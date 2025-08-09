Rituales para la alineación de planetas de agosto: cómo aprovechar la energía cósmica para manifestar tus deseos

La alineación de seis planetas es entre el 10 y el 13 de agosto, por lo cual se podrá ver en el cielo un desfile de Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es un fenómeno cósmico que presenta una oportunidad única para sintonizar con la energía del universo y manifestar cambios profundos en la vida. Este evento astronómico canaliza una poderosa corriente energética que puede ser aprovechada a través de rituales sencillos, pero significativos.

En este tipo de alineación se cree que, al concentrar la intención y la energía personal durante este período, se multiplican las posibilidades de que los deseos y propósitos se hagan realidad. La energía conjunta de los planetas actúa como un catalizador, fortaleciendo las peticiones y proyectándolas con mayor fuerza hacia el cosmos.

Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinean Imagen de vecstock en Freepik

A continuación, rituales para canalizar la energía cósmica de la alineación de planetas de agosto.

Ritual para la manifestación de deseos

Este rito está diseñado para materializar intenciones y proyectos. Se vincula con la energía del cosmos que, al estar alineada, actúa como un potente amplificador de nuestros anhelos más profundos. Hace falta una vela blanca (simboliza la pureza y la intención), un recipiente a prueba de fuego, fósforos o un encendedor, un papel y algo para escribir.

El ritual de manifestación libera las intenciones al universo Maksym Mazur - Unsplash

Este es el paso a paso para hacer un ritual para la manifestación de deseos:

Buscar un lugar tranquilo donde no se sea interrumpido.

Encender la vela blanca. La llama representa la luz de la conciencia y la conexión con el universo.

Con el papel y el lápiz, escribir de manera clara y en presente los deseos o metas que se quieren manifestar. Por ejemplo, en lugar de “Quiero tener un trabajo nuevo”, se debe escribir “Estoy feliz y agradecido por mi nuevo trabajo, que me llena de satisfacción”.

Leer en voz alta lo escrito, visualizando cada deseo como si ya se hubiera cumplido. Sentir la emoción de lograrlo.

Doblar la hoja y, con cuidado, prenderlo con la llama de la vela. Colocar el papel encendido en el recipiente a prueba de fuego y dejar que se consuma por completo. Las cenizas simbolizan la liberación de la intención al universo. Se recomienda dejarlas al aire libre, soplándolas para que el viento las disperse, o enterrarlas en la tierra.

Agradecer a los planetas y al cosmos por escuchar las peticiones. Dejar que la vela se consuma por completo o apagarla con un apagavelas (nunca soplando, para no dispersar la energía).

Ritual para la limpieza y renovación energética

Es una buena oportunidad para hacer una limpieza energética del cuerpo y el hogar (Canva)

Se busca aprovechar la energía de la alineación para limpiar el aura y el hogar de energías estancadas o negativas, permitiendo un nuevo comienzo. Para ello, se requiere incienso de sándalo o salvia blanca para la purificación, sal gruesa, un cuenco o recipiente, agua y una vela violeta o morada (simboliza la transmutación y la espiritualidad).

Así se lleva a cabo un ritual para la limpieza y renovación energética:

Llenar el cuenco con agua y añadir un puñado de sal gruesa, que es un poderoso purificador energético.

Encender el incienso o la salvia y recorrer el espacio, permitiendo que el humo limpie cada rincón. Se puede recitar mentalmente o en voz alta: “Esta casa/mi ser está limpio de toda energía negativa. Que la luz del universo la/lo llene”.

Encender la vela violeta. Su llama transmutará las energías densas en positivas.

Mojarse las manos en el agua con sal y pasarlas por el cuerpo, de la cabeza a los pies, visualizando cómo toda negatividad se desprende y se disuelve en el agua.

Finalmente, desechar el agua salada por el desagüe, simbolizando que las energías negativas se van. En tanto, dejar que el incienso se consuma. La vela puede apagarse con un apagavelas.

Ritual para atraer la abundancia y la prosperidad

El arroz es un elemento fundamental para este ritual Unsplash

La energía de la alineación planetaria puede ser un imán para la abundancia en todas sus formas: económica, espiritual y emocional. Este ritual está diseñado para abrir los caminos y atraer la buena fortuna y prosperidad. Es necesario un puñado de arroz (simboliza la prosperidad y la fertilidad), tres monedas de curso legal (pueden ser de cualquier denominación), una vela dorada o amarilla (representan la riqueza y el éxito) y un pequeño saquito de tela, preferiblemente de color verde o dorado.

Este es el procedimiento de un ritual para atraer la abundancia y la prosperidad: