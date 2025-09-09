Quién es Mía O’Brien, la joven condenada a cadena perpetua en Dubái

La historia de la estudiante británica Mía O’Brien, de 23 años, cobró notoriedad internacional tras su condena a prisión de por vida en Dubái. La justicia de Emiratos Árabes Unidos la sentenció el 25 de julio por un cargo de tráfico de drogas, un fallo que su familia califica como un error judicial. La joven, que se declaró inocente, ahora enfrenta la pena más severa posible en ese país, en un caso que expone las estrictas leyes locales sobre estupefacientes.

El perfil de la universitaria británica

Mía O’Brien es oriunda de Huyton, Merseyside, en el Reino Unido. Antes de su detención, cursaba la carrera de Derecho en la Universidad de Liverpool. Su madre, Danielle McKenna, de 46 años, relató en una entrevista con el periódico Daily Mail que el gran sueño de su hija era convertirse en abogada o procuradora.

La joven de 23 años fue sentenciada por un cargo de tráfico de drogas

Según el testimonio familiar, la joven no tenía antecedentes penales ni un historial de consumo de drogas. Su entorno la describe como una persona que extraña profundamente a sus hermanos menores, de cinco y siete años. La propia O’Brien comunicó a su madre que siente que arruinó su vida por lo que su familia considera una equivocación.

¿Por qué detuvieron a la estudiante británica en Dubai?

El proceso judicial que derivó en la condena a cadena perpetua fue expeditivo. O’Brien recibió la sentencia tras un juicio que duró apenas un día. La acusación se basó en el hallazgo de 50 gramos de cocaína en un departamento que la joven visitaba. Ella se encontraba en Dubái para ver a una amiga y a la pareja de esta última.

Danielle McKenna admitió que su hija “cometió un error muy tonto” al visitar a esas personas. La madre aseguró que desconoce si el novio de la amiga de O’Brien tenía vínculos con el narcotráfico, pero reconoció que su hija “tendrá que dar explicaciones”.

La Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido advierte sobre la "tolerancia cero" a las drogas en Dubái Shutterstock

Un factor clave del proceso fue la barrera idiomática. Todo el desarrollo judicial se realizó en árabe, un idioma que O’Brien no comprende. La joven se enteró del fallo final a través de su abogado, sin entender directamente los argumentos de la corte.

La condena y las condiciones en la cárcel

El juez dictó la sentencia el 25 de julio. Además de la prisión de por vida, Mía O’Brien debe abonar una multa de 500.000 dirhams, una cifra que supera los 136.000 dólares. Actualmente, se encuentra alojada en la cárcel central de Dubái, donde su madre afirma que “vive un infierno”.

Las condiciones de detención, según la descripción de su familia, son “deplorables”. O’Brien duerme en un colchón sobre el suelo y comparte una celda con otras seis internas. Para solicitar atención médica o realizar cualquier pedido, las reclusas deben golpear una puerta metálica.

O'Brien duerme en un colchón en el suelo y comparte celda con otras seis internas

McKenna también contó que su hija presenció peleas que la dejaron “atemorizada, en shock y con el corazón roto”. A pesar de la situación, su madre destaca que “se mantiene fuerte”.

La defensa de la familia y los próximos pasos

Su madre inició una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos destinados a pagar los costos legales, pero la plataforma dio de baja la iniciativa. La empresa explicó que la recaudación violaba sus términos de servicio, ya que se destinaba a la defensa legal de determinados delitos.

En las próximas semanas, la defensa de la joven tiene la posibilidad de apelar el fallo. El objetivo es buscar una morigeración de la condena. Desde su entorno no confirmaron qué tipo de presentación judicial realizarán para alcanzar esa meta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.