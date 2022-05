​​Quién es la modelo que les realiza un test de inteligencia a sus pretendientes

Candice Kloss, nacida en Nueva Inglaterra, EE. UU., decidió interrumpir sus estudios universitarios y unirse como modelo a OnlyFans en el 2020. Esta esbelta mujer no es nada tonta, pues hace parte de un exclusivo club en el que para entrar, los miembros deben tener un Cociente Intelectual por encima del promedio: el club Mensa.

Kloss ingresó al grupo a sus 17 años cuando recibió el resultado de sus pruebas. La modelo logró 136 puntos en la prueba, un resultado que la define como superdotada. Tan sólo con seis puntos adicionales habría alcanzado el nivel de genio. Por este motivo, la modelo de 21 años, prefiere que las personas que desean salir con ella presenten una prueba de inteligencia en la primera cita. Si no la pasan, inmediatamente deja de salir con ellos.

”Hay muchos hombres que son atractivos, pero si no son inteligentes, ¿cómo se puede conectar con alguien sin poder tener una conversación?”, explicó Kloss en una entrevista con el diario inglés The Daily Mail. De acuerdo al citado medio, Candice Kloss está acostumbrada a que la subestimen y crean que no es muy lista por su trabajo como modelo en OnlyFans. Sin embargo, siempre quedan sorprendidos al enterarse que es una persona con una inteligencia superior.

Algunos de los temas que la modelo exige que sus prospectivas parejas sepan son: coyuntura, economía del comportamiento, finanzas, ciencia y matemáticas. En particular, expresó Kloss en la entrevista con The Daily Mail, disfruta hablar sobre temas de matemáticas y economía del comportamiento, pues son sus grandes pasiones.

Candice aseguró que es una "gran nerd de las ciencias y las matemáticas" Instagram: @candicekloss

Igualmente advierte que no se trata de que sepan las mismas cosas que ella, sino que puedan hablar con pasión y genuino interés sobre algún tema. Lo que si le resulta innegociable es que no estén enterados sobre temas coyunturales. ”Hay gente a la que no les importa estar al día con lo que sucede en el mundo, y eso me parece decepcionante”, expresó Kloss a The Daily Mail. Para ella es importante poder expresar sus pasiones con alguien que pueda seguir la conversación.

“Me resulta muy atractivo cuando alguien puede entenderlas rápido además de tener inteligencia emocional”, concluyó Kloss. La modelo ha decidido que las pruebas de inteligencia hagan parte de sus exigencias románticas, porque no quiere sentir que está perdiendo el tiempo con alguien que no sea excepcionalmente inteligente en al menos un tema.

Por otro lado, Candice Kloss recientemente apareció en la portada de Playboy Sudáfrica, así que la carrera de esta joven apenas empieza y ya cuenta con una cuenta oficial de Instagram con más de 110 mil seguidores. En este sentido, además de promocionar y vender su contenido a través de OnlyFans, la modelo está traspasando esa barrera y busca posicionarse como exponente del modelaje y la belleza en el mundo.