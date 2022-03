Pronóstico del tiempo: saluden al verano que se va

Chau verano, gracias por todo. O por casi todo, porque esta temporada quedará marcada en los registros con esa semana de principios de enero donde el termómetro volvió a tocar los 40°C después de casi treinta años. Nos hiciste precio en diciembre y febrero, algunos turistas quedaron disconformes por el trato desigual entre la primera y segunda quincena de enero, pero en líneas generales sería injusto etiquetarte como un estío hostil. De alguna manera la salida del verano supone el comienzo definitivo del año, quedando atrás todas las indefiniciones o cosas pospuestas por las vacaciones. Es cuando el año pierde toda inocencia y madura repentinamente con los primeros albores del otoño. Por eso, a pesar de que quedamos definitivamente a salvo de cualquier peligro térmico, el cierre del período estival trae cierta nostalgia, como tener que volver a la realidad mirando melancólicamente hacia atrás algunas postales felices que pudo dejar en los días de descanso. Este viejo adversario despide a un amigo, nunca me caerás bien, odiaré cada vez que llegues y te extrañaré cada vez que te vayas.

Jueves: otra yapa veraniega

Justo cuando el termómetro había tomado envión llegando ayer a los 31°C, la veleta rota y entra algo de nubosidad para impedir que la temperatura siga escalando. Se espera un amanecer en 18°C mostrando el último pasaje de cielo despejado y los primeros aires que lleguen desde el este. Con el correr de las horas se incorporarán algunas nubes altas, el viento desde el río no desistirá hasta la noche por lo que el mercurio no tendrá tanto apoyo como ayer, de todas formas se las arreglará para alcanzar los 30°C y ofrecer otra tarde veraniega. La noche cierra con 23°C y cielo parcialmente nublado.

Viernes: el último concierto

Para el viernes se espera uno de los últimos shows veraniegos, patrocinado por un tremendo descenso de aire caliente e inestable. La mañana mostrará una mínima más alta con 21°C de salida y cielo algo nublado. Progresivamente irá arribando nubosidad para llegar a una tarde con cielo mayormente nublado, algunas simulaciones dan una baja probabilidad de lluvia promediando el día. Se espera una máxima que pueda superar los 32°C para hacer delirar a la afición veraniega. Hacia la noche aumenta la inestabilidad con la llegada de un débil frente frío que podría dejarnos algunas tormentas aisladas. Desde ya, si los eventos llegaran a adelantarse puede darse el escenario de una tarde no tan calurosa y de una noche que quede a salvo, por lo que aquellos que tengan algún plan nocturno deberán esperar hasta último momento.

Sábado: cruzando los dedos

El sábado podría ofrecer varios semblantes atmosféricos. La mañana se presentará como la franja más expuesta a precipitaciones con probabilidad de chaparrones o alguna llovizna continua. Al mediodía podríamos tener un cese de lluvias que se extienda hasta la noche donde se renovaría la inestabilidad. Aquellos que tengan alguna actividad vespertina no se desanimen por el ícono de lluvia con el que etiqueten a la jornada. De todas formas, no nos sobrará nada y estaremos receptivos a alguna lluvia aislada durante todo el día. Tendremos viento del sudoeste durante la primera mitad del día para pasar a este y noreste en la tarde y noche. A la medianoche se correrían las nubes con una leve intensificación del viento. La temperatura no caerá significativamente esperándose una máxima de 28°C.

Domingo: otra vez sopa

La jornada dominical volvería a presentar adversidad atmosférica por quinta vez consecutiva. De todas formas la previsión de precipitaciones quedaría relegada hasta el atardecer por lo que cualquier plan por la mañana o tarde no estaría en peligro. Se aguarda por una mañana que podría mostrar varios claros en el cielo con mínima de 19°C. La tarde presentaría las primeras desmejoras con máxima de 27°C y ya sobre la caída del sol podríamos tener una tarde de precipitación que se prolongue hasta el amanecer del lunes.

Spoiler alert

La semana que viene no tendría viento norte hasta el viernes 11 por lo que el verano se privaría de un show de despedida. Las máximas se moverían por los 27°C y se podría esperar lluvias para el miércoles por la entrada de un nuevo frente frío.

Eso es todo amigos y amigas. A partir de mañana comienza un segmento de inestabilidad que lamentablemente solapa el fin de semana y del cual no se tiene mucha precisión. Entiendo que aquellos que tengan alguna actividad puntual quieran más precisión sobre los horarios de inicio y la intensidad de precipitación, pero los algoritmos no se ponen del todo de acuerdo. Queda la puerta abierta para que los eventos queden relegados a horarios marginales y que se puedan aprovechar tanto el sábado como el domingo. Los pronósticos a largo plazo no muestran tardes calurosas por lo que se podría pensar que hoy y mañana podrían llegar a ser los shows de despedida del período estival. Hasta aquí llego el verano.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli