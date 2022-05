Relató cómo se quedó con el perro de un hombre en situación de calle y desató un debate en redes

Por momentos, las redes sociales son el motor que mueve a la sociedad. Un sinfín de relatos desfilan por las plataformas y algunas de las historias toman una magnitud inesperada, a tal punto de viralizarse. El caso de Florencia es uno de ellos. La joven escogió su cuenta personal de Twitter para contar la secuencia que vivió luego de ver cómo un hombre en situación de calle movía a la fuerza a su perro en la zona de Recoleta. Según dijo, ante esa situación, ella se acercó y le ofreció comprarle al animal, pero él rechazó su oferta. Unos metros más adelante, tal como publicó la tuitera, el cachorro se soltó de su correa y entonces ella decidió llevárselo. Al viralizarse su relato, se desató la polémica y ella quedó en el ojo de las críticas.

Bajo el usuario @nomuynormal, la joven contó cómo fue la situación: “Recoleta. Un chabón, muy en cualquiera, arrastrando a un cachorrito con correa. Le ofrecí comprárselo y me dijo que ni por un auto me lo da. Hace como cinco metros y veo que el cachorro se suelta de la correa y él no se dio cuenta. Lo agarré y salí corriendo. Ahora tengo un cachorro”.

“No sé si estaba drogado, borracho o loco”, añadió al decir que, para ella, el hombre estaba fuera de sí.

La publicación de Florencia que se hizo viral en Twitter

Ya con el animal, Florencia decidió alojarse en un local de la cuadra para resguardarse y allí le comentó el hecho a los comerciantes, quienes azorados le dieron algunos datos del hombre. Sobre eso, en el hilo de tuits que publicó, la mujer escribió: “Nos dijeron que estuvo todo el día pidiendo plata con el perrito ahí y automáticamente nos ayudaron”.

Respecto a la reacción del hombre al nota que ya no tenía al cachorro, Florencia dijo que “volvió a los gritos pelados revoleando cosas y pidiendo por su perrito”. Entonces, la joven explicó que, aunque se solidarizó en cierta parte con él, decidió priorizar el bienestar del perro: “A mi la verdad que me partió el alma, pero no puedo dejar que, por lástima, tenga a un ser vivo en condiciones deplorables y cuando su misma vida corre riesgo”.

El hilo de Twitter que publicó Florencia y causó indignación en algunos usuarios

Desde el local en el que se quedó, Florencia recibió al personal policial que constató el hecho y, acto seguido, con una manta sobre el animal, decidió buscar un taxi para ir hasta su domicilio. “Les explicamos la situación, les dijimos que estaba todo el negocio de testigo y ellos nos dijeron que hay alguien que se hace cargo de sus vacunas: una amiga de este hombre”.

Las repercusiones del hecho no tardaron en llegar y, en muchas de ellas, con duras críticas contra el accionar de Florencia. “Le robaste el perro a una persona que quizás tenía como único afecto en la vida a ese perro”; “¿Le puedo sacar un bebé a una persona en situación de calle si veo que el bebé no está siendo bien tratado?”; “En orden ascendente vienen: no cederle el asiento a una embarazada, hacer trastabillar a un ciego y en la cúspide total, robarle el perrito a un señor en situación de calle”; “En Recoleta romantizan robarse un perro y lo tweetean como un logro personal”, fueron algunos de los mensajes que se sucedieron.

LA NACION quiso contactar a Maria Florencia para ampliar su testimonio sobre los hechos, pero la joven eliminó el posteo, como así también su cuenta de Twitter e Instagram.