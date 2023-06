Es abogado y descubrió el “truco” para cambiar de vida: el cordobés que transforma el agua en Fernet

escuchar

Willy Magia se considera un ilusionista que cumple “deseos populares”. Sus videos recorren las redes sociales al lograr el milagro cordobés: transformar el agua en Fernet. Alabado por el público de Belgrano, club del cual es hincha, sus apariciones no pasan desapercibidas, ni mucho menos.

Como todo profesional, no devela sus trucos, aunque algunos de ellos sorprenden hasta a él mismo, como aquel que transformó al Doctor Guillermo Massa en... Willy Magia. “Nunca pensé que podía vivir de la magia. Hoy en día que puedo, es increíble, estoy a full con laburos para empresas, uno desde este lugar ve cómo la gente se sorprende”, explicó en diálogo con LA NACION.

Willy Magia hizo aparecer un asado en la previa de un partido de Belgrano (Instagram @willymagia)

A los 23 años, Willy se recibió de abogado. De familia de letrados, él y tres de sus hermanos siguieron el legado familiar. “Todo comenzó en el estudio que viene de mi abuelo; nos fue tirando mucho el Derecho. Apenas me recibí, adopté a la magia como un hobbie y a la vez tuve mis primeros espectáculos en un teatro. Ahí fue que me empecé a hacer preguntas como ‘¿Qué hago acá?’ cuando mi público era un jurado de Tribunales”, rememoró este ilusionista que es, también, corredor inmobiliario.

“En la magia se invierte mucho tiempo, si yo tuviera que hacer un paralelismo creo que estudié más con los trucos que yendo a la Facultad de Derecho, donde rendí obligaciones, contratos, sociedad, tributario, días y noches estudiando para aprobar. Al día de hoy estudié más en la magia, donde es indispensable la dedicación, el estudio, aprender nuevos secretos, saber cómo encarar un show... son muchos factores”, argumentó Willy.

Guillermo Massa, más conocido como Willy Magia, al recibirse como abogado

Al combinar las dos profesiones, Willy encontró compatibilidad en las mismas, aunque, al principio, cambiar el chip no fue nada fácil. “Cuando recién arranqué me costaba mucho que me reconocieran como un mago en los Tribunales. Ahí era el Doctor Massa. Me pasó de acompañar a un cliente a una audiencia y que, de repente, el juez me diga: ‘¿Usted no es el mago? No me vaya a hacer desaparecer el expediente’”, relató, con risas de por medio, sobre una situación que lo descolocó en sus principios, pero que hoy le resulta completamente cotidiana.

Sus primeros trucos y el clamor popular que lo convirtió en un Dios en Córdoba

En la platea del Gigante de Alberdi, como se lo conoce al estadio de Belgrano, Willy Magia esperaba a los entretiempos de los partidos para dar sus primeros pasos. Reconocido por los hinchas, su popularidad fue en ascenso y los dirigentes del club cordobés lo invitaron a una fiesta de fin de año. En ese evento, conoció al “Flaco” Pailos, un comediante de la provincia que, mediante una invitación a un espectáculo en Carlos Paz, le generó un click definitivo para dar un volantazo en su vida.

“Llegué a la magia por inquieto. Siempre me gustó tener un hobbie para descargar y lo encontré después de varios intentos: hice un curso de cocina, de DJ, boxeo, clases de tango, hasta que de repente me encontré con esta profesión de la cual me interioricé y que es un mundo fuera de lo común. Es difícil aprender al principio, no tenés herramientas, solo existe un libro y el ambiente es muy cerrado”, sintetizó Willy, quien tiene 240 mil seguidores en Instagram.

Willy Magia y uno de sus trucos de cabecera para conmover al público (Instagram: @willymagia)

Luego de subirse a varios escenarios, Willy desplazó a Guillermo. De sus seis años intensos de carrera, él destaca que la habilidad para comunicarse y persuadir han sido claves para fortalecer su nueva faceta. Lo tradicional y básico no encaja en su manual. La apuesta se renueva constantemente hasta encontrar una identidad, que hoy en día es reconocida por su público. “Siempre dije que quería ser un mago que cumple deseos populares, como por ejemplo transformar el agua en Fernet. Acá en Córdoba soy Dios, creé el agua bendita”, detalló el protagonista de esta historia.

Padre de Felicitas, Willy no se detiene. Su creatividad lo llevó a estar en constante movimiento. En conjunto con su hermano Gastón, un reconocido influencer de Córdoba, entendieron que el trinomio Fernet, asado y cuarteto eran el horizonte a seguir. “Una vez una persona me paró en la calle y me dijo: ‘¿Qué se viene ahora? Tenés que hacer una pileta de Fernet’. Esa idea me quedó picando varios días hasta que decidí comprarme una Pelopincho y en dos semanas transformé 900 litros de agua en Fernet”, destacó esta persona que despierta admiración en la previa de los partidos y convierte los deseos en realidad.

El truco de convertir el agua de una pileta en fernet (@Willymagia)

Una de sus últimas creaciones fue Giganta, un estudio donde las personas que asisten suelen quedar anonadadas por la mescolanza entre la magia y el negocio inmobiliario. “Me abrí un estudio, que a su vez es un laboratorio de magia. La gente entra buscando cómo administrar una propiedad y se encuentra con un teatro exclusivo con capacidad para 80 personas. Siempre me gustó apostar, salir de lo común e ir por lo que a uno verdaderamente lo apasiona”, afirma.

Al culminar el día, Willy deja la galera y cierra la puerta de su casa. La función se termina. El asado, el Fernet y el cuarteto quedan en segundo plano. Nuevamente, es Guillermo Massa, aquel joven entusiasta que decidió patear el tablero para encontrar la verdadera motivación para alegrar, aunque sea por un momento, a la gente.