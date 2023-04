Reveló la insólita forma en la que su pareja la dejó y causó repudio en las redes sociales: “Eso no se hace”

escuchar

Entablar relaciones no es fácil, en las primeras citas siempre se ponen a prueba muchas cosas y no siempre resultan bien. En un video, que se volvió viral en TikTok, un usuario realizó una encuesta en la calle sobre la peor experiencia que tuvieron los consultados con una pareja, y la respuesta de una joven dejó a todos sorprendidos.

@byluigix1 es un usuario español que se caracteriza por hacer preguntas en la calle a transeúntes sobre temas en general. En esta oportunidad, consultó a los que pasaban sobre lo peor que les hizo una pareja. En este contexto, una joven contó su impactante historia, que ya acumuló más de 15 millones de reproducciones dentro de la plataforma.

Contó la insólita forma en que un hombre la dejó y causó repudio en las redes

“Cuando él llegó a buscarme, me fui arriba a la azotea a poner un lavarropas y, para hacerlo todo más rápido, le pedí que me bajara a la perra”, explicó la joven. Y continuó: “Cuando bajé, me encontré a la perra atada en el mango de la puerta de mi casa y él no estaba”. Al principio, ella pensó que se había ido a tomar una cerveza con sus amigos, pero al llamarlo nunca le contestó.

Entonces, la entrevistada intentó contactarlo por mensaje: “Le mando un audio y le digo: ‘Oye mirá gordi, que estoy lista y que ya nos podemos ir. ¿Dónde estás?’”. De acuerdo a su testimonio, esta persona jamás le respondió. “Al día de hoy, han pasado dos años y no he vuelto a saber nada de él”, aseguró la mujer. “¿Que le dirías a esa persona si está viendo este video?”, le preguntó el tiktoker. “Que esas cosas no se hacen, muy mal, muy mal”, concluyó a modo de reto para su ex.

Muchos usuarios se pusieron del lado de la mujer, y cuestionaron la mala actitud del hombre al desaparecer, mientras que otros decidieron bromear con la situación. “Ella tiene pinta de ser muy buena gente”, “Que el chico se manifieste, queremos saber lo que pasó”, “El tipo atrapado en otra dimensión viendo a su amada” y “Era un viajero del tiempo”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Reveló en TikTok un insólito truco para descubrir si una persona es infiel y se volvió viral

Un nuevo método se apoderó de TikTok. Si hablamos de relaciones fallidas es imposible no pensar en que pudieron haber terminado por una infidelidad. Es por eso que, actualmente, salen cada vez más hacks para descubrir si tu pareja te engaña. En esta oportunidad, se viralizó la teoría del tiktoker Daniel Hentschel, quien dice que uno puede descubrir si su pareja lo engaña en cuestión de segundos y utilizando únicamente una botella de agua.

Si bien dicen que para descubrir una posible deslealtad debés notar dos cosas: si su afecto o cariño disminuyó en los últimos tiempos y si existe un claro desequilibrio entre lo que das y recibís en la relación, para Hentschel la cosa no va por ahí. Según su truco, lo que debés hacer es una pequeña actuación. Vas a comprar una botella de agua simple -una que pudiese tener cualquier persona- y ponerla en lugar visible del auto de tu pareja. Cuando suban juntos, la sacás y le decís, exactamente: “Tomá, tu botella de agua”. Acá es donde se sabrá la verdad.

Cómo descubrir que tu pareja te hace infiel

Según consigna La Vanguardia del video, si se muestra tranquilo y te dice que no reconoce la botella, no es infiel. Pero, si no duda y asegura reconocerla o incluso admite que es suya, además de continuar con la farsa, sería prueba inequívoca de que algo esconde. Pero ojo, este truco solo va a funcionar si le hacés creer a tu pareja que vos creés que la botella es suya.

Lo cierto es que, eficaz o no, el video se hizo viral y ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones y miles de comentarios. Entre ellos, alumnos vieron fallos con los que uno podría encontrarse, como que la pareja no tuviese auto (obvio) o que aparezca con excusas como que alguien la hubiese dejado allí, por ejemplo, un empleado del taller al ir a reparar el coche o un compañero de trabajo que llevó a casa.

