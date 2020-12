Horóscopo chino: qué nos depara el 2021, el año del búfalo de metal

Ludovica Squirru brindó un breve panorama de lo que espera para el año del búfalo de metal, que comienza el 12 de febrero de 2021 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 17:09

Para el horóscopo chino, el año que se termina esta semana fue el de la rata de metal. Y no hace falta ser un especialista en astrología para saber que este 2020 fue, a nivel global, uno de los más difíciles de los últimos tiempos, signado por la pandemia de coronavirus, que solo trajo al mundo complicaciones y sufrimiento. Ahora resta saber, de acuerdo a este horóscopo, qué es lo que se puede esperar para el 2021, que corresponde al búfalo de metal.

En principio, es bueno saber que, para los chinos y su horóscopo, el año del búfalo -también puede ser buey- de metal comenzará recién el próximo 12 de febrero. De acuerdo a lo que consigna esta disciplina astrológica, este animal representa la estabilidad y la disciplina. También se espera que los astros sean particularmente afables con los que nacieron en los años marcados por este signo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009.

El búfalo, o buey, representa para los nacidos en ese signo, la estabilidad y la disciplina, y su año comienza el 12 de febrero de 2021 Crédito: Astropedia

La especialista en horóscopo chino y poeta Ludovica Squirru planteó un breve panorama de lo que puede suceder y de cómo habría que prepararse para recibir al año del búfalo. La astróloga habló para la versión latina del medio Sputnik, y dio algunas precisiones sobre el 2021 que se acerca, donde será fundamental capitalizar el caos de 2020 para "despertar".

"Para recibir el año del búfalo de metal tenés que dejar en orden este año caótico, loco de la rata infectada. Como el mundo se ha conmocionado a nivel global por la pandemia, por todo lo que se produjo en la vida del planeta, uno tiene que darse cuenta de que este es un mensaje muy claro para despertar, que es el famoso despertar de la era de acuario, un mensaje que no se da hace 800 años", dijo Squirru.

Squirru llamó a este año caótico como el de "la rata infectada", pero aseguró también que todo lo que pasó tiene que ayudar a la humanidad a "despertar" Fuente: AFP

La astróloga destacó también la importancia de que cada individuo tome el control de su destino. "El nuevo año implica que vos también te ponés como parte del cambio, no esperando desde afuera que alguien te diga lo que tenés que hacer, sino tomando las riendas de tu vida con mucha conciencia para hacer todo lo que no hiciste en estos años", señaló.

Squirru había pronosticado un 2020 difícil en el que la rata de metal iba a "cobrar intereses kármicos inolvidables que pagarían los ciudadanos de cada país con la salud". Ahora también realizó un diagnóstico no tan optimista de los meses que vienen con el búfalo de metal, tiempos que definió como "de continuidad".

Así, el año del búfalo que llega, para la astróloga, "es una continuidad". "No se esperan cambios mágicos, o que todo mejore, o que todo cambie. Empieza una época de disciplina, de conciencia laboral profunda, donde con esfuerzo vas a tener más rendimiento y más logros", sostuvo.

El retorno al seno familiar, fuente de valores esenciales, será fundamental para que los niños crezcan con raíces furmes,según Squirru Fuente: Archivo

La estudiosa del horóscopo chino agregó que se verá un "retorno a la familia". "La familia es algo que se pulverizó en estos últimos tiempos, vuelve el retorno a los valores esenciales que salen de la familia. El mundo está mal porque no hay familias, que es algo fundamental para que crezcan buenas raíces en la conciencia de los chicos", señaló.

En los considerandos no tan positivos del año que comenzará en breve, Squirru señaló que "vuelve un mundo más repartido, más totalitario, porque la pandemia hace que nos controlen más, en todo sentido, y eso se viene a nivel mundial". Aseguró además, en la misma línea de pesimismo, que el mundo está "en jaque" por la pelea de las potencias por quedarse con "los recursos naturales".

En relación con esto último, señaló: "Viene una humanidad que tiene que tomar las riendas de algo que no se pudo hacer a niveles gubernamentales, de la ONU, o de la OMS. Es la época del cuestionamiento. Todo lo que pasó con la pandemia es para que despertemos, no para seguir consumiendo cosas que no te cuestionás".

Ludovica Squirru, experta en horóscopo chino, señaló que viene un año sin "cambios mágicos", más bien de "continuidad", donde el trabajo, la disciplina y la vuelta a la familia serán fundamentales, en un contexto en el que, por la pandemia, los gobiernos tendrán más actitudes tot Fuente: Archivo

La astróloga expresó que había que aprovechar la transición entre el enlazamiento de la rata y el búfalo para hacer, hasta el 12 de febrero, "alineación y balanceo de nuestra vida para dejar ordenados los grandes temas".

Para finalizar, Squirru lanzó breves tips sobre los signos que serían más beneficiados, y los que no, en el año del búfalo. "Siempre hay signos más afines que otros con el búfalo como la rata, la serpiente y el gallo, otros más incompatibles como la cabra, y otros que se van a hamacar más como el caballo, el chancho y el perro", señaló.

Pero la conclusión de la astróloga fue que a ella no le gustaba generalizar, y que aquellos que quisieran profundizar en lo que le espera a su propio signo en el año del búfalo, deberían adquirir su libro, titulado Horóscopo Chino 2021.