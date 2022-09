Pronóstico del tiempo: cómo sigue la semana

Lunes: mañana fresca, tarde templada

Comienza un lunes con un amanecer fresco pero sin frío intenso. El cielo despejado y el viento leve del sudeste ayudan a que el termómetro duerma hasta tarde con el mercurio largando en 9ºC. Después queda una jornada con mucho sol, con la veleta marcando el este al mediodía y una tarde agradable con poca nubosidad, poco viento y mucho sol con la máxima estirándose hasta 20ºC. La noche cierra con cielo despejado, sin viento y 14ºC.

Martes: sigue la amplitud térmica

Continúa la falta de cobertura nubosa sobre el estuario facilitando las mañanas frescas. Se espera viento calmo o muy leve desde el sur con el termómetro marcando mínima de 10ºC configurando otro amanecer fresco pero diferenciado de un escenario de frío invernal. Habrá que estar atentos a que el aire quieto y la alta humedad no nos dejen una mañana con baja visibilidad. El sol permitirá una rápida recuperación de la temperatura a media mañana y aprovechará la rotación de viento al noreste para animarse a 22ºC promediando el día en otra tarde a pleno sol. La temperatura nocturna acompañará la lenta recuperación térmica en un cierre con 15ªC.

Miércoles: otro día a pleno sol

Otro amanecer con cielo despejado, con viento leve del noroeste con el mercurio largando desde 11ºC que nos mantiene lejos del atuendo esquimal para salir de casa. Si llegáramos a tener nuestra masa de aire quieta podríamos esperar un evento de baja visibilidad con neblinas y bancos de niebla. Se espera otra jornada a pleno sol, con muy poca nubosidad con el mercurio repitiendo los 22°C para armar otra tarde de primavera.

Jueves: tarde de primavera

El jueves repetirá las variables de los días anteriores con otra mañana a cielo limpio que seguirá favoreciendo el fresco matinal. Se espera una mínima de 11ºC para seguir con esta racha de amaneceres frescos pero no fríos y sin viento para que no den una percepción más baja de la temperatura. Se espera una intensificación del viento del noroeste hacia el mediodía pata animar al termómetro a otra tarde cálida con máxima de 23ºC. La noche mostrará cielo algo nublado, viento leve del noroeste y un cierre agradable con 15ºC.

Viernes: la máxima no para

El viernes rompe con la racha de amaneceres con cielo despejado y sin viento. Comienza un descenso de aire caliente que arrimará mucha nubosidad desde temprano. Se estima una mínima de 12ºC en una mañana mas ventosa. La jornada transitará con cielo parcialmente nublado con viento caliente llegando desde el oeste para empujar al mercurio a los 25ºC para despertar la euforia de afición veraniega. La noche se muestra a salvo, sin frío ni viento fuerte.

Borrador del fin de semana

El sábado proyecta viento del noreste y mucha nubosidad. Se espera un amanecer apenas fresco con 14ºC de salida en una jornada con poco sol y una tarde templada con el mercurio logrando 23ºC sin previsión de lluvias. El domingo volvería a ingresar aire frío para moldear una jornada con más sol, menos temperatura y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche.

Eso es todo amigos y amigas. Se viene una semana de amaneceres frescos pero no fríos. Será el precio que habrá que pagar por tener varios días de cielo despejado. Será una semana de marcada amplitud térmica donde es probable que se vuelva a casa alguna tarde con el abrigo al hombro. No hay estimación de precipitaciones y solo queda saber si el viento calmo y la alta humedad no nos dejarán dos amaneceres a pura niebla para el martes y el miércoles. Por lo demás, se vienen varias jornadas meteorológicamente muy tranquilas.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli