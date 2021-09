Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: se va el sol y baja la temperatura

Se acaba la oferta de sol en la ciudad después de un fin de semana sin nubes. Tampoco sigue la gentileza térmica de los 26°C dominicales, el lunes trae entrada de aire frío e inaugura 48 horas de viento sudeste sostenido obligando a monitorear el río que quedará al borde de la sudestada. La frondosa nubosidad hará que la mínima no se resienta con 14°C de salida aunque la circulación de aire frío y la frondosa nubosidad recorten la máxima en 19°C, moldeando una jornada de acotada amplitud térmica. Será un día inestable con probabilidad de lloviznas intermitentes y lluvias aisladas, además de un lunes ventoso que ofrecería fuertes ráfagas nocturnas. Si le toca andar por la calle todo el día lleve abrigo y preocúpese más por el viento que por la potencial lluvia.

Martes: cerca de la sudestada

Otro día ventoso e inestable en el estuario que podría deparar alguna precipitación débil durante la mañana. La mínima sigue firme sin caer con 14°C de salida aunque el mercurio tendrá un recorrido muy corto nuevamente desanimado por la falta de sol y el viento frío, recortándose en 17°C. A pesar de que alguna fractura en la nubosidad pueda permitir que Febo asome por algunos minutos será otro día gris de punta a punta. La noche mostrará las últimas horas de viento sudeste con el termómetro cerrando el día en 16°C.

Miércoles: otro día gris

Para el miércoles la veleta anunciará viento desde el este para seguir saturando nuestro cielo de humedad. Se estiman 13°C de salida con cielo mayormente nublado, a pesar de los nubarrones bajos y amenazantes se espera una jornada mucho más estable con viento moderado y el termómetro aprovechando la ausencia de aire frío para recuperarse hasta los 19°C vespertinos.

Jueves: vuelve el viento templado

El jueves trae de vuelta al viento norte con el descenso de una masa de aire caliente e inestable que podría dejarnos algunas lluvias aisladas. La mínima toma nota y larga desde 15°C y la máxima, a pesar de no contar con el espaldarazo solar podría superar los 20°C. Será el último día nublado y ventoso en el estuario, cerca de la medianoche los cúmulos se retiran y le devuelven las estrellas al firmamento nocturno lo que también favorecerá el descenso de temperatura durante la madrugada.

Viernes: se corren las nubes

El viernes será el primer día de toda la semana que pueda ofrecer algún pasaje soleado. El amanecer mostraría 13°C con cielo parcialmente nublado. La veleta vuelve a girar para señalar una débil entrada de aire frío y seco que limpiaría nuestro cielo para dejarnos una tarde de sol con 22°C de máxima en la vuelta de la primavera a la ciudad. Todavía hay algunas divergencias sobre la rotación de viento matinal, algunos modelos dan cierta inestabilidad con lloviznas durante la madrugada que podrían solapar el amanecer. La noche se encuentra a salvo en un cierre estable con 16°C.

Borrador del finde

El fin de semana mantendrá la circulación de aire frío lo que se traducirá en un progresivo descenso de temperatura. Los primeros borradores del sábado arrojan cielo parcialmente nublado, máxima de 19°C y cierta inestabilidad. El domingo traería más sol pero menos temperatura con 17°C de temperatura punta.

Eso es todo, amigos y amigas. A pesar del descenso de temperatura las mínimas no caen por lo que el frío no regresa a estas latitudes confirmando que los amaneceres invernales quedaron definitivamente atrás. Se viene una semana donde todos se enojarán con los presentadores del tiempo con varias jornadas con permanente enunciación de lluvias aisladas que pueden obligar a muchos a sacar a pasear al paraguas en vano. A pesar de algunos momentos puntuales donde los cúmulos se separen y el sol se muestre por un rato, habrá que esperar recién hasta el viernes para que el cielo se limpie. La gran duda será si tanto aporte de viento sudeste entre hoy y mañana llegan a armar un escenario de sudestada, parece que no pero no nos sobra nada.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli