Pronóstico del tiempo: el termómetro en modo avión

Amigas y amigos, hemos llegado finalmente a diciembre. Me congratulo en anunciar un comienzo muy medido del verano meteorológico, sin ningún escenario sofocante a la vista. Ya bastante estrés tiene el último mes del año como para que el calor extremo haga las cosas más difíciles. Para que exponer a nuestro sistema eléctrico a un duro desafío antes de tiempo, si podemos seguir varios días con el aire apagado. El termómetro sigue en su etapa zen y, como dicen en el norte, “No news, good news”. La falta de escándalos meteorológicos y de estridencias térmicas para estos días hace de la nada misma el título excluyente de este reporte: no pasa nada y ya eso es muchísimo, que el verano meteorológico no se haya anunciado con ninguna demostración de fuerza y que vaya a conservar su bajo perfil por varios días más es el mejor escenario que nos podía tocar.

Jueves: tarde de sol y calor suave

Para hoy se esperan muy buenas condiciones meteorológicas en la ciudad. El amanecer avisa del buen humor atmosférico con cielo mayormente despejado, viento leve del norte y 17°C. Hacia el mediodía rota la veleta hacia el este lo que desanimará el tranco de mercurio, que igual logrará ofrecer 27°C, anotando otro día más en la hilera de tardes con máximas tranquilas. La noche proyecta 21°C y puede ofrecer una importante intensificación del viento.

Viernes: desmejorando con la noche en duda

El viernes copiará la circulación de aire del día anterior, con viento norte solo por la mañana y desde el este a partir del mediodía, agregando otro casillero a la racha de jornadas de calor suave con una máxima de 26°C. Se estima un amanecer con cielo despejado y viento leve, será el único momento del día a cielo limpio, a media mañana empezará a nublarse de a poco hasta llegar a un atardecer de nubarrones cargados. La noche cierra con 22°C, ráfagas frescas y una baja probabilidad de lluvias. Abrigarse los que quieran salir y a estar atentos a que alguna actualización pueda mostrar un escenario más pesimista para la tarde y noche.

Sábado: mucho nubarrón y pocas certezas

Es difícil saber cuál va a ser el mejor día del fin de semana para planificar actividad al aire libre. Lo primero que quiero hacer es llevar un poco de aliento a aquellos que tengan planeado algo para el sábado y hoy se levanten con el ícono de lluvia en el pronóstico extendido. Hasta el momento la jornada se presenta inestable, con mucho nubarrón amenazante y, en algunas simulaciones, ni llueve. Pero no se le puede cerrar la puerta a algunas precipitaciones aisladas, especialmente por la mañana o mediodía. Se estima viento del este durante todo el día para una tarde gris con una máxima de 25°C, muy austera para el paladar veraniego.

Domingo: tachame la pileta

Queda cancelado cualquier plan de pileta para la jornada dominical. Tampoco se podrá sacar la mesa afuera al mediodía porque el domingo repetiría la inestabilidad de su pasada edición. Tampoco va a llover tanto, no se asusten, apenas unos chaparrones hasta la tarde temprano. Hasta queda la posibilidad de una tarde con sol, sin viento y agradables 27°C para salir un rato. No den por perdida la jornada si cuando se levantan temprano para comprar el diario y las facturas ven todo encapotado o hasta esté lloviendo.

Spoiler alert

Excelentes noticias para la semana que viene, que ofrecerá poco viento norte, por lo que nos mantendrá distante del calor intenso por siete días más. No se visualizan lluvias ni ningún capricho meteorológico.

Eso es todo, amigas y amigos. La ausencia de viento norte continuará por varios días, lo que augura una paz térmica muy valiosa, casi dando por hecho que les robamos los diez primeros días al verano. Aquellos fanáticos estivales que estaban esperando la vuelta del calor para el fin de semana para tirarse a la pileta se verán decepcionados con este reporte. Lo fundamental es que no se adelante ningún escenario de ola de calor que nos complique antes de tiempo. Hay un largo verano por delante.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli