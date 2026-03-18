Qué significa preferir comer la pizza con cubiertos, según la psicología

La forma en que una persona elige consumir sus alimentos suele parecer una decisión cotidiana sin mayor relevancia. Sin embargo, diversos especialistas en psicología sugieren que gestos simples, como decidir si usar las manos o los cubiertos para comer una pizza, revelan patrones de conducta vinculados a la personalidad de cada individuo. Por eso, la próxima vez que vayas a deleitarte con este clásico italiano, tenés que tener en cuenta esta información.

La pizza, tradicionalmente asociada a momentos informales, reuniones con amigos o encuentros familiares, se consume habitualmente con las manos. Ante la irrupción de quienes optan por el cuchillo y el tenedor en contextos distendidos, la ciencia busca respuestas en el modelo de los Big Five.

Elegir los cubiertos para comer pizza habla de una personalidad estructurada (Foto: Freepik)

Este sistema de análisis de la personalidad humana incluye un rasgo fundamental denominado responsabilidad o escrupulosidad. Según las investigaciones del psicólogo Oliver John, de la University of California, Berkeley, quienes poseen niveles elevados de esta característica tienden a ser personas sumamente organizadas, cuidadosas con los detalles y orientadas al control de sus acciones.

En este sentido, el uso de cubiertos para comer pizza responde a una preferencia por mantener estructuras claras, incluso cuando el entorno sugiere una informalidad absoluta. Este comportamiento no surge de forma aislada, sino que integra una visión más amplia sobre cómo el sujeto se relaciona con el orden y la previsibilidad.

Existen múltiples factores que explican esta elección más allá de la psicología profunda. Algunos individuos buscan estructurar sus momentos cotidianos para preservar la organización, mientras que otros mantienen una estricta conciencia sobre las normas sociales de etiqueta, las cuales aplican en todo momento por convicción propia. Además, el uso de cubiertos aporta una sensación de mayor limpieza ante alimentos que resultan incómodos de manipular con las manos.

Por otro lado, gran parte de estos hábitos provienen de la infancia, ya que muchas costumbres alimentarias se consolidan en el entorno familiar y perduran durante la vida adulta. Esta práctica, lejos de ser una excentricidad, es muy común en diversos países de Europa, donde se estila comer la pizza de manera tradicional dentro de los restaurantes.

Comer con cubiertos puede ser un mandato cultural (Foto: Freepik)

No obstante, los expertos aclaran que ningún gesto aislado define de manera absoluta la personalidad de alguien. Comer pizza con cubiertos no significa necesariamente que una persona sea rígida, estructurada en exceso o demasiado formal. El análisis psicológico funciona como una herramienta de observación sobre patrones generales de comportamiento, pero no debe considerarse como una sentencia definitiva sobre el carácter de un individuo. Cada persona construye su identidad a través de un conjunto complejo de decisiones y costumbres que se manifiestan en la rutina diaria.

La psicología apenas ofrece un marco interpretativo para comprender las motivaciones detrás de lo cotidiano, lo que valida la idea de que pequeños hábitos reflejan nuestra forma de interactuar con el entorno y las reglas de conducta. Así, la próxima vez que alguien agarre el tenedor y el cuchillo frente a una porción, recordá que detrás del gesto existe una preferencia personal vinculada a la historia individual, la educación recibida y una marcada predilección por el control de la experiencia culinaria.