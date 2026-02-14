Turismo Carretera: con Mercedes y BMW como nuevos jugadores, empieza en El Calafate otra temporada

El duelo entre Ford y Chevrolet y de pilotos que fueron estandartes de las dos populares marcas alimentó la grandeza del Turismo Carretera. En 1937, con el Gran Premio Argentino, se puso en marcha la categoría que se convirtió en la más longeva del automovilismo mundial. El TC fue sinónimo de velocidad, habilidad, mecánica, tecnología y transformación a lo largo de sus 89 años.

Abrió caminos y rutas antes de reducir la actividad a los autódromos, por un tema crucial: la seguridad. También incorporó marcas y hasta las terminales automotrices competían con equipos oficiales. En 2026, dos jugadores se presentarán y se convertirán en el sexta y séptimo sello del presente del TC: Mercedes, que regresa después de su fugaz participación con Luis Brosutti en la primera temporada de la categoría, y BMW, debutante absoluto.

Con Mercedes y BMW, siete marcas participarán en la temporada de Turismo Carretera; en el año del estreno, la categoría presentó 12 en el Gran Premio Argentino ACTC

El famoso e histórico póquer que compusieron Ford, Chevrolet, Torino y Dodge es un grato e imborrable recuerdo para los nostálgicos del TC. Tiempos de pilotos apasionados, de las peñas que con cenas y rifas reunían el dinero para que el crédito del pueblo se entremezclara con las ases del volante... La profesionalización avanzó y los modelos de los autos fueron cambiando: de la cupecitas al Falcon, la coupé Chevy, el Dodge Polara y la irrupción de Torino… De aquel primer Gran Premio Argentino tomaron parte 12 marcas y solo tres continúan en actividad: Ford, Chevrolet y Dodge; las nueve restantes fueron Plymouth, Terraplane, Hillman Hawk, Lincoln Zephir, Graham Super, Continental, Hupmobile, Hudson Six y Peerles. En el medio fluctuaron experimentos de Volvo; Renault, con el modelo Gordini; Peugeot, con el 504; Fiat con el 1600 y el 125...

Cuatro años atrás, el desembarco de Toyota resultó un impacto. El modelo Camry alentó el debate entre los tradicionalistas y los innovadores, que empujaron para romper el molde y fomentar cambios y crecimiento. Fue el inicio de la renovación, que continuó en 2024 con los autos de nueva generación para las marcas tradicionales: Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger y Torino, con una nueva opción de restyling. La automotriz japonesa estuvo apalancada por Daniel Herrero, que es un actor principal ahora en la reaparición de Mercedes: expresidente de Toyota Argentina, replicó la acción ahora como CEO de Prestige Auto Open Car, representante de la automotriz alemana en el país.

En Otto Fritzler, Daniel Herrero, Diego Azar y Horacio Soljan están las tres patas del proyecto Mercedes en Turismo Carretera ACTC

Materializar el proyecto tenía múltiples aristas: elegir la estructura técnica y los pilotos, el primer desafío. Maquin Parts Racing, una de las formaciones de mayor prestigio en el TC en las últimas temporadas, fue la apuntada para reconstruir el modelo CLE 53 AMG Coupé. Los pilotos seleccionados son Diego Azar y Otto Fritzler. “El equipo tiene las condiciones para compartir este desarrollo y estar adelante lo más rápido posible y los pilotos son capaces de representar los valores de nuestro equipo y apostar a chicos nuevos que, como nosotros, quieren seguir creciendo”, explicó Herrero, sobre la preferencia del taller que lidera la familia Soljan en Venado Tuerto y la pareja de los conductores. Las expectativas no son pocas: “Quiero ganar desde el primer día, obviamente. La idea es esa, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible”, expresó el CEO, que con Toyota se demoró 24 fechas en firmar el primer triunfo, con Matías Rossi, en el Desafío de las Estrellas, en el autódromo de Villicum, en San Juan.

Mercedes irrumpe nuevamente en el Turismo Carretera de la mano del CEO de Prestige Auto Open Car, Daniel Herrero; en 2022, fue el impulsor del desembarco de Toyota en la categoría ACTC

En diciembre del año pasado, el equipo ejecutó la primera prueba en La Plata. El ensayó empezó a las 6 con pruebas aerodinámicas y Herrero acompañó la sesión. “Orgulloso por el sacrificio que hicieron los chicos: no había nada para copiar, hubo que diseñar y lo hicieron en dos meses y medio”, relató Horacio Soljan, responsable del Maquin Parts Racing. “AMG nos pidió que pongamos las líneas y esto habla de que Alemania estará pendiente de lo que hagamos. En su momento, Mercedes fue parte de la categoría: subcampeón en 1937. Ahora regresamos para ser campeones”.

La inquietud de Herrero para atraer a Julián Santero a Mercedes derivó en una negociación para que BMW se convierta en el séptimo jugador en 2026. El proyecto del modelo M4 de la marca alemana lo encabeza Mauricio Tucci –director de Fispa Corse- y el desarrollo técnico lo realiza Ambroggio Racing, que asumió tras el alejamiento del ingeniero Brian Kissling. Con base en Villa Carlos Paz, la estructura multicampeona en TC2000 y de Turismo Carretera 2000 el año pasado, debutará en TC.

El modelo M4 de BMW con el que la marca alemana se presentará en el Turismo Carretera; Julián Santero y Kevin Candela, los pilotos elegidos para la aventura @autenticotucci

La relación de Santero con Fispa empezó en 2023 y al año siguiente el mendocino se consagró campeón con Ford Mustang en una polémica definición en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, cuando el coche de su rival en la pulseada –Mariano Werner (Ford Mustang)- fue saboteado a la salida de la calle de boxes. Y Tucci, para competir con la propuesta que ensayó el proyecto Mercedes, contactó a Sergio Trepat, empresario de concesionarios BMW desde hace más de tres décadas y coleccionista de modelos deportivos de la marca. La relación de la familia Trepat con el automovilismo nacional es histórica: Jorge cultivó un vínculo cercano con el TC y fue sponsor de varios pilotos consagrados.

“Tenemos la obligación de obtener buenos resultados, porque tenemos pilotos de la calidad de Santero y [Kevin] Candela, sumado a que somos los abanderados de una de las marcas más importantes del mundo”, afirmó Tucci, en la presentación de la unidad que se realizó en la concesionaria de Trepat en Vicente López. El plan también tiene el aval institucional de BMW Group Argentina. La tarea contrarreloj para la apertura del calendario invita a imaginar que la fecha en El Calafate tendrá como meta medirse en rendimiento ante las marcas con mayor desarrollo y a las estructuras líderes, como Canning Motorsport, Pradecon Racing... y con Maquin Parts Racing la pulseada será entre las marcas alemanas.

“Fue poco tiempo de trabajo, pero pudimos terminarlo. Aportamos nuestro granito de arena para que el proyecto funcione”, alentó Marcelo Ambrogio, titular de la estructura técnica. “Llegamos con lo justo: no realicé vueltas rápidas, porque nos enfocamos al análisis aerodinámico por la diferencia de carrocería con el Mustang y para ver cómo funciona”, expuso Santero, que ensayó en La Plata antes de viajar a El Calafate y quien en los últimos tres calendarios logró un campeonato y dos subcampeonatos.

Con la primera tanda de entrenamientos, el sábado a las 9, el TC pondrá en marcha una temporada que traerá como novedad el regreso de Mercedes y el estreno de BMW. Con los autos de nueva generación, la categoría se renueva, mientras el debate entre tradicionalistas e innovadores continuará, como la historia del TC.