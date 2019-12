¿Qué dicen los astros de la asunción presidencial de Alberto Fernández?

Desde la vuelta de la democracia, la mayoría de los presidentes juró bajo el signo de Sagitario; qué nos dicen los planetas de este momento Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

En el segundo debate presidencial, uno de los temas más buscados en las redes sociales fue: "alberto fernández carta natal". ¿Sirve la astrología para pensar en términos políticos? Si bien no funciona para predecir un gobierno, hay algunos análisis astrológicos que pueden ser interesantes y sumar información. Por un lado, como las redes piden: leer la carta natal de Alberto Fernández. Por otro lado, para ver el clima político y social en el que transcurrirá su mandato, se puede pensar la disponibilidad energética que propone la asunción presidencial. Para eso, se debe sacar la carta astral del momento de la asunción, la radiografía del cielo. Es como chequear el pronóstico: ¿dónde va a estar el Sol? ¿Qué iluminará la Luna? ¿Y el ascendente? Antes de seguir, conviene una advertencia: la predicción lineal y de modo determinista deja de lado que una carta astral (tanto de un individuo como de un acontecimiento histórico) nombra un mapa que indica múltiples opciones de manifestación. No solo eso, sino que también dependerá de la identificación de cada conciencia, la interacción vincular, y otros factores menos visibles que también pueden incidir.

Perdón por la desilusión, pero no diremos qué va a pasar porque no lo sabemos. No depende de los astros y menos de su interpretación. En definitiva, lo que sí puede hacerse para brindar una lectura astrológica es mirar qué pasará en el cielo el martes 10 de diciembre al mediodía en la ciudad de Buenos Aires, cuando comience la ceremonia de traspaso de atributos presidenciales, una vez convocada la Asamblea Legislativa.

Entonces, ¿cómo analizar la carta astral del momento de la asunción?

Sagitario se relaciona con un optimismo quizás exagerado Fuente: Reuters

En primer lugar, se analizan los trazos gruesos de una carta: el Sol, la Luna y el ascendente. Ahora el Sol está recorriendo Sagitario; es un signo de fuego, muy expansivo. Su energía se asocia a la confianza, al entusiasmo y la celebración. Podemos pensar que tiene que ver con lo que ocurrirá en Plaza de Mayo en apoyo al nuevo presidente. En la astrología, el Sol se relaciona con la identidad (por eso todo el mundo conoce su signo solar y dice "yo soy de Aries."). Ahora bien, desde el retorno de la democracia, el 10 de diciembre es la fecha tradicional de asunción presidencial en la Argentina. Con excepción de Carlos Menem, los presidentes electos Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri asumieron un 10 de diciembre, por lo tanto, el Sol también estaba transitando Sagitario. Más allá de grandes diferencias políticas, ideológicas e históricas, lo cierto es que en términos astrológicos, la identidad solar de estas presidencias fue afín en su cualidad sagitariana optimista. Por ejemplo, en las clásicas promesas y esperanzas que generan -al menos en su inicio- los nuevos gobiernos. Incluso, con Sagitario se puede ser exagerado y confiar de más, al punto de negar con insistencia un conflicto evidente que requiere ser abordado.

El anhelo de comunión es una de las características de Piscis

Por eso, para entender las diferencias particulares, es importante leer la carta astral completa, porque siempre hay otras energías en juego. Por ejemplo, para mayor precisión, además de interpretar las características del signo solar hay que ver en qué casa astrológica estará ubicado el Sol. En este caso, estará en la casa diez; una zona de la carta astral asociada a los mandatos, los modelos, la profesión y la autoridad (para quienes saben un poquito de astrología: es afín a Capricornio). Por estar en esa ubicación, a este Sol presidencial se le sumará una dosis muy importante de exigencia, compromiso y realismo. No casualmente, una de las frases de cabecera de Alberto Fernández durante su campaña fue: "Vamos a poner a la Argentina de pie". La casa diez tiene que ver con eso: con llegar al punto más alto, cumplir los resultados y objetivos que se alcanzan en el tiempo, después del esfuerzo del trabajo.

Otros elementos para entender los rasgos particulares de la carta astral de la asunción de Alberto Fernández son la Luna en Tauro y el ascendente en Piscis. En la astrología, la Luna nombra la patria y el país. También tiene que ver con el afecto, el cuidado, la protección y lo que nos da seguridad. Tauro es un signo de tierra, corpóreo. Se conecta con la nutrición, la alimentación y el metabolismo. En este marco, la disponibilidad energética dialoga explícitamente con uno de los focos cruciales de la campaña de Alberto Fernández: "Argentina contra el hambre". Además, Tauro es un signo que nombra la relación con los recursos y la economía. No sabemos qué va a pasar, pero podemos imaginar que las temáticas del hambre, la economía y la distribución de los recursos ocuparán un lugar jerárquico en la agenda de este gobierno. Con respecto al ascendente, Piscis es el último signo del zodíaco y como tal es energía de totalidad que resuena en capas muy sutiles. Es un signo de agua, cuya característica principal es su gran sensibilidad y anhelo de comunión. Otro de los lemas de Alberto Fernández durante su campaña fue la unión de los argentinos. El 6 de diciembre en Twitter, le agradeció a Horacio Rodríguez Larreta por haberle dado el permiso para retirar las rejas que encierran la Casa Rosada: "Muchas gracias por ayudarme a terminar con las divisiones y unir la Argentina".

Para seguir analizando, la próxima vamos a interpretar la carta natal de Alberto Fernández, como las redes sociales lo pidieron. Alberto Fernández nació el 2 de abril de 1959. Es ariano ( en varias oportunidades ha hablado de eso), tiene la Luna en Acuario y su ascendente es Piscis. Después de su asunción, veremos cómo juegan esos rasgos en su mandato. Su impronta ariana lo vuelve impulsivo, conquistador y valiente. Su energía acuariana le aporta una visión ideológica, igualitaria; y su ascendente en Piscis le suma una empatía social.