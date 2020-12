Rodolfo Barili se fundió en un sentido abrazo con su madre después de mucho tiempo Crédito: Captura Instagram

22 de diciembre de 2020 • 10:40

Después de 9 meses y 13 días, llegó el tan esperado encuentro entre Rodolfo Barili y su madre. El periodista, que había dejado de verla casi dos semanas antes de que se decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), filmó el emotivo abrazo y lo subió a las redes sociales.

"La vida está hecha de momentos. Atesoraré este 21 de diciembre del 2020 como uno de esos en los que lo importante aparece con la claridad de las revelaciones. Jamás estuve tanto sin verla. A ella, la dueña de mis mayores admiraciones. Mi vieja", escribió el conductor de Telefe Noticias en su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Jamás pensé que ese abrazo esperaría 9 meses y 13 días. Acá estamos. Cuidándonos y celebrando la vida en un año tan complejo para todos. Les deseo ese abrazo soñado a cada uno de ustedes. De esos que nos permitimos hoy con la vieja. De esos que llenan de lágrimas los ojos al verlos, como el de una abuela con sus extrañados nietos".

"Gracias por tu esfuerzo vieja querida. Gracias por cuidarte. Gracias por escucharnos estos meses y bancar en soledad estos momentos. Todo lo vale este momento. Todo lo vale lo que viene. Todo. Gracias, una vez más mami, por tu ejemplo", concluye el texto de Barili que acompaña el video que no solo muestra el encuentro con él, si no también el que tuvo su madre con sus nietos.

Hace unos meses, el presentador televisivo ya le dedicado unas palabras a su madre, en su cuenta de Instagram. La publicación, cuya fecha data del 31 de agosto, decía: "Nunca estuvimos tanto tiempo sin vernos. Aunque hablemos seguido, no es lo mismo. Me faltan tus miradas, tus cariños, tus gestos, tus milanesas ricas y tu arroz con leche. Me faltan tus abrazos".