Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: probabilidad de lluvias todo el día

Comienza una jornada incómoda para todos aquellos que tengan que moverse por la ciudad o que deban estar varias horas con alguna actividad a la intemperie. El amanecer prevé la continuidad de las lluvias que comenzaron ayer por la noche, ya de manera mas aislada aunque puede esperarse alguna tormenta pasajera, algo cortito pero muy activo. Contaremos con viento desde el norte y cielo nublado con el termómetro largando desde 21°C. La primera etapa de las precipitaciones no estará asociada a un ingreso de aire frío por lo que la temperatura no caerá significativamente. La tarde parece menos inestable pero igual podría depararnos precipitaciones intermitentes o algunos pasajes con lloviznas, la máxima retrocede con respecto a los últimos días alcanzando los 23°C. Hacia el atardecer comenzará la rotación de viento para contar con aire frío del sudoeste en un cierre nocturno con 17°C, todavía con probabilidad de alguna lluvia aislada. Si bien la franja matinal será la mas inestable, todo el día estaremos expuestos a precipitaciones. Hacia la medianoche se intensificará el viento frío para favorecer un importante descenso de temperatura. “Viento del sur, oh lluvia de abril” cantaba Sui Generis.

Martes: vuelve el sol

La mañana del martes marcará el final del idilio de temperaturas templadas. Toda la circulación de viento del sur durante la madrugada se traducirá en un amanecer más que fresco con el mercurio largando desde los 12°C, será un desplome brutal considerando la mínima del día anterior. El chiflete frío se atenuará a media mañana, ya con el retiro de los nubarrones y la vuelta del cielo despejado. El sol oficiará de contrapeso del viento del sur como para sostener el mercurio en 23°C vespertinos con algo más de nubosidad. La noche clausura con cielo parcialmente nublado y 17°C.

Miércoles: amanecer muy frío

El miércoles repetirá la ecuación de el sol empujando y el viento del sur oficiando como lastre. O del aire frío intentando bajar al mercurio y el sol sosteniéndolo, como ustedes quieran. Volverá el cielo despejado desde temprano iniciando una nueva saga de mínimas invernales con 10°C de salida en la ciudad y un par menos en el conurbano. Se estima una jornada de marcada amplitud térmica que obligue a salir de casa abrigado y volverse con la campera en la mano en una tarde a pleno sol con máxima de 22°C. Hacia la noche seguirá el viento del sudeste en un cierre con 16°C.

Jueves: baja sensación térmica por la mañana

Otro día de cielo despejado con viento del sur de punta a punta para configurar un amanecer invernal con 9°C de mínima, dos menos en el área suburbana donde el viento puede llevar la sensación térmica a valores disparatadamente bajos. La temperatura repunta a media mañana pero el sol vuelve a encontrar la resistencia del viento frío por lo que el mercurio lograría 19°C como máximo esfuerzo. Será el día más fresco de toda la semana con 13°C al final de la jornada..

Viernes: sigue el cielo limpio

Enésimo día de viento sur en el estuario con la generosa insolación de superficie salvándonos del frío vespertino. Se espera otro amanecer invernal con 10°C de mínima, cielo despejado y por suerte, viento en calma. Seguiremos con el cielo limpio todo el día para una agradable tarde otoñal a pleno sol con 20°C de máxima. Hacia el atardecer comienza el giro de veleta anunciando la entrada de aire desde el este y viento desde el norte a las pocas horas, acabando con el evento de viento sur advectando aire frío por cinco días consecutivos. La noche se proyecta estable para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana:

El sábado conservará el cielo despejado y contará con un suave descenso de aire templado para intentar revertir el fresco de la semana con máxima de 22°C. El domingo se proyecta con mucha más nubosidad y viento del noreste que podría darnos una máxima un poquito más alta.

Eso es todo amigos y amigas. Aprovechen hoy la oferta del último amanecer templado porque las mañanas que se vienen serán muy frías. Claro que las etiquetamos como “frías” desde la óptica otoñal, en un período invernal serían toda una gentileza. En el conurbano no habrá alicientes, las mañanas empezaran con muy baja temperatura, sin atenuantes. Si bien la temperatura vespertina se recupera también quedará varios grados abajo con respecto a las máximas de los últimos días, se vienen tardes térmicamente muy agradables, lo que sucede es que nos estaremos descolgando de temperaturas mucho más altas. Por lo demás será una semana que podría describirse como “embole atmosférico” con cielo despejado desde el martes hasta el sábado, ustedes lo disfrutarán pero se hace realmente aburrido redactar un reporte con cinco días iguales de variables meteorológicas. Espero que puedan llegar secos hoy al trabajo o a las aulas y que tampoco se liguen algún duchazo en la vuelta a casa.

Tengan todos una gran semana

