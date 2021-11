Revelan el insólito sueldo que les pagan a los chefs y mozos en el restaurante de Salt Bae

El reconocido chef turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, de 38 años, es dueño de una cadena de 27 restaurantes diseminados en seis países del mundo y tiene una fortuna personal de unos US$50 millones. Desde hace un tiempo, el cocinero es blanco de críticas por los precios de los platos y del servicio del local ubicado en el lujoso barrio londinense de Knightsbridge. Ahora, revelaron que los mozos del restaurante ganarán más dinero que los cocineros que preparan el magnífico bistec dorado, pero el salario sigue siendo más bajo que los precios de las comidas.

En septiembre de este año, uno de los comensales que visitó la sucursal de Knightsbridge, en Reino Unido, causó revuelo cuando viralizó los precios del menú. “Es más barato volar y comer en el restaurante turco de Salt Bae que ir al de Londres”, describió acompañado con la imagen del ticket.

El ticket del restaurante de "Bae Salt" por el que el chef volvió a ser viral

En relación a los precios que manejan en el lugar, una Coca-Cola cuesta 9 libras (es decir, un poco más de 12 dólares) y un bife cuesta unas 630 libras (850 dólares). En el ticket publicado pueden verse otros precios, como una porción de burrata por 25 libras (unos 33 dólares).

Si bien los precios de los platos son altos, los salarios de los cocineros y mozos no lo son. A principios de noviembre, el restaurante ubicado en Londres sacó un aviso en el que buscaban a una persona para sumar al equipo. “Increíble oportunidad para que un experimentado Chef De Partie se una al equipo de Nusret en el nuevo restaurante de Londres. Como Chef De Partie, trabajará con algunos de los mejores ingredientes del Reino Unido y del extranjero en uno de los asadores más famosos del mundo. Usted jugará un papel vital en un gran equipo y apoyará al Jefe de Cocina durante el servicio. Para el candidato seleccionado, Nusr-Et London ofrece un salario altamente competitivo y excelentes oportunidades para desarrollar una carrera global”, decía la convocatoria.

En relación al supuesto salario competitivo, el mismo era de doce euros la hora, lo mismo que cobra el restaurante por un mojito.

Para la sorpresa de todos, recientemente realizaron una nueva convocatoria en la que piden a un mesero de cócteles para el South West London Nusr-Et. Respecto al pago, el restaurante ofrece quince euros por hora, un poco más que los chefs que preparan los platos más caros, como el famoso Golden tomahawk, cubierto en una hoja de oro.

El famoso golden tomahawk cubierto en una hoja de oro del chef Salt Bae

El aviso en Caterer menciona: “Actualmente estamos buscando experiencia y un Camarero / Camarera de Cócteles apasionado para unirnos a nuestra familia. El candidato ideal será un experimentado en la venta y venta de cócteles y licores con sólidos conocimientos en cócteles y licores premium”.

Respecto a las características y los días que deben trabajar, buscan a una persona para tiempo completo. “Buscamos un candidato que sea alegre, amigable, animado y que prospere en el servicio al cliente. Este es un puesto de tiempo completo, que trabaja cinco días a la semana, principalmente por la noche y los fines de semana, por lo que se requiere flexibilidad”, señalaron.

La convocatoria no tuvo el éxito que esperaban y la situación fue revelada por una reportera del Evening Standard, quien se acercó al restaurante ya que leyó que el local estaba celebrando los tres días abiertos de contratación. “Me sorprende ver que no hay colas ni multitudes; de hecho, no hay una sola persona afuera agarrando con entusiasmo su CV. Quizás me equivoqué de día. Le pregunto al portero que me dice que algunas personas habían aparecido durante los tres días de reclutamiento, ‘quizás, más de 20′, dice en un tono un poco más alto que me hace pensar que está exagerando”, escribió en la nota Emily Prescott, donde habla de los problemas de personal que tiene el restaurante.

Si bien la cadena de locales se ve envuelta en polémica cuando viralizan los precios de las carnes y del trato hacia el personal, Salt Bae se muestra escéptico y deleita con fotos y videos a sus cuarenta millones de seguidores en Instagram para mostrar sus extravagantes comidas y estilo de vida.