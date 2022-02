Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: vuelve el sol

Se corren los nubarrones y regresa el sol al estuario para moldear una jornada de muy buenas condiciones meteorológicas para los que quieran aprovechar el feriado. Será un día de viento sur en toda sus franjas horarias lo que no permitirá que el termómetro trepe más de la cuenta, ya el amanecer acusará la circulación de aire frio con 18°C de mínima, cinco menos que las últimas mañanas. Los soplos patagónicos serán un lastre para el mercurio que se recortaría en 27°C en una tarde a pleno sol con calor suave, ideal para los que quieran planificar actividad al aire libre. La noche conservará el cielo limpio con el termómetro cerrando la cuenta en agradables 20°C.

Martes: sigue el cielo despejado

El viento frío de la madrugada junto al cielo despejado nos dejarán un amanecer fresco en la ciudad con el mercurio iniciando la cuenta en 16°C. Los que madruguen en el sector suburbano deberán buscar alguna campera en el placard antes de salir de casa con una mínima estimada de solo 14°C. Antes del mediodía rotará la veleta para anunciar un débil descenso de aire caliente que no llegará a revertir el fresco matinal. Se espera otro día a pleno sol con una tarde ideal para salir de casa con una máxima de 26°C. Recién a la noche se notará los efectos del viento norte con el termómetro clausurando en 22°C.

Miércoles: el verano pelea hasta el final

El miércoles intentará dar uno de los últimos shows veraniegos, acaso una de las últimas oportunidades del período estival de mostrarse vigente aprovechando el viento caliente del oeste y el pleno sol que propondrá la falta de nubosidad. Se recuperará la mínima con 18°C al amanecer para trepar hasta 30°C vespertinos o un poco más. A pesar de quedar lejos de marcas de calor intenso, al que le toque andar por la calle expuesto al sol sentirá que el verano todavía no se rindió. La noche se proyecta templada, con 25°C como para seguir contando todavía con el ventilador. A la medianoche la veleta cambiará de opinión para anunciar la entrada de aire fresco desde el río.

Jueves: templado y húmedo

Para el jueves se acaba la oferta de cielo despejado, el viento del este arrimará nubosidad que no condicionará demasiado al termómetro. Se estiman 18°C y una máxima de 29°C que podrían percibirse más altos por toda la humedad que entre desde el río. De todas formas, se espera una tarde agradable que seguirá la tónica de máximas de calor tranquilo de fines de verano. Se prevé otra noche templada con 24°C cerrando el día.

Viernes: tarde de pleno enero

El viernes el verano intentará revalidar su corona con un nuevo descenso de aire caliente, que volverá a animar al termómetro a buscar valores de semanas anteriores. El viento norte traerá mucha nubosidad para darle forma a un día pesado, con cielo parcialmente nublado y el mercurio alcanzando los 31°C vespertinos, con posibilidad de sensación térmica más alta. Hacia el atardecer comenzarán las desmejoras anunciando la llegada de un frente frío que arribaría hacia la medianoche con probabilidad de precipitaciones débiles pero continuas. Los que tengan alguna actividad nocturna deberán estar atentos a nuevas actualizaciones.

Borrador del fin de semana

La llegada de aire frío nos podría dejar un sábado inestable, con poco y nada de sol con probabilidad de lluvias intermitentes y un marcado descenso de temperatura. El domingo la volvería a ligar por quinta vez consecutiva, con nubarrones que podrían dejarnos algunas lluvias aisladas.

Estadística de marzo

Máxima media: 26,8 °C

Mínima media: 18 °C

Récord máxima: 7 de marzo de 1952 con 37,9 °C

Récord mínima: el 30 de marzo de 1964 con 2,8 °C

Mes mas caluroso: marzo de 1962 con 29,2°C de máxima media

Precipitación media mensual: 134,1 mm

Mes más lluvioso: marzo de 1900 con 544,7 mm (marzo 1988 con 476,6 mm para un registro más reciente)

Mes más seco: marzo de 1911 con 2,2 mm

Día más lluvioso: 23 de marzo de 1987 con 109 mm

Día más ventoso: 7 de marzo de 1977 con 88 km/h!!!

Eso es todo, amigos y amigas. Se viene una semana que presentará varios días calurosos, obviamente distantes de cualquier escenario sofocante, ya al veranó no le da el piné para tanto, pero todavía no podemos dar por terminado al período estival. Después de las lluvias del fin de semana, el feriado largo se tomará revancha hoy y mañana con dos jornadas a pleno sol con calor suave, ideales para aquellos que quieran salir un rato. No hay ninguna jornada que amerite algún recaudo en particular y solo queda decirle a la afición veraniega que disfrute de estos días porque a partir de la semana que viene empezará a ser difícil romper el techo de los 30°C. Mañana comenzará el otoño meteorológico en el hemisferio sur, su versión astronómica está pactada para el 20 de marzo a las 12:33 del mediodía.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli