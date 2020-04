Quedarse en casa. Cenas show, competencias solidarias y regalos para motivarse

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de abril de 2020 • 15:43

Ya pasaron tres semanas de aislamiento y si bien se espera que el 23 de abril finalice la cuarentena, lo cierto es que la recomendación de permanecer el mayor tiempo posible dentro de la propia casa continuará vigente. Los primeros ajustes que aprendimos a hacer en nuestra vida cotidiana tuvieron que ver con el trabajo, las compras de alimentos y los estudios. Ya nos habituamos a hacerlo en forma remota, a minimizar las salidas al super y a acompañar a los niños en sus tareas escolares a distancia.

En cuanto al tiempo libre, aprendimos a cocinar, probar nuevas recetas, hacer gimnasia en el living, tomar mate y festejar cumpleaños por videollamadas.

Sin embargo, las salidas se extrañan. La posibilidad de comer algo gourmet, un plato bien presentado, ir al teatro, disfrutar más "a full", no era algo siquiera en lo que pensáramos. Pero, ya pasadas las primeras semanas de adaptaciones, conscientes de que la vida en casa va para largo, la creatividad empieza a aflorar.

De parte de las industrias culturales y del ocio también comienzan a generarse propuestas inéditas, armadas para disfrutar y aprovechar el tiempo dentro de nuestros hogares de un modo divertido y creativo. Lucas Lombard, gerente de Marketing de Bigbox manifestó que la compañía en este contexto vio la oportunidad de transformar su producto: "Vimos que podemos reconvertir las experiencias que ofrecíamos en posibilidades de disfrutarlas a distancia".

"Charlando con nuestros prestadores le propusimos trasladar su operatoria a la modalidad remota, entonces creamos Level Up que brinda clases de joyería, de canto, de guitarra, de pastelería. Que a diferencia de lo verlo en un video, acá pueden interactuar con los profesores. Esto les permite a ellos tener un nuevo canal para brindar sus servicios y lo hicimos bastante rápido", explica.

La nueva veta que vio la compañía es la capacitación online, para lo cual salieron a buscar nuevos prestadores, con los que desarrolló una modalidad de enseñanza de herramientas digitales. "Salimos a buscar nuevas disciplinas para dar cursos que no teníamos en mente como cata de vinos y Cultura Tech, que hacemos con Coder House, de diseño gráfico, de experiencia del usuario, de programación, que son programas más extensos y con una certificación".

Las propuestas

Cursos de marketing, publicidad online, redes sociales, opciones gastronómicas como clases de pastelería, o delivery de los restaurantes preferidos, clases automaquillaje, fotografía o cómo armar la propia huerta orgánica. En el tiempo libre que estamos obligados a pasar en casa ahora que no podemos hacer escapadas, ni viajes a lugares lejanos, Bigbox lanzó algunas propuestas para explorar desde las casas, sin necesidad de moverse. Y quienes utilicen el código encasaperofeliz , obtendrán un 10 por ciento de descuento.

Cultura Tech ($8850), brinda una amplia variedad de cursos online en vivo: Growth Marketing, Marketing Digital, Publicidad en redes avanzado, WordPress, Product Manager e E-commerce son algunas de las capacitaciones que duran unas 8 semanas.

Para los que quieren seguir disfrutando sus restaurantes preferidos, la nueva Deli (very) ($1990) brinda la posibilidad de elegir entre diversas boutiques y restaurantes como Santal, La Tornería Resto, Pain et Vin, y Blossom que brindan servicio de entrega a domicilio. Y los que ya habían recibido experiencias, en su modalidad presencial y se les vence en los tiempos de cuarentena, en que la mayoría de los prestadores tuvieron que interrumpir sus servicios, no se asusten. La empresa decidió extender por 60 días más la validez del regalo y en caso de que el beneficiario lo prefiera, podrá cambiarlo por créditos para compras de otros regalos.

Solidarios en la play

Esports solidarios para la generación gamer Crédito: Prensa

Los fanáticos de la play, no sólo los más chiquitos, encuentran en juegos como el Fortnite, el Fifa y el GTA, muchos momentos de diversión. Por eso la empresa 9Z Team, el equipo profesional de esports selló un acuerdo con Cruz Roja por el que acompaña la iniciativa solidaria "Argentina Nos Necesita" . El #Yomequedoencasa - Jugamosportodos, es un evento online que apunta a recaudar fondos para la lucha contra el Covid-19 en el país y además, concientizar a los más jóvenes sobre la importancia de quedarse en el hogar.

La competencia se desarrollará en dos instancias. La primera se disputará los días 7 y 10 de abril y será un torneo amateur competitivo con inscripción gratuita. El primer día, a partir de las 19 será una clasificación abierta a todo el público y el segundo, desde las 14hs. la gran final.

En la segunda instancia, que se llevará a cabo el 13 de abril desde las 19 , se enfrentarán 50 dúos en un torneo ShowMatch y participarán invitados especiales, influencers, músicos, creadores y jugadores profesionales. Durante las transmisiones se podrán realizar donaciones.

Se pueden seguir los eventos en las redes sociales: IG: 9ZTeam .

Recital de cuentos: cena show con Hernán Casciari

Hernán Casciari Crédito: Archivo OHLALÁ! (Gaspar Kunis. Producción de Natalia Señorales)

En directo vía streaming y con delivery gratis, el autor brinda este espectáculo cena show (vos en tu casa, yo en la mía, según aclara) todos los sábados de abril.

Es una especie de "función privada" que consiste en que cuatro horas antes del show el especador recibe el cupón para recibir la cena en su casa. Diez minutos antes del show lellega el link para ver el show por YouTube. Casciari empieza puntual y los espectadores pueden pedirle cuentos en directo.

En su página web responde a las dudas frecuentes:

-¿En qué zonas se ofrece delivery gratis? Ofrecemos delivery en múltiples ciudades de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Panamá y República Dominicana.

-¿Qué pasa si saqué la entrada y el delivery no llega a mi zona? Vas a poder regalarle el cupón a un amigo o a un familiar para que pida la cena, mientras vos disfrutás solamente de mi recital de cuentos.

- ¿Es menú fijo o podemos pedir lo que se nos antoje? Pueden pedir lo que quieran. Les llegará un cupón de 600 ARS (o similar en cada país), que podrán usar en la plataforma PedidosYa.

Ya no hay excusas, con tanta creatividad el #yomequedoencasa sigue sumando adeptos