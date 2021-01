BMW Rider Training propone cursos de manejo off road, de manejo on road, de mecánica y también, un curso exclusivo para damas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 05:05

Una motocicleta BMW Motorrad es solo el primer eslabón de una forma de vida porque, como los pilotos saben, no se trata solo del vehículo; no es sólo el equipamiento, la vestimenta o los accesorios. La conducción, el dominio del camino y de las situaciones inesperadas lo son todo a la hora de montar una motocicleta, una situación crucial para la experiencia, la seguridad del piloto y de todos los demás.

La conducción, el dominio del camino y de las situaciones inesperadas lo son todo a la hora de montar una motocicleta

En este sentido, BMW Motorrad desarrolló para sus clientes actuales, para los que piensan adquirir una motocicleta o incluso para aquellos que aún no tienen licencia de conducir una serie de cursos con diferentes niveles. Se llama BMW Rider Training y se trata de un verdadero sistema de entrenamiento para pilotos nuevos, experimentados o aquellos que deseen capacitarse en el dominio de otros terrenos y superficies.

Con una breve fase teórica y una práctica más bien intensiva, los cursos están a cargo de profesionales del motociclismo como Diego Graziosi, piloto de motocross profesional y Campeón Argentino; y Gabriel Harsch, instructor internacional BMW Motorrad, quienes lideran el equipo profesionales expertos en la ciencia y el arte de la conducción en dos ruedas.

Por caso, el equipo que representó a la Argentina en el último GS Trophy disputado en Nueva Zelanda forma parte del equipo de instructores de la Clínica on-off road que se dicta en el circuito Berta ubicado en el complejo de Alta Gracia, Córdoba.

En acción. El instructor del Rider Training de BMW, Diego Graziosi, piloto de motocross profesional y Campeón Argentino

De BMW Motorrad al BMW Rider Training

BMW es sinónimo de motociclismo desde mediados del siglo pasado cuando dedicó toda su capacidad y conocimientos de ingeniería aeronáutica para construir hitos fundacionales del motociclismo como la R32 presentada en 1923 con el célebre motor Boxer -vigente hoy en día- hacía su debut mundial.

Luego de algunas décadas, las opciones se fueron ampliando para darle a cada rider una alternativa según su preferencia de uso: BMW Motorrad ofrece seis familias de motocicletas: las Sport que son verdaderos vehículos de competición; las Tour para los que desean disfrutar el viajar; las Roadster que sintetizan el manejo ágil y citadino con la velocidad; las Heritage cuyo ícono es la R18 presentada en 2020. Luego, con 40 años de vigencia indiscutida, la familia de las Adventure y, por último, fiel a la vanguardia y eficiencia alemana, las opciones para la movilidad urbana actual.

BMW Rider Training fue diseñado considerando el aspecto teórico y un gran cúmulo de práctica bajo la premisa de que cada participante requiere un tratamiento personalizado

Los cursos de BMW Rider Training

Tras casi cien años de experiencia en la producción de motocicletas para distintos perfiles de riders, cada curso de BMW Rider Training fue diseñado considerando el aspecto teórico y un gran cúmulo de práctica bajo la premisa de que cada participante requiere un tratamiento personalizado cuyos parámetros surgen de una evaluación inicial realizada por el instructor a cargo.

BMW 01:10

Video

Desde el último trimestre, y bajo un estricto protocolo sanitario el BMW Rider Training retomó sus actividades en coincidencia con el inicio de la primavera, un clima más amigable para trasladarse en dos ruedas. Desde el reinicio, los cursos superaron los 350 participantes.

https://www.instagram.com/BMWmotorradarg/

Dentro de la amplia variedad de niveles, BMW Rider Training propone varias opciones como cursos de manejo off road, de manejo on road, de mecánica, y también, un curso exclusivo para damas. Adicionalmente, se puede optar por la escuela de manejo para aquellos que no posean aún licencia de conducir.

Más info acá

Para conocer más sobre el BWM Rider Training entrá acá

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Conforme a los criterios de Más información