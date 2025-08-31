Reconciliación de pareja: cómo manejarla sin repetir errores del pasado

Miguel de Cervantes, en su obra teatral “El juez de los divorcios”, afirmó que “la peor reconciliación es preferible antes que el mejor divorcio”. Y es que, a pesar de las dificultades de las parejas cuando terminan una relación, un alto porcentaje opta por la reconciliación.

Las causas que llevan a la reconciliación son, entre otras, el hecho de que aún existe un incipiente amor, el miedo a la soledad o la añoranza de los hábitos de pareja. Lo ideal es que la reconciliación esté guiada por un verdadero perdón y que ambas personas reconozcan sus responsabilidades en el fracaso anterior, comprometiéndose a evitar los errores pasados.

¿Cuáles son los efectos más comunes del divorcio en los hijos?

Cuando existe divorcio de los padres, se puede tener que cambiar de colegio o de residencia. El impacto que tiene este factor en el desarrollo y ajuste social del niño es muy importante.

También puede haber convivencia forzada con uno de los padres, y no siempre la elección del padre con el que se convive es la que el niño quiere.

Cuando la hostilidad se traslada a los hijos se da el fenómeno de alienación parental SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Un divorcio, por su propia naturaleza, denota cierta hostilidad entre los padres. Cuando esa hostilidad se traslada a los hijos, intentando que tomen partido o que vean a la otra persona solo con defectos, se da el fenómeno de alienación parental. Podrá tener defectos, pero nunca dejará de ser su padre o madre.

¿Cómo deben manejar los padres una reconciliación?

A los padres que aún se guardan respeto y muestran un deseo de reconciliarse, se recomienda que, a través de un terapeuta, trabajen sus emociones y comprendan el deseo de volver a estar unidos y vivir una vida sin diferencias irreconciliables.

Los hijos son un factor motivante para la reconciliación, porque los padres responsables sufren en demasía cuando están separados de ellos.

Los niños cuyos padres compartieron la responsabilidad de informarles sobre el divorcio tienen, a la larga, un mejor ajuste psicológico.

¿Cómo manejar la situación de la mejor manera?

Reconocer los errores del pasado puede llevar a una pareja al aprendizaje de nuevas formas de resolver conflictos.

Reconocer lo positivo de la pareja y no concentrarse solo en lo negativo.

Rescatar lo positivo del pasado, con la conciencia de que algunas cosas se pueden revivir, desechar lo que no funciona y construir lo que no existe.

Sanar resentimientos del pasado.

Asistir a terapia.

Los hijos pueden ser un factor motivante para la reconciliación Freepik

¿Qué se hace en terapia para que los padres se puedan reconciliar?

Durante la terapia psicológica que realiza el especialista en salud mental se busca:

Generar una relación de pareja distinta a la que se tenía. Se rescata lo positivo y lo que funcionó, se desechan los malos hábitos que generan conflictos y se construyen nuevas conductas encaminadas a darle una nueva identidad a la pareja.

Hacer tomar conciencia de que la capacidad para entenderse con la pareja influye directamente en la felicidad de sus hijos.

¿Se recomienda que los padres convivan nuevamente de inmediato?

Lo ideal es que concluyan el proceso terapéutico y que sus hijos vean realmente el cambio de actitudes y comportamientos en ellos. Retornar al hogar debe generar tranquilidad a los hijos y expectativa ante el cambio cognitivo-conductual de ambos padres.

La vuelta a la convivencia debe ser pacífica, luego de dialogar sobre los conflictos del pasado Anton Yasirov

Consecuencias si la reconciliación no se maneja adecuadamente

Cuando el terapeuta no maneja bien la terapia de reconciliación, puede suceder que el proceso sea saboteado por alguno de los miembros de la pareja, al considerar que la terapia “no sirve porque su pareja no cumple con sus expectativas”.

Finalmente, si las parejas permanecen juntas, atadas y atrapadas, aparentemente por amor, no solo terminarán discutiendo, sino que también se terminarán lastimando. Se vale caminar juntos, pero no atados.

Por Héctor Lazo