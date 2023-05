Un argentino apostó $150 en la lotería, ganó más de $36 millones, pero un descuido casi le hace perder todo

escuchar

Un joven de Misiones ganó más de $36.000.000 en la lotería, después de comprar una boleta de forma casual. Luego de unos días sin pensar en el tema, se acordó —también de forma fortuita— de revisar cómo le había ido con sus números. Allí, se sorprendió al ver que acertó y se convirtió en acreedor de una millonaria suma de dinero.

A lo largo del país y del mundo, existen distintas situaciones relacionadas a la lotería. En miles de puntos del planeta, millones de personas apuestan con la ilusión de conseguir un premio económico y utilizarlo con diversos fines.

Dentro de ese universo, a veces todo ocurre de una manera imprevista. Mientras que muchas personas juegan con regularidad y aplican ciertas estrategias, otros simplemente lo hacen de manera casual y, a veces, incluso son quienes consiguen quedarse con el premio.

Esto fue lo que ocurrió con un hombre en Misiones. El ganador, que se presentó como estudiante, participó del sorteo 3042 de la Quiniela Poceada Misionera. Su ticket fue comprado en la agencia N°352, ubicada en Eldorado. Según relató el apostador a Misiones Online, la idea de apostar surgió de manera espontánea.

El joven concurre regularmente al local porque allí también se realizan cobros de facturas. En eso se encontraba el martes 25 de abril cuando cruzó por su mente la idea de comprar una boleta. Con ese objetivo, le preguntó al vendedor si quedaba algún cupón de los impresos por máquina. “Me pasó el último que le quedaba para el sorteo N° 3042″, indicó y agregó que lo adquirió por $150.

La boleta ganadora de la lotería en Misiones Gentileza Misiones Online

Dado que no es un jugador frecuente y que compró el ticket sin demasiado interés, no volvió a pensar en el tema durante tres días. Sin embargo, al regresar a la agencia para realizar otro pago recordó que había comprado la boleta y le pidió al empleado si podía revisarla.

Luego de unos minutos, el encargado regresó y le comunicó la gran noticia: “Cuando me dijo que tenía premio, quedé anonadado, y no podía reaccionar”. En ese momento, el estudiante se hizo acreedor de la suma de $36.277.654. La boleta ganadora, que compró por casualidad, tenía los siguientes números: 19-38-56-62-69-87-90-92.

El ganador de la Quiniela Poceada vive en Eldorado, la segunda o tercera ciudad de Misiones por cantidad de habitantes

Aunque eligió no revelar su identidad dado el riesgo que significa exponer públicamente que posee esa cantidad de dinero, sí comentó que el hecho de pensar en qué hacer con tanta plata le generó una preocupación: “Jamás imaginé tener esa cantidad de dinero, más aún, siendo estudiante. Enseguida me puse a pensar cómo iba a hacer los trámites, en qué iba a invertir, y eso me generó un estrés importante”. De todos modos, tal como contó, ya tomó una decisión: invertirá en un inmueble.

Por último, recalcó lo fortuito de la apuesta y el hecho de que estuvo muy cerca no solo de no comprar ese ticket que cambió su vida, sino también de olvidarse de revisar el resultado y reclamar el premio. Al respecto, el joven detalló que su familia suele apostar con regularidad, pero en su caso personal esta fue “la tercera jugada en mucho tiempo”.

LA NACION