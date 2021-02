Pronóstico del tiempo: el verano recupera su corona

Finalmente el verano vuelve por sus fueros y recupera su corona luego de un largo período de inactividad. El calor sale de su letargo para calmar al público veraniego que intentó devolver sus tickets y recuperar el dinero de su entrada. El otoño lo tuvo contra las cuerdas varios rounds y hasta lo hizo besar la lona, pero el período estival, al borde de la campana logró recuperarse con su párpado cortado y promete para hoy liquidar el pleito. Ganará el verano por fallo dividido, pero no podrá defender el título este fin de semana, entramos en la fase final de la estación donde el frío y el calor cambiarán golpe por golpe sin que ninguno pueda ganar claramente la semana. Hoy el verano recupera su corona, pero el frío ya pidió revancha para dentro de un par de días.

Jueves: otra vez verano

Después de tantas jornadas nubladas con el termómetro de bajo perfil regresa el calor a la ciudad de Buenos Aires, así que no sobreactúe con el abrigo matinal y abra la ventana del transporte público. Se estima una mañana agradable con cielo ligeramente nublado y 21°C de salida. Vuelve el cielo limpio y el viento templado para animar al mercurio a atreverse a valores veraniegos y establecer 32°C vespertinos en una tarde a pleno sol. Desde ya que no son valores sofocantes ni que asusten, pero al que le toque patear la calle todo el día va a sentir el rigor del aumento de temperatura. La noche cierra con 25°C como para que vuelva el ventilador al dormitorio. Sin dudas un día que hará las delicias de la afición estival.

Viernes: se pincha la tarde

Justo cuando todo parecía encaminarse hacia un escenario veraniego vuelve a rotar el viento. Primero hacia el este para traer humedad desde el río y volver a nublar la ciudad y después desde el sur para desanimar al termómetro. Se estima una mañana con la vuelta de la nubosidad, hasta llegar al cielo completamente nublado a media mañana o al mediodía cuando vuelva a entrar aire frío. La tarde y noche se perfilan algo inestables con baja probabilidad de precipitaciones. La falta de sol y el viento del sur hacen de lastre al mercurio que igual se las arregla para llegar a los 30°C vespertinos. La noche se encuentra a salvo para los que quieran salir.

Sábado: postales de otoño

Se acaba el paréntesis estival en el comienzo del fin de semana. Se desploma el barómetro, llegan nubes bajas muy cargadas para configurar un nuevo día otoñal y hacer que el #TeamVerano se sienta estafado. Será otra jornada inestable con probabilidad de algún chaparrón aislado. Por más que el sábado se gane el ícono de lluvia no será una jornada de precipitación continua así que no suspenda de antemano ninguna actividad. De todas formas se estima un día opaco, gris, con algunas mejoras temporarias y térmicamente muy tranquilo con el termómetro retrocediendo a 25°C. No es una tarde de pileta, pero se puede disfrutar con otros planes. La noche es el momento más inestable del día donde alguna llovizna entrecortada no desentonaría.

Domingo: pileta cancelada

El domingo conserva la inestabilidad con probabilidad de alguna lluvia puntual durante el día. Tampoco cancele ningún plan dominical a pesar de los nubarrones, las precipitaciones pueden ser muy puntuales en algún momento del domingo. Sigue el cielo mayormente nublado, con sol intermitente y el regreso del viento norte para llevar el mercurio hasta los 27°C. Tampoco hay planes de pileta ni mesa afuera al mediodía. Se estima una mañana mucho más inestable que la noche por lo que no se desanime si el domingo comienza con alguna precipitación débil.

Spoiler alert

La semana que viene tiene a la veleta rotando permanentemente por lo que ningún cuadrante va a poder predominar por sobre los demás, lo que se traducirá en valores térmicos muy moderados. El lunes podría llover e incluso la inestabilidad solaparía la mañana del martes. Luego se ponen en fila varias jornadas con cielo despejado, pero sin llegar a temperaturas altas, sin sobrepasar en ningún momento los 30°C.

Eso es todo, amigas y amigos. Después de usurpar varias semanas del período estival, se repliegan los nubarrones, remite el viento frío para dejar que el verano vuelva por un par de días. Será estratégico contar con tardes sin calor intenso en el regreso temprano de las blancas palomitas a las aulas. Todo indica que cerraríamos febrero sin calor fuerte y casi, casi le podríamos bajar la persiana al calor a partir de este sábado configurando un verano que no nos trajo problemas térmicos de relevancia. Entiendo la ira de la barrabrava estival que ve cómo se le escurren por las manos las últimas chances de días calurosos, así que aprovechen la oferta de hoy.

