República Dominicana y su mejor año en turismo: reunió a más de 1.500 profesionales en “Meet in Paradise”

Más de 1.500 agentes de viajes, touroperadores, medios de comunicación y líderes de opinión se dieron cita en el Centro de Convenciones La Rural de Buenos Aires para participar de “Meet in Paradise”, la edición latinoamericana de su experiencia insignia que República Dominicana presentó en la ciudad.

El evento ofreció una jornada de formación, inspiración y sobre todo conexión con la esencia dominicana, con un programa que combinó capacitaciones interactivas, paneles temáticos y experiencias culturales y gastronómicas.

República Dominicana continúa afianzando su lugar como el destino turístico más completo y diverso del caribe, impulsado por visitantes de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay, que en apenas nueve meses superaron el millón. “Meet in Paradise” reflejó justamente los valores detrás de ese éxito y de la marca país: autenticidad, alegría, hospitalidad y diversidad.

“Nuestro corazón está en Sudamérica”

Clases de merengue y bachata, una cata de ron dominicano y una experiencia de arte y café formaron parte de las actividades culturales del encuentro, junto con un domo inmersivo que transportó a los asistentes al “calor de la República Dominicana”, recreando paisajes y emociones del país.

David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana.

El programa presentó la conversación “Turismo, liderazgo e inspiración”, con los exfutbolistas Maxi Rodríguez y Sergio Goycochea, íconos de la selección argentina. Hubo también conferencias sobre conectividad aérea, turismo de lujo, turismo marítimo y el programa de lealtad “DO Travel Rewards”. Santo Domingo, símbolo de historia y modernidad, y Samaná, joya natural del país, fueron los destinos protagonistas gracias a su oferta de belleza, exclusividad y sostenibilidad.

“Nuestro corazón está aquí, en Sudamérica. Estamos ampliando nuestras rutas directas para estar más cerca de ustedes y abriendo nuevos destinos, para que más viajeros descubran que en la República Dominicana lo tenemos todo”, expresó el ministro de Turismo David Collado, quien además presentó la campaña “Dominicana te sonríe”.

Durante el encuentro hubo también espacio para las clases de merengue y bachata.

Boom de turistas: todos los datos

América del Sur se consolida como el primer mercado emisor en crecimiento de turistas hacia República Dominicana, y como el segundo más importante a nivel mundial. Entre enero y septiembre de 2025, el país recibió más de un millón de visitantes sudamericanos, lo que representa un crecimiento interanual del 26% frente a 2024.

Argentina se posicionó como el principal mercado emisor, con 339.871 visitantes, lo que equivale al 33% del total de llegadas sudamericanas y representa un aumento del 76% respecto al mismo período del año pasado.

Le siguió Colombia, con 274.287 turistas (con un crecimiento del 17% interanual) y luego Chile, que con 116.443 visitantes se mantuvo prácticamente estable.

Con 98.939 llegadas, Brasil creció 16% respecto de 2024, en tanto Perú avanza con 88.054 y un 43% de crecimiento. Ecuador no se quedó atrás: 52.189 visitas registraron un aumento del 9%; en tanto Uruguay, con 25.408 turistas, que mantuvo niveles similares al año anterior.

¿Conclusión? Por segundo año consecutivo la región sudamericana superó a Europa en la emisión de turistas a República Dominicana. Cib esta nueva edición de “Meet in Paradise” el país sigue conquistando corazones, construyendo alianzas estratégicas y proyectando al país como un destino que no solo se visita: también se vive, se siente y se recuerda.

Para más información sobre las novedades turísticas de la República Dominicana se puede visitar el sitio web o redes sociales @godomrep.

