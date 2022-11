Quisieron sacarse una foto con un impresionante paisaje pero un descuido lo arruinó todo

escuchar

En esta era digital tener un recuerdo de cada momento de la vida suele ser fundamental para compartir en redes la experiencia. Muchas veces culmina con una impresionante postal con muchos Me Gusta, pero en otros puede ser una tragedia. Esto último fue lo que sucedió con una pareja en Colombia que buscó la foto perfecta pero el resultado culminó en colocarse al borde de la muerte.

El hecho se registró días atrás en la ruta nacional entre Bucaramanga y Bogotá, y quienes estaban presentes en un restaurante fueron testigos del momento de tensión y las cámaras del lugar captaron el momento. una pareja se bajó del carro a apreciar el Cañón del Chicamocha, y al parecer, a tomarse una foto, algo que suele hacerse en el sitio.

El video dura apenas unos segundos. Mientras se enfoca el interior del local comercial, en un segundo plano se puede ver a una pareja que desciende de una camioneta y se reúnen para comenzar su caminata hacia el cañón, pero apenas dan unos pasos cuando notan que el vehículo se comienza a mover: no tenía puesto el freno.

Una pareja vivió una insólita situación al momento que se fueron a tomar una foto (Captura video)

La pareja corre con desesperación hacia el vehículo y se colocan de ambos lados con la intención de ingresar y poder pararlo. Sin embargo, los pocos segundos que tuvieron para detenerlo no fueron suficientes y tomaron la decisión de no hacer ningún tipo de movimiento, ya que sus vidas corrían peligro. Las imágenes muestran como la camioneta cae por el barranco, cerca de 50 metros bajo la atenta mirada de sus dueños, que se lamentaban.

El coronel Omar Castillo, comandante de carreteras de Santander, contó que, al parecer, el conductor del vehículo no se percata de ponerle el freno de mano, lo que claramente fue un error humano. La pareja se presentó ante la Policía del lugar en búsqueda de ayuda para poder recuperar el vehículo.

Una camioneta cae al vacio

De inmediato pusieron manos a la obra. Durante todo el día, las autoridades estuvieron realizando maniobras de rescate de la camioneta y ya lograron recuperarla. “La versión dice que descienden del vehículo para mirar el pasaje, y ven que el vehículo comienza a rodar y cae 50 metros al abismo”, explicó el coronel, quien indicó que no hubo heridos en el hecho.

El video del momento se compartió en Twitter. “Camioneta rodó al abismo 50 metros en el emblemático Cañón del Chicamocha, luego de que, al parecer, una pareja se bajara a tomarse una foto y apreciar el paisaje y no colocara freno de mano”, explicó la usuaria @MelyMunera.

La publicación conmocionó a los usuarios y donde muchos comentaron sobre lo sucedido. “Afortunadamente no tenía ocupantes. Las pérdidas materiales, aunque costosas, se recuperan, la vida. Den gracias a Dios, no les pasó nada”; “Increíble como un segundo puede cambiarlo todo”; “Normal que se le pueda olvidar colocar el freno de mano en cualquier lado pero no ante la imponencia de ese cañón”; “Errores que nunca olvidas”; “Un buen video para tomar conciencia” y “Tuvieron suerte”, fueron algunos de los comentarios.

EL TIEMPO (GDA)