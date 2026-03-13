Por qué el ropero con puertas quedó en el olvido: esta es la tendencia del 2026

El mobiliario doméstico atraviesa un cambio de paradigma durante este 2026, ya que según diversos especialistas en interiorismo, el ropero tradicional con puertas comenzó a ceder su lugar ante el avance de los sistemas abiertos, una tendencia consolidada en Europa que gana terreno rápidamente en la Argentina. Esta evolución no responde únicamente a una cuestión estética, sino a una necesidad funcional de maximizar el aprovechamiento de los metros cuadrados en ambientes urbanos contemporáneos.

La premisa principal de este cambio es la eliminación de las barreras visuales, ya que al prescindir de frentes voluminosos y estructuras cerradas, se logra una percepción de mayor amplitud y luminosidad en las habitaciones. Esta corriente minimalista permite que el área de guardado se integre de manera orgánica al dormitorio, convirtiéndose en un elemento decorativo central. Además, esta tendencia refleja una reconsideración sobre la forma en que los usuarios viven y gestionan sus objetos personales, donde muchos suelen priorizar la accesibilidad constante.

Los roperos abiertos son la nueva tendencia de este 2026 Freepik

El aspecto técnico de este formato suele basarse en módulos configurables, ya sea de metal o madera clara, que permiten adaptar estantes, barras y cajones a las necesidades específicas de cada hogar. Esta versatilidad estructural ofrece ventajas claras frente a los roperos empotrados fijos. Además, la ventilación natural que permite el diseño abierto resulta un factor clave para la conservación textil, ya que, como explican diversos expertos, evita que las prendas permanezcan en espacios herméticos donde tienden a acumularse humedad, olores o incluso hongos.

La implementación de este sistema exige, no obstante, un compromiso con el orden. Al quedar el contenido expuesto, el usuario se ve impulsado a mantener una organización rigurosa, lo que muchos decoradores denominan como un consumo más responsable y minimalista. Este método termina con el fenómeno del caos oculto detrás de las puertas de madera. Para mitigar el desorden, se recomienda el uso de perchas uniformes, cajas o cestos decorativos, además de una limpieza frecuente para evitar la acumulación de polvillo sobre las superficies horizontales.

El ropero abierto "obliga" al usuario a mantener un orden que puede ocultar con los cerrados Freepik

La iluminación juega un rol fundamental en esta propuesta, donde la integración de tiras LED en los módulos no solo facilita la búsqueda de prendas durante la rutina diaria, sino que aporta un aire escenográfico que revaloriza estéticamente el espacio personal. Asimismo, los sistemas abiertos pueden ser más económicos que los armarios con herrajes complejos, lo que también permite que el presupuesto se redirija hacia materiales de mejor calidad, como maderas nobles o acabados mate.

Para aquellos que prefieren una transición gradual, existen opciones mixtas que combinan estanterías al descubierto con puertas corredizas de vidrio templado o esmerilado. Estas alternativas permiten un equilibrio entre la exposición visual y la protección contra agentes externos. Como indica el portal The Spruce, la clave reside en adaptar el sistema al estilo de vida del usuario sin que la funcionalidad se vea sacrificada. El ropero, lejos de ser un simple mueble de almacenamiento, se transforma en un lienzo de diseño funcional.