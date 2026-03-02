Luna de Sangre: a qué hora arranca el eclipse lunar este 3 de marzo

Este martes 3 de marzo, los entusiastas de la astronomía en la Argentina y el mundo se preparan para el primer gran evento lunar de 2026: un eclipse lunar total. Este fenómeno, popularmente conocido como la “Luna de Sangre”, promete un espectáculo visual único, por lo que muchos se preguntan si se podrá ver desde nuestro país y a partir de qué hora.

¿Qué es un eclipse lunar total y por qué se lo conoce como “Luna de Sangre”?

Así se verá la "Luna de Sangre" este martes 3 de marzo de 2026

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se posiciona directamente entre el Sol y la Luna, por lo que proyecta su sombra sobre el satélite natural. En el caso de un eclipse total, la Tierra cubre completamente el disco lunar con su sombra umbral, la parte más oscura. Este fenómeno siempre sucede durante la fase de Luna llena y puede ser visible desde gran parte del planeta.

La denominación “Luna de Sangre” proviene del color rojizo o anaranjado que adquiere la Luna durante este evento astronómico. Esto se debe a que, aunque la Tierra bloquea la luz solar directa, una parte de la luz atraviesa la atmósfera terrestre y alcanza la superficie lunar. Los colores de longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan con mayor facilidad, mientras que los colores de longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, logran atravesar la atmósfera y se reflejan en la Luna. La intensidad del color rojo puede variar dependiendo de la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre en ese momento.

¿Cuándo y a qué hora arranca el eclipse lunar de este 3 de marzo?

Según la información del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el eclipse lunar total se produce este martes 3 de marzo y coincide con la Luna llena. El fenómeno comienza a las 09.49 UT (Tiempo Universal Coordinado) y finaliza a las 13.17 UT. La fase total del eclipse, momento en que la Luna de Sangre es más notoria, se extenderá entre las 11.04 UT y las 12.03 UT.

¿Se puede ver la “Luna de Sangre” desde la Argentina?

Si bien el eclipse será visible en amplias regiones del mundo, incluyendo todo el Océano Pacífico, América, el este de Asia y Australia, la visibilidad a simple vista desde la Argentina será limitada y parcial. Esto se debe a que gran parte del fenómeno ocurrirá durante el día en nuestro territorio.

De acuerdo con la información que fuentes del Planetario Galileo Galilei ofrecieron a LA NACION, solo se podrá apreciar marginalmente el inicio del eclipse en la mitad oeste del país, antes del amanecer y a poca altura sobre el horizonte oeste. Lamentablemente, ciudades como Buenos Aires y la región de la Mesopotamia no tendrán la oportunidad de presenciar este evento directamente en el cielo.

Para quienes no puedan observarlo en vivo, diversos medios y organismos especializados en astronomía ofrecerán cobertura en línea, como la NASA a través de su canal oficial de YouTube. Esto permitirá seguir el desarrollo del eclipse en tiempo real.

¿Cuáles son los próximos eclipses de 2026?

El año 2026 nos depara un total de cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. El primero ya tuvo lugar el pasado 17 de febrero, siendo un eclipse solar anular. Este fenómeno se da cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, pero al estar lejos de su apogeo, no cubre completamente el disco solar, dejando visible un llamativo "Anillo de Fuego" brillante. Desde el sur de Argentina, este eclipse fue visible de forma parcial.

Más allá del eclipse lunar de este 3 de marzo, la agenda astronómica de 2026 incluye dos eventos más de este tipo, según el SHN:

Tipo de eclipse Fecha Horario Dónde se podrá ver Eclipse total de Sol Miércoles 12 de agosto Comienza a las 15.34 UT y finaliza a las 19.58 UT Es visible como parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa. La fase total es visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Eclipse parcial de Luna Viernes 28 de agosto Comienza a las 2.33 UT y finaliza a las 5.51 UT Es visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa

