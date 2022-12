Reveló que solo se baña dos veces por semana y dividió opiniones entre sus seguidores

escuchar

Una joven de 27 años llamada Allison (@abmccarthy5757) compartió un polémico video en su cuenta de TikTok en donde asegura que solo se baña cuando lava su cabello, o sea, dos veces por semana. Para defenderse, admitió que siempre pensó que la gente hacía eso y no le resultaba extraño.

“Recientemente descubrí que soy un ser humano asqueroso y esto se debe a que, la mayoría de las chicas, cuando dicen que se lavan el cabello dos veces por semana, literalmente quieren decir se lavan el pelo, y se bañan todos los días. Yo sólo me ducho una o dos veces por semana. He pasado cinco días sin ducharme, porque si me ducho, me voy a lavar el pelo”, confirmó en el clip que ya acumula más de seis millones de reproducciones.

“¿Por qué me metería en la ducha y no me lavaría el cabello? El problema es que no quiero lavarme el cabello todos los días. Tuve que comenzar a decir que me lavo el cabello dos veces por semana, pero solo me ducho dos veces por semana”, concluyó. El video generó mucho debate y llegó a los 37.000 comentarios que criticaron la actitud de la mujer.

“Literalmente no tiene excusa para no ducharse, tiene una rutina de cuidado de la piel, una rutina de gimnasia y trabaja como enfermera”, “No puedo pasar 24 horas sin ducharme. Me niego a creer que esto es real”, “No, ¿cómo dormís sintiéndote tan sucio por fuera? ¡No!”, fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación viral. Aunque entre tanto comentario negativo, una chica la defendió: “Me gusta lavarme el cabello antes de ir a eventos especiales como salir con amigos. No me ducho todos los días, solo para ir al trabajo o a la universidad”.

Se desmayó al descubrir el regalo de Navidad de su compañero de escuela y se volvió viral en TikTok

En TikTok se volvió viral un video de un niño que se desmaya al ver el regalo que recibió su compañero de escuela. En el clip se puede ver a dos pequeños en un colegio de Estados Unidos y, al parecer, estaban haciendo una actividad en la que abrían sus regalos de Navidad en el salón de clases.

El video que se volvió viral en TikTok

En la filmación, compartida por una usuaria identificada como Madina Chapman, se puede apreciar que uno de los niños recibe una tarjeta de 50 dólares para el juego de Roblox como regalo, algo que en su momento lo llena de alegría. Sin embargo, su felicidad no duró mucho, porque al darse vuelta y al ver a su compañero con la caja de la nueva Play Station 5 (PS5), el pequeño se desmayó. Al parecer él no fue el único sorprendido por el regalo, ya que su propio compañero reaccionó intrigado. “¿Cómo obtuve una PS5?”, se preguntó.

El clip hasta el momento acumuló 13.3 millones de reproducciones, más de un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios. “En mis tiempos me regalaban un rompecabezas”, “Lo que me regalan vs lo que le regalaron a mi hermano mayor”, “Sé lo que se siente”, “Banda eso me pasó a mí fue parecido, pero con otro tipos de cosas y se siente bien feo. Hay que conformarse con lo que hay si querés algo así es”, son algunos de los mensajes de los usuarios.

