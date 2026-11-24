Ya cenaste, te sentís satisfecho y, sin embargo, media hora después estás asaltando la cocina. ¿Te suena familiar? Las investigaciones sugieren que alrededor de un tercio de las personas comen algo entre comidas después de la cena; en el caso de los jóvenes de entre 18 y 24 años, cuatro de cada cinco no pueden resistir la tentación.

La dietista Kristine Beaulieu afirma que esto augura problemas. La doctora señala la evidencia que demuestra que cuanto más comen las personas en las dos horas previas a acostarse, mayores son las probabilidades de aumentar de peso y sufrir obesidad. Entonces, ¿por qué son tan comunes los antojos nocturnos? ¿Y qué podés hacer para controlarlos?

A pesar de que mientras dormimos pasamos más tiempo sin comer, las investigaciones sugieren que nuestro apetito alcanza su punto máximo de forma natural por la noche, casi independientemente de la cantidad de comida que hayamos ingerido durante el día.

El profesor James Betts, que investiga en la Universidad de Bath, Reino Unido, cómo el cuerpo procesa los alimentos y la energía, afirma que un factor importante es que nuestra “hormona del hambre”, la grelina, suele tener niveles más altos al final del día. “Si bien tiende a suprimirse con las comidas, eso realmente solo ocurre después de la primera comida del día, no después del almuerzo o la cena”.

Pero lo que comés también importa. Las comidas ricas en proteínas, fibra y volumen tienden a mantenernos satisfechos por más tiempo. Betts afirma que no tomar una cena nutritiva o que sacie puede provocar un bajón de energía posterior, lo que lleva a la gente a picar entre comidas.

La "hormona del hambre"

Para otros, el miedo a despertarse con hambre durante la noche también es un factor motivador, aunque la costumbre también influye. “Si se suele picar entre comidas en el mismo lugar, las señales del entorno pueden empezar a desencadenar antojos”, afirma la profesora Suzanne Higgs, experta en apetito de la Universidad de Birmingham, también en Reino Unido. “Por ejemplo, si alguien suele picar algo mientras ve la televisión, simplemente encenderla puede provocarle ganas de comer”.

¿Por qué los dulces son tan tentadores?

No solo aumenta la sensación de hambre al final del día. Las investigaciones sugieren que nuestro apetito por alimentos ricos en calorías también se intensifica, impulsado por el sistema de recompensa del cerebro más que por una necesidad real de energía.

“Nuestra preferencia y deseo por los alimentos ricos en grasas es mayor al final del día en comparación con los alimentos bajos en grasas”, dice Beaulieu, quien divide su tiempo entre la Universidad de Leeds, Reino Unido, y la Universidad de Moncton en Canadá. “Ese impulso hedonista puede anular las señales de saciedad, haciendo que queramos picar algo o comer un postre aunque estemos llenos”.

Incluso después de una cena abundante, los alimentos ricos en azúcar, grasa o sal pueden seguir activando las vías de recompensa en el cerebro, lo que ayuda a explicar por qué muchas personas sienten la necesidad de comer algo más. Así que, si te encontrás frente a la lata de galletas a las 9 de la noche, puede que no sea falta de fuerza de voluntad. Tu biología está en tu contra.

¿Comer entre comidas dificulta conciliar el sueño?

Los antojos nocturnos pueden estar vinculados con determinados hábitos, como comer frente al televisor Getty Images

Los resultados son contradictorios. Pero, sin duda, ingerir una comida copiosa a altas horas de la noche afecta la digestión y la preparación normal del cuerpo para el sueño. ¿Y qué hay de los tentempiés? Aquí la investigación se vuelve menos concluyente.

Existen algunas pruebas de que los alimentos ricos en carbohidratos refinados y azúcares añadidos, desde el pan blanco y el arroz blanco hasta las galletas y los pasteles, pueden estar relacionados con una peor calidad del sueño. Los investigadores creen que esto podría deberse a que dichos alimentos provocan mayores fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre y pueden alterar algunas de las señales hormonales implicadas en la regulación del sueño y el apetito.

Sin embargo, resulta difícil discernir la relación causa-efecto. Es posible que las personas con problemas de sueño sean más propensas a consumir alimentos azucarados entre comidas. “Se sabe que la falta de sueño no solo aumenta el apetito, sino también el deseo de consumir alimentos ricos en energía”, afirma el profesor Jonathan Johnston, experto en sueño y ritmos biológicos de la Universidad de Surrey, Reino Unido.

Esto significa que es muy difícil llegar a conclusiones definitivas sobre si picar algo a última hora de la tarde interrumpe el sueño, afirma Betts. “Las pruebas no son concluyentes y quizás reflejen que algunas personas reaccionan de forma diferente a otras ante distintos alimentos antes de acostarse”.

Cómo comer bocadillos de forma más saludable

Primero, averiguá qué es lo que te motiva a cumplir ese antojo.

Si realmente tenés hambre, puede que te ayude hacer que las comidas anteriores te dejen más saciado.

Si picar entre comidas es principalmente un hábito, cambiar las rutinas y planificar los tentempiés con antelación puede ayudar.

“Comer mientras se está distraído, por ejemplo viendo la televisión, puede llevar a las personas a consumir más porque prestan menos atención a la cantidad que han comido”, dice Higgs.

Pero no es necesario prohibir por completo los tentempiés nocturnos, afirma Beaulieu.

Una porción razonable de algo agradable suele ser más sostenible.

Mantén disponibles opciones saludables como frutas, yogur y frutos secos.

Incluso un poco de chocolate de vez en cuando no es el fin del mundo.

“Está bien comer esos alimentos que se te antojan de vez en cuando, con moderación”. El truco, dice, consiste en convertir la opción saludable en la opción por defecto. “Si esos alimentos que se te antojan no están habitualmente en la despensa y sí ienés una opción saludable, es más probable que elijas la opción más saludable”.

*Por Nick Triggle