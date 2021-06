Pronóstico del tiempo: el sol vuelve por su cielo

Escenas del capítulo anterior

Después de la demostración de fuerza de la semana pasada, el Yeti se retiró del estuario dando comienzo a un armisticio térmico. La tregua le devolvía a la ciudad amaneceres mucho menos hostiles y tardes frescas pero no frías. En las trincheras del #TeamVerano la noticia se recibió como un triunfo que se celebraría a partir de jueves con tardes de 19°C. Encima la tormenta del miércoles por la noche falló como augurando tiempos de mejor suerte. El capítulo terminó con todos felices y para mí falto algo de dramatismo. No sé, más conflicto interno o pasajes con más tensión, pero no fue un mal episodio.

Jueves: el sol empuja a las nubes

Comienza una jornada que hereda toda la inestabilidad del miércoles con los nubarrones persistiendo en el cielo y manteniendo su amenaza de lloviznas entrecortadas y lluvias aisladas. La elección de una campera impermeable se impone, más allá de la precipitación fina y débil, será un día ventoso así que prepárese para ponerle el pecho a algunas ráfagas durante el jueves. La mañana agregará otro casillero a la hilera de mínimas altas con 13°C de piso térmico pero el viento en superficie puede opacar la oferta y hacer que el amanecer se perciba más fresco de lo que dice el mercurio. Póngase algún recordatorio de no olvidarse el paraguas en el trabajo, la vuelta a casa será completamente distinta con el viento llevándose las nubes para una tarde muy agradable, menos ventosa, con el termómetros escalando de la mano del sol hasta los 19°C, como para apagar la estufa temprano. La noche cierra con 13°C, el viento frío y seco que limpio el cielo ahora promoverá un descenso nocturno de temperatura.

Viernes: más fresco pero agradable

La mañana del viernes nos recuerda que es invierno con 8°C de salida, que si bien no es frío extremo, son cinco escalones más abajo que el amanecer anterior con nuestro cuerpo aclimatado a valores más amables. Vuelven lo amaneceres a cielo limpio pero la promoción no durará para el resto de día, progresivamente arribara nubosidad hasta nublarse completamente. Se va armando una tarde muy agradable con 18°C, en un día con muy poco viento y valores templados por ser invierno.

Sábado: la vuelta de nubarrón

El sábado traerá circulación de aire frío en un día con cielo mayormente nublado y viento fresco pero no tendrá previsión de lluvias a pesar de los nubarrones bajos que puedan estacionarse arriba nuestro. Para los que quieran salir se espera una tarde fresca pero no fría, con 16°C de máxima. A la noche se producirá el ingreso de un potente frente frío y la temperatura caerá brutalmente a partir de medianoche. Abrigarse mucho los que salgan.

Domingo: el frío nos trae al sol

El aire frío y seco se habrá llevado el manto de nubosidad para el amanecer dominical dejando una mañana con cielo mayormente despejado pero con el termómetro en valores muy bajos con una mínima que puede caer hasta 3°C, por suerte no habrá que ir a trabajar, abrigarse muchísimo al momento de salir a comprar las facturas. El pleno sol del domingo puede compensar el descenso de temperatura, por ahí la postal de un día soleado aunque más abrigados le gane a la del sábado, no tan frío pero nublada. Entiendo que estará muy frío para la mesa afuera al mediodía.

Spoiler alert

Los primeros garabatos de la semana no ofrecen olas polares, confirmando la tendencia de días fríos pero diferenciados del invierno crudo. Lunes y martes serán dos mañanas con baja temperatura pero con una importante recuperación vespertina. A mitad de semana se podrá salir sin bufanda y el termómetro invitará a apagar la estufa por la tarde.

Sapucai atmosférico

Para hoy se esperan tormentas fuertes en el litoral. El centro y norte de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes estarán bajo alerta naranja esperando por abundante caída de agua, fuerte viento y ocasional caída de granizo.

Eso es todo amigos, seguimos lejos del frío fuerte, el próximo round para los que temen por las bajas temperaturas será la mañana del domingo, por suerte la gran mayoría no tendrá que salir a trabajar. Aproveche el amanecer de hoy que en pleno invierno los invita a salir de casa con 13°C. Después de la demostración de fuerza de la semana pasada, el invierno pasó a un estado zen y mantiene el equilibrio, sin perder su identidad nos mantendrá lejos de su ira por un buen rato. Y dejen de llamarme y preguntarme si va a nevar. Y dejen de amenazarme por que no puedo hacer nevar, no tengo amigos tan influyentes. Y abran las ventanas del bondi. Y no subestimen el poder del Yeti ni blasfemen contra él porque pagarán caras sus herejías, queda mucho invierno por delante.

Hasta la semana que viene

