Romper el hielo: show de snowboard, música electrónica y adrenalina pura en Lago Hermoso Ski Resort

En uno de los rincones más vírgenes y espectaculares de la Patagonia, se vivió una noche mágica donde el snowboard, la música y el paisaje se fusionaron bajo la luz de la luna.

A 150km de Bariloche y 30 km de San Martín de Los Andes, Lago Hermoso es un centro de esquí boutique rodeado de picos nevados, lagos cristalinos y bosques nativos. Un paraíso natural que cada vez más personas eligen por su propuesta íntima y en conexión con la naturaleza.

Los mejores riders de la región desplegaron sus habilidades en Lago Hermoso Ski Resort.

En este escenario, la montaña vivió una noche distinta: Snow de Noche, una propuesta inédita que combinó snowboard, música electrónica y el inconfundible espíritu relajado de Corona Cero.

De la mano de Corona Cero y El Calamar Loco, Snow de Noche se convirtió en uno de los grandes hitos de esta temporada de invierno. Inspirado en el legendario Surf de Noche en Chapadmalal y en Wake de Noche en zona norte del GBA - dos propuestas que transformaron el deporte en una experiencia única - esta nueva edición llevó el espíritu libre a la nieve, combinando snowboard, música y entretenimiento en una exhibición vibrante, con energía joven y disruptiva.

El evento se inspiró en propuestas anteriores de Surf de Noche (Chapadmalal) y Wake de Noche (Zona Norte).

Esta nueva edición llevó el concepto por primera vez a la nieve, en una exhibición vibrante, con energía joven y disruptiva.

Desde el atardecer, el paisaje se transformó en una postal cinematográfica: picos nevados, luces LED y un circuito especialmente diseñado para que los mejores riders de la región desplegaran sus habilidades. Entre saltos y trucos, el público —integrado por amantes de la nieve, turistas y figuras como Zaira Nara, Emilia Attias, Barbie Pérez, Nico Canzani y Angie Kruk— acompañó cada momento con aplausos, música y un brindis único. Una auténtica celebración del deporte, la adrenalina y el talento.

La curaduría musical estuvo a cargo del dúo This and That, que puso a todos a bailar en medio de la nieve, mientras la propuesta gastronómica y las barras de Corona Cero reforzaron la idea de disfrutar el invierno sin alcohol, pero con todo el sabor.

El dúo This and That en la cabina.

La marca de cerveza, reconocida por invitar a conectar con la naturaleza y elevar momentos, reafirmó su apuesta por experiencias auténticas, conscientes y en contacto con el aire libre. “Vivir el invierno es también estar afuera, desconectar para conectar con lo que nos rodea y disfrutar de un escenario perfecto para compartir con amigos. Todo esto acompañado de Corona Cero, la nueva cerveza sin alcohol pero con todo el sabor”, resumió Soledad Azarloza, Directora de Corona Argentina.

