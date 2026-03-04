La declaración del CEO de una de las automotrices más importantes del mundo que descolocó a la competencia

La transformación tecnológica que atraviesa la industria también alcanza a uno de los símbolos más tradicionales del manejo deportivo: la caja manual. En una entrevista con el medio australiano Car Sales, el CEO de BMW M, Frank van Meel, reconoció que el futuro de este tipo de transmisión es cada vez más incierto.

“Desde el punto de vista de la ingeniería, el cambio manual realmente no tiene sentido porque limita el torque y también el consumo de combustible”, sostuvo el ejecutivo, en una definición que marca el pulso de la estrategia de la división deportiva de la marca alemana.

Van Meel explicó que la actual caja de seis marchas está limitada a 550 Nm de torque, una restricción que condiciona el desarrollo de versiones más extremas. “Para eliminar estas limitaciones se necesitaría una nueva caja de cambios”, señaló.

Franciscus van Meel, CEO de BMW M

Y advirtió que ahí aparece el principal obstáculo: la viabilidad económica. “Va a ser bastante difícil en el futuro desarrollar cajas de cambios completamente nuevas porque el segmento del mercado es bastante pequeño y los proveedores no están tan interesados en hacer algo así”.

Pese a ese diagnóstico, el directivo reconoció que la decisión no responde únicamente a criterios técnicos. “Desde un punto de vista emocional y del cliente, a mucha gente todavía le encantan los manuales, por eso los conservamos y tenemos la intención de conservarlos el mayor tiempo posible”, afirmó.

El punto emocional de la transmisión manual todavía es un factor de peso para los clientes Aleksandra Budnik - Shutterstock

Incluso citó el caso de Estados Unidos, donde cerca del 50% de los M2 se venden con caja manual. Según él, la era de los autos manuales está casi terminada. Aún así, su proyección es prudente: “Seguimos contentos con los manuales que tenemos y planeamos conservarlos durante los próximos años, pero en el futuro probablemente será más difícil mantenerlos vigentes, especialmente en la próxima década”.

En Estados Unidos cerca del 50% de los M2 se venden con caja manual

Las declaraciones se dan en el marco de un ambicioso plan industrial. Van Meel confirmó que la división trabaja en hasta 30 lanzamientos nuevos o actualizados en los próximos dos años y medio, abarcando modelos M puros y variantes M Performance.

La estrategia contempla una oferta con diferentes tipos de motorizaciones. BMW M lanzará su primer modelo completamente eléctrico desarrollado desde cero como M, el iM3, aunque mantendrá en paralelo un M3 con motor de combustión. “Tenemos una larga tradición en motores de seis cilindros en línea, que son icónicos para nosotros, y también con los V8”, sostuvo el directivo. Y añadió: “Mientras haya demanda de los mercados, que actualmente hay mucha, seguiremos así”.

Van Meel confirmó que la división trabaja en hasta 30 lanzamientos nuevos o actualizados en los próximos dos años y medio Frederick Unflath

En relación con la electrificación, Van Meel se mostró optimista respecto del momento tecnológico. “Estamos convencidos de que lo que estamos desarrollando ahora mismo es exactamente la tecnología que todos han estado esperando en un auto de alto rendimiento”, aseguró.