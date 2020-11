Charly García le había enviado una emotiva carta a Diego Maradona hacía unos meses.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 18:05

A pesar de no ser amigos íntimos, Charly García y Diego Maradona mantuvieron a lo largo de los años una admiración mutua. Tal es así que, hace unos meses atrás y ante la imposibilidad de verse por la pandemia, el músico decidió enviarle una emotiva carta al jugador para mandarle fuerzas.

A través de una transmisión en vivo con Moria Casán a través de Instagram live, el abogado de Maradona, Matías Morla, contó que el exlíder de Serú Girán le había entregado en mano la misiva para que se la hiciera llegar al astro del fútbol.

Escrita de puño y letra, Charly García expresa un sentido cariño hacia Maradona y no duda en expresar su admiración. También aprovecha para dejarle una recomendación sobre las opiniones de los psicólogos.

La carta que Charly García le escribió a Maradona hace algunos meses atrás Fuente: Archivo

"Querido amigo: yo pasé por internaciones en las que gasté dos o tres años de mi vida, en clínicas, escuchando a psicólogos que niegan a 'gente diferente'. Es imposible que entiendan a 'gente diferente'", escribió el cantante.

"Te doy un consejo: seguirlos es una absurda estupidez. Recordá que sos un genio y que todos te aman. Contá conmigo. Charly", concluyó el músico en el escrito que, si bien fue corto, le impregnó su esencia de "Say No More".

Uno de los primeros encuentros públicos de Charly García y Diego Maradona fue en 1994, en el programa "360 Todo para ver" (Canal 13), cuando el músico le dedicó en vivo "Maradona Blues". Luego, en 2005, Maradona lo entrevistó en "La Noche del Diez" (Canal 13), mientras que la última vez coincidieron en una clínica en 2018.

La muerte de Maradona

Diego Armando Maradona murió este miércoles al mediodía en la casa que habitaba en el barrio San Andrés, en la zona de Tigre. Según se supo, se descompensó y sufrió un paro cardíaco, pero no resistió y no pudo ser reanimado por los médicos de las nueve ambulancias que se acercaron hasta el lugar.

La noticia la confirmó su abogado Matías Morla y al lugar llegaron inmediatamente su exesposa, Claudia Villafañe, y sus hijas Dalma y Giannina, quienes viven en el mismo barrio y fueron las primeras en arribar. Más tarde, también se acercaron las hermanas. El primer médico que socorrió a Diego fue un vecino, que integra el equipo médico del Delta Rugby Club. Luego, llegaron patrulleros y pusieron una cinta a unos 50 metros de la casa para evitar las concentraciones.