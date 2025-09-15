Qué día tendrá lugar el eclipse solar total más largo del siglo

Un eclipse solar total, el más largo del siglo, alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 22 segundos, superado solo por el eclipse de 1991. Será visible en países de Europa, África y Asia. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló estos datos y generó gran expectativa entre la comunidad científica y los entusiastas de la astronomía.

¿Cuándo tendrá lugar el eclipse solar total más largo del siglo?

La fecha exacta para presenciar este evento es el 2 de agosto de 2027, un plazo que ofrece a los interesados tiempo suficiente para adquirir equipos de observación adecuados, como telescopios de última generación y lentes prismáticos con certificación ISO 12312-2, esenciales para proteger la vista. También permite planificar viajes a zonas con cielos despejados, lejos de la contaminación lumínica.

El eclipse solar total tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 Unsplash/Rudra Pratap Barik

¿Dónde se podrá observar el eclipse solar total de 2027?

La NASA confirmó que el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 será visible, de forma parcial, en países de Europa, África y el sur de Asia. Específicamente, la lista de países que podrán disfrutar de este espectáculo celeste incluye:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

La NASA recomienda a los observadores ubicarse en áreas con cielos despejados y mínima contaminación lumínica para maximizar la experiencia.

El eclipse solar total se da cuando la sombra de la Luna cubre la superficie de la Tierra (Foto de CNN en español)

El recorrido del eclipse

El recorrido del eclipse solar más largo del siglo se inicia en el océano Atlántico, y desde allí, cruza el norte de África, abarcando países como Marruecos, Túnez, Libia y Egipto. Continúa su trayecto por Arabia Saudita y Yemen y finaliza su recorrido en el océano Índico. Luxor, Egipto, se posiciona como el epicentro del evento, donde la fase de totalidad alcanza los 6 minutos y 23 segundos.

La trayectoria del eclipse influye directamente en la duración de la fase total visible desde cada ubicación. Luxor, al ser el epicentro, ofrece la experiencia más prolongada y completa.

El recorrido del eclipse solar más largo del siglo se inicia en el océano Atlántico

Dimensiones de la Sombra Lunar

La sombra de la Luna se proyecta sobre la superficie terrestre a una velocidad aproximada de 258 kilómetros por hora. Esta velocidad, combinada con sus dimensiones, hace que la oscuridad del eclipse sea más ancha y duradera, extendiéndose a lo largo de unos 15.227 kilómetros. La extensión de la sombra lunar determina la amplitud de la zona geográfica que experimentará la oscuridad total durante el eclipse.

¿Qué porcentaje de la superficie terrestre cubre el eclipse?

El fenómeno espacial cubre aproximadamente 2.5 millones de kilómetros cuadrados y si bien esta cifra es considerable, representa una fracción mínima de los 510 millones de kilómetros cuadrados que componen la superficie total del planeta. A pesar de cubrir una porción relativamente pequeña de la superficie terrestre, el impacto visual y emocional de un eclipse solar total es inmenso para quienes lo presencian.

Antecedentes del eclipse solar

El último eclipse solar fue ocurrió en abril de 2024 (Fuente: iStock)

El último eclipse solar total visible ocurrió el 8 de abril de 2024, con una duración de 4 minutos y 28 segundos y fue visto en Estados Unidos, México y Canadá. El eclipse de 2027 supera en duración al de 2024, lo que lo convierte en un evento aún más especial y esperado por la comunidad astronómica global.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.