Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: el verano saca chapa

Comienza la seguidilla de tardes tórridas en la ciudad, pero todavía la mínima nos hace precio, con 25°C de salida. Se estima una mañana con cielo algo nublado y viento moderado del noreste. La dupla sol y aire caliente dará su primera función estirando el mercurio hasta 34°C para ofrecer una tarde de verano intenso. Hacia el atardecer, la veleta rota dando paso al aire fresco desde el río, lo que nos dará una noche con 28°C, continuando el descenso hacia la medianoche. De todas formas, será el primer cierre nocturno con alta temperatura. Esta semana va a costar dormir.

Martes: otro día sofocante

El martes volverá a proponer un nuevo aporte de aire caliente durante la mañana, y ya el amanecer avisará de un día de calor con el termómetro saliendo desde 25°C. Será una jornada muy parecida a la anterior, en la que el viento del noreste y la poca nubosidad se traducirán en otra tarde de pleno verano sin piedad para el laburante, quien deberá soportar más de 36°C. Al atardecer, rota el viento permitiendo una bocanada de aire frío desde el sudeste. Esto no se sentirá inmediatamente, en una noche de 30°C, pero permitirá que la temperatura baje algo hacia la medianoche y madrugada.

Miércoles: afloja un poquito

El miércoles nos dará un breve recreo en esta fila de días extenuantes. El amanecer ofrecerá viento del este, en una mañana agradable con una mínima de 22°C. Se suma un manto de nubes altas para ayudarnos a tapar un poco el sol; y conservamos el viento fresco como para desanimar al termómetro, que igual conseguiría marcar 32°C. La noche nos encontraría con 26°C, por lo que no será tan difícil dormir.

Jueves: de vuelta al calor extremo

Comienza el pasaje más duro de temperaturas de toda la semana. El jueves ofrecerá viento norte durante todo el día, transformando nuestra columna atmosférica en un horno. De hecho, se correrán las nubes para hacer peor las cosas y volver al sendero del calor extremo, con una tarde de 36°C a puro cielo despejado. La noche no ofrecerá tregua en un cierre con 30°C.

Viernes: una tarde en el Sahara

El viernes dará un verdadero batacazo térmico con un brutal descenso de aire caliente. Así, la ciudad se transformará en una suerte de sucursal del infierno. Cielo despejado de punta a punta en una jornada donde será imposible caminar bajo el sol. Este puede representar uno de los días más calurosos en lo poco que va del siglo. Tal es así que los algoritmos marcan una máxima de 38°C, algunas simulaciones se arriesgan a un poco más y casi nos cantan las cuarenta. Se espera una jornada de calor extremo, sin atenuantes.

Borrador del fin de semana

El sábado repetiría la máxima del día anterior, aguardando por la llegada de un frente frío por la noche. Podríamos estar expuestos a tormentas aisladas durante la noche del sábado y el domingo por la mañana. La jornada dominical traerá el alivio con una máxima de 28°C.

Eso es todo, amigos. Comienza una semana imposible para el laburante de a pie, que tendrá que soportar tardes sofocantes mientras mira en el teléfono fotos de sus amigos en la playa. Algunas jornadas representarán un duro desafío para nuestra red eléctrica. Por suerte, la ciudad se mueve a otro ritmo distinto al de comienzos de enero, y estos embates de alta temperatura no se sufren tanto como a fin de año cuando la calle es un hormiguero. A diferencia de una ola de calor, tendremos una breve tregua el miércoles para tomar un leve respiro y aguardar hasta el alivio definitivo del sábado. No son tantos días de calor fuerte que se encadenan, pero son los suficientes para tenernos toda la semana sudando la gota gorda. No subestimen las recomendaciones por altas temperaturas, hay que llegar hasta el sábado.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli