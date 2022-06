Por qué se están viralizando los fatalistas del clima y quiénes los combaten

Los “fatalistas” climáticos creen que el mundo ya perdió la batalla contra el calentamiento global. Pero eso no es cierto. Y mientras los videos que siembran desesperanza se difunden en internet, otras personas luchan contra contra esta marea viral.

Mientras caminaba por la calle con una gorra de Jurassic Park, Charles McBryde levantó su teléfono inteligente, miró a la cámara y presionó el botón de grabar.

“Ok, TikTok, necesito tu ayuda”, dijo. Charles tiene 27 años y vive en California. Sus extravagantes videos de TikTok sobre noticias, historia y política le consiguieron más de 150.000 seguidores. En el video en cuestión, grabado en octubre de 2021, Charles decidió que era hora de hacer una confesión.

“Soy un fatalista climático”, afirmó. “Desde aproximadamente 2019, creo que hay poco o nada que podamos hacer para revertir el cambio climático a escala global”. El fatalismo climático es la idea de que ya no podemos hacer nada para frenar el calentamiento global, y que es muy probable que la humanidad se extinga. Los científicos señalan que esto no es acertado, pero el argumento está cobrando fuerza en línea.

“Dénme esperanza”

Charles admitió sentirse abrumado, ansioso y deprimido por el calentamiento global, y prosiguió con una súplica. “Hago un llamado a los activistas y científicos de TikTok para que me den esperanza”, dijo. “Convénzame de que hay algo por lo que vale la pena luchar, que al final podemos lograr vencer esto, incluso si es solo en forma temporal”.

"Soy un fatalista climático", confesó Charles McBryde en 2021 a sus seguidores CHARLES MCBRYDE/TIKTOK

No pasó mucho tiempo antes de que alguien respondiera.

Enfrentándose a los “fatalistas”

Alaina Wood es una científica especializada en sustentabilidad con sede en Tennessee. En TikTok es conocida como thegarbagequeen o la reina de la basura. Después de ver el video de Charles publicó una respuesta, explicando en términos simples por qué estaba equivocado.

Alaina tiene la costumbre de desafiar el catastrofismo climático, una misión que asumió con un sentido de urgencia. “La gente está renunciando al activismo porque dice: ‘No puedo soportarlo más... Esto es demasiado...’ y ‘Si realmente es demasiado tarde, ¿por qué lo intento?’”, dijo. “El fatalismo finalmente conduce a la inacción climática, que es lo contrario de lo que queremos”.

¿Por qué no es demasiado tarde?

La científica climática Friederike Otto, que vino trabajando con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, IPCC, señala: “No creo que sea útil pretender que el cambio climático conducirá a la extinción de la humanidad”. En su informe más reciente, el IPCC presentó un plan detallado que podría ayudar al mundo a evitar los peores impactos del aumento de las temperaturas.

El plan implica recortes “profundos e inmediatos” en las emisiones de gases de efecto invernadero, que atrapan el calor del Sol y calientan más el planeta. “No se puede negar que hay grandes cambios en todo el mundo y que algunos de ellos son irreversibles”, afirma Otto, profesor titular de ciencias climáticas en el Instituto Grantham para el Cambio Climático y el Medio Ambiente en Londres.

“Esto no significa que el mundo se vaya a acabar, pero tenemos que adaptarnos y dejar de emitir gases de invernadero”.

La científica Alaina Wood se ha dedicado a desacreditar videos con informaciones falsas y a decir a los jóvenes que no es demasiado tarde para actuar ALAINA WOOD

Suelo fértil

El año pasado, el Centro de Investigaciones Pew de Estados Unidos realizó una encuesta que abarcó 17 países y se centró en las actitudes hacia el cambio climático. Una abrumadora mayoría de los encuestados dijeron que estaban dispuestos a cambiar la forma en que vivían para abordar el problema.

Pero cuando se les preguntó qué tan seguros estaban de que la acción climática reduciría significativamente los efectos del calentamiento global, más de la mitad señaló que tenían poca o ninguna confianza. El fatalismo aprovecha y exagera esa sensación de desesperanza. En el caso de Charles, todo comenzó con una comunidad en Reddit dedicada al posible colapso de la civilización.

“El lenguaje más apocalíptico provenía de antiguos científicos del clima”, dice Charles. Es imposible saber si las personas que publicaron los mensajes que leyó Charles eran científicos genuinos. Pero las publicaciones tuvieron un efecto profundo en él. “Creo que caí en una espiral negativa”, admitió.

Alaina Wood, la científica de sustentabilidad, dice que la historia de Charles no es inusual. “En este punto, rara vez me encuentro con una negación del cambio climático”, dice. “No es que la gente diga: ‘Los combustibles fósiles no causan el cambio climático’...Pero dicen en cambio: ‘Es demasiado tarde’”. Las reglas de TikTok prohíben la desinformación que causa daño. Enviamos a TikTok algunos videos que Alaina desacreditó en el pasado, pero la empresa dijo que ninguno violaba sus reglas.

TikTok agregó que trabaja con verificadores de datos para “limitar la difusión de información climática falsa o engañosa”.

"No se puede negar que hay grandes cambios...y que algunos de ellos son irreversibles. Eso no significa que el mundo se vaya a acabar, pero tenemos que adaptarnos y dejar de emitir", afirma la científica Friederike Otto Reuters

Joven y pesimista

Aunque puede tomar muchas formas (y, por lo tanto, es difícil de medir con precisión), Alaina dice que el fatalismo climático es particularmente popular entre los jóvenes. “Hay personas que son activistas climáticas y están muy asustadas. Quieren promover cambios, pero sienten que necesitan difundir contenidos basados en el miedo para hacerlo”, señala.

“También hay personas que saben que el miedo en general se vuelve viral, y simplemente siguen las tendencias, incluso si no necesariamente entienden la ciencia”. He visto varios de los videos desacreditados por Alaina. Invariablemente presentan a usuarios jóvenes que expresan desesperación por el futuro.

“Déjame decirte por qué no sé qué quiero hacer con mi vida y por qué no hago planes”, dice una joven en uno de los videos. “Para el año 2050, la mayoría de nosotros debería estar bajo el agua debido al calentamiento global”. Pero eso es una gran exageración de lo que los científicos del clima realmente nos están diciendo.

“Muchas de las afirmaciones son ejemplos de humor fatalista, pero la gente en TikTok lo interpreta como un hecho”, dice Alaina. ¿Y qué sucedió con Charles después de ver las desacreditaciones de Alaina? ¿Sigue siendo un fatalista climático? “Yo diría que no”, afirma. “Estoy convencido de que podemos salir de esta”.