Revelaron un punto secreto detrás de la oreja que ayuda a dormir mejor

La red social TikTok suele marcar tendencias y viralizar en cuestión de minutos videos de influencers. En esta oportunidad, las miles de visitas se las llevó el doctor Josh Hanson (@doctorhanson) que compartió un curioso truco para dormir mejor.

El médico reveló que hay un lugar especial detrás de la oreja que se puede frotar para ayudar a “facilitar el sueño”. En su reciente publicación en la red social aseguró: “¿No podés dormir? ¡Probá esto!”. Y allí, Hanson guio a las personas a un área ubicada detrás de la oreja que definió como “anmian” y que, al frotarla entre 100 y 200 veces, ayuda a relajar al sistema nervioso.

Hanson es un doctor de acupuntura que vive en Tampa, Florida. En el mismo video agregó: “Si tenés problemas para dormir debés frotar el lugar aquí mismo, se llama ‘anmian‘. Significa sueño tranquilo. Lo que tenés que hacer es acercarte a la oreja y deslizar el dedo hacia atrás. Encontrarás una pequeña cresta, una pequeña muesca aquí mismo. Va a ser sensible y doloroso”.

Además detalló que el frote debe ser con un movimiento circular y se debe repetir entre 100 y 200 veces. “De esta manera se ayuda a relajar el sistema nervioso, y generamos que las cosas se calmen para que el sueño sea más fácil”, explicó.

El video fue visto 9,9 millones de veces y tiene más de 870.000 me gusta. La publicación también tiene 10.000 comentarios, y muchos aseguraron que lo intentaran. No obstante, otros no se mostraron tan convencidos, y manifestaron que la idea de frotar el lugar hasta 200 veces los desanimaba.

Sin embargo, se pueden leer varios comentarios donde distintos seguidores manifestaron que el método les funcionó de maravilla, y una persona dijo: “No es broma, acabo de despertar de hacer esto y regresé para hacerles saber lo aliviado físicamente que me siento. Háganlo. Es vale la pena” .

El Doctor Hanson reveló un curiosos truco para dormir doctorhanson.com

De todas formas, el doctor Hanson recomendó seguir los consejos del NHS para el insomnio. Allí definieron que para lidiar con los problemas para dormir regularmente, se debe irse a la cama y despertarse a la misma hora todos los días, relajarse durante al menos una hora antes de acostarse, asegurarse de que su habitación esté oscura y tranquila, y hacer ejercicio regularmente durante el día.

En cuanto a lo que no se debe hacer, el NHS recomendó no fumar ni beber alcohol, té o café al menos seis horas antes de irse a la cama; no tomar una comida abundante a altas horas de la noche; no hacer ejercicio al menos cuatro horas antes de acostarse; no mirar televisión ni usar dispositivos antes de acostarse y no tomar siestas durante el día.

LA NACION