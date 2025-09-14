Eclipse total solar en Estados Unidos: cuándo y cómo se verá el fenómeno poco frecuente que llegará en 20 años

El 8 de abril de 2024, un eclipse total solar se vivió en Estados Unidos, México y Canadá; el próximo fenómeno de esta naturaleza ocurrirá el 12 de agosto de 2026, pero no tendrá incidencia en el país norteamericano. Para que los estadounidenses vuelvan a presenciar un evento de características similares, deberán esperar casi 20 años.

Eclipse total solar: el fenómeno poco frecuente que llegará en 20 años a EE.UU.

El próximo eclipse total de sol visible desde el país será el 23 de agosto de 2044, aunque solo cruzará tres estados. Sin embargo, en 2045 el fenómeno atravesará más de una docena de lugares.

El próximo eclipse total solar en EE.UU. ocurrirá en 2044 y comenzará en Groelandia KENT NISHIMURA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El eclipse del 23 de agosto de 2044 iniciará en Groenlandia . Luego, recorrerá Canadá y finalizará con la puesta del Sol en Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur , según consignó The Planet Society.

. Luego, recorrerá Canadá y finalizará con la puesta del Sol en , según consignó En 2045, los cielos se oscurecerán en partes de Estados Unidos , Haití, República Dominicana, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Brasil.

, Haití, República Dominicana, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Brasil. Entre las ciudades estadounidenses que se verán afectadas se encuentran Reno, Nevada; Colorado Springs, Colorado; Tulsa, Oklahoma; Little Rock, Arkansas; Jackson, Mississippi; y Orlando, Florida.

El eclipse total solar que no pasará por Estados Unidos

De acuerdo con la NASA, el fenómeno será uno de los eclipses más importantes en Europa. Sobre todo en España, donde será el primero visibles desde 1905. La trayectoria cruzará por varios países como Groenlandia, Islandia, Rusia y una pequeña zona de Portugal.

Orlando sería una de las zonas donde se verá el próximo eclipse total solar en 2045 Andriy Blokhin - Shutterstock

Cuáles son los próximos eclipses solares en Estados Unidos

De acuerdo con la NASA, Estados Unidos presenciará en enero de 2029 la aparición de un nuevo eclipse solar, pero en su forma parcial. El mismo iniciará desde las 07.06 hs hasta las 14.17 hs, según consignó Time and Date.

En 2044 y 2045 habrá dos eclipses y recién el siguiente ocurrirá en 2052, este atravesará partes del sureste como:

Pensacola, Florida

Tallahassee, Florida

Savannah, Georgia

Charleston, Carolina del Sur

El 11 de mayo de 2078 se ocurrirá el siguiente fenómeno de este estilo y también pasará por varios estados del suroeste de Estados Unidos como: Nueva Orleans, Luisiana; Montgomery, Alabama; Atlanta, Georgia; Charlotte, Carolina del Norte; Virginia Beach, Virginia.

Cómo fue el último eclipse total solar que afectó a Estados Unidos

El eclipse total solar del 8 de abril de 2024 se vio por primera vez en la costa mexicana a partir de las 11.07 hs (hora del Pacífico). En Estados Unidos, ingresó por Texas y continuó hacia el noroeste atravesando diferentes estados como:

Oklahoma

Arkansas

Missouri

Illinois

Kentucky

Indiana

Ohio

Pensilvania

Nueva York

Vermont

New Hampshire

Maine

En muchas ciudades, el eclipse comenzó con una fase parcial antes de llegar a la totalidad, que duró solo unos minutos. En el caso del Estado de la Estrella Solitaria, comenzó a las 13.40 hs CDT (zona horaria central) y terminó cerca de las 13.44 hs.

Tras la cobertura, la NASA obtuvo dos nominaciones en la 46.ª edición anual de los Premios Emmy de noticias y documentales. “El equipo de cobertura del eclipse de la NASA capturó a la perfección la impresionante experiencia de principio a fin para los espectadores de todo el mundo ¡Felicitaciones a todo el equipo de cobertura del eclipse de la NASA por sus dos merecidas nominaciones a los premios Emmy!”, detalló el organismo en un comunicado.