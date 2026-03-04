LA NACION

La declaración del CEO de una de las automotrices más importantes del mundo que descolocó a la competencia

Frank van Meel admitió que el desarrollo de nuevas cajas resulta cada vez menos viable

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El CEO de BMW M, Frank van Meel, reconoció que el futuro de las transmisiones manuales es incierto
El CEO de BMW M, Frank van Meel, reconoció que el futuro de las transmisiones manuales es incierto

La transformación tecnológica que atraviesa la industria también alcanza a uno de los símbolos más tradicionales del manejo deportivo: la caja manual. En una entrevista con el medio australiano Car Sales, el CEO de BMW M, Frank van Meel, reconoció que el futuro de este tipo de transmisión es cada vez más incierto.

“Desde el punto de vista de la ingeniería, el cambio manual realmente no tiene sentido porque limita el torque y también el consumo de combustible”, sostuvo el ejecutivo, en una definición que marca el pulso de la estrategia de la división deportiva de la marca alemana.

La Policía que incorporó un auto de lujo a su flota para patrullaje

Van Meel explicó que la actual caja de seis marchas está limitada a 550 Nm de torque, una restricción que condiciona el desarrollo de versiones más extremas. “Para eliminar estas limitaciones se necesitaría una nueva caja de cambios”, señaló.

Franciscus van Meel, CEO de BMW M
Franciscus van Meel, CEO de BMW M

Y advirtió que ahí aparece el principal obstáculo: la viabilidad económica. “Va a ser bastante difícil en el futuro desarrollar cajas de cambios completamente nuevas porque el segmento del mercado es bastante pequeño y los proveedores no están tan interesados en hacer algo así”.

Pese a ese diagnóstico, el directivo reconoció que la decisión no responde únicamente a criterios técnicos. “Desde un punto de vista emocional y del cliente, a mucha gente todavía le encantan los manuales, por eso los conservamos y tenemos la intención de conservarlos el mayor tiempo posible”, afirmó.

El punto emocional de la transmisión manual todavía es un factor de peso para los clientes
El punto emocional de la transmisión manual todavía es un factor de peso para los clientesAleksandra Budnik - Shutterstock

Incluso citó el caso de Estados Unidos, donde cerca del 50% de los M2 se venden con caja manual. Según él, la era de los autos manuales está casi terminada. Aún así, su proyección es prudente: “Seguimos contentos con los manuales que tenemos y planeamos conservarlos durante los próximos años, pero en el futuro probablemente será más difícil mantenerlos vigentes, especialmente en la próxima década”.

En Estados Unidos cerca del 50% de los M2 se venden con caja manual
En Estados Unidos cerca del 50% de los M2 se venden con caja manual

Las declaraciones se dan en el marco de un ambicioso plan industrial. Van Meel confirmó que la división trabaja en hasta 30 lanzamientos nuevos o actualizados en los próximos dos años y medio, abarcando modelos M puros y variantes M Performance.

La estrategia contempla una oferta con diferentes tipos de motorizaciones. BMW M lanzará su primer modelo completamente eléctrico desarrollado desde cero como M, el iM3, aunque mantendrá en paralelo un M3 con motor de combustión. “Tenemos una larga tradición en motores de seis cilindros en línea, que son icónicos para nosotros, y también con los V8”, sostuvo el directivo. Y añadió: “Mientras haya demanda de los mercados, que actualmente hay mucha, seguiremos así”.

Van Meel confirmó que la división trabaja en hasta 30 lanzamientos nuevos o actualizados en los próximos dos años y medio
Van Meel confirmó que la división trabaja en hasta 30 lanzamientos nuevos o actualizados en los próximos dos años y medioFrederick Unflath

En relación con la electrificación, Van Meel se mostró optimista respecto del momento tecnológico. “Estamos convencidos de que lo que estamos desarrollando ahora mismo es exactamente la tecnología que todos han estado esperando en un auto de alto rendimiento”, aseguró.

LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Una automotriz recorta el 20% de su personal ante el aumento de las pérdidas
    1

    Una automotriz recorta el 20% de su personal ante el aumento de las pérdidas

  2. Estos son los 10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones este mes
    2

    10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en febrero 2026: uno por uno, por marca y modelo

  3. Cuánto cuesta la hora de taller este mes y cómo se calculan los trabajos mecánicos
    3

    ¿Cuánto cobra un mecánico por hora en Argentina en febrero 2026?

  4. El SUV más vendido de la historia de una automotriz llega a la Argentina con una fuerte renovación
    4

    El SUV más vendido de la historia de una automotriz llega a la Argentina con una fuerte renovación