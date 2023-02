Rubén “Pollo” Sobrero sorprendió con un cambió de look y los memes estallaron

escuchar

Si de algo hay certezas es que las redes sociales no perdonan y sus usuarios no dejan pasar ninguna situación que pueda convertirse en un tuit viral o en un meme. En esta oportunidad los mensajes apuntaron directamente a Rubén “Pollo” Sobrero, el secretario general de la Unión Ferroviaria de la sección Oeste. ¿Cuál fue el motivo? No precisamente una decisión política, sino un cambio estético.

Rubén "El Pollo" Sobrero solía llevar el cabello largo hasta los hombros y rubio platinado Archivo

En las últimas horas, aparecieron en la red social del pajarito varias imágenes de Sobrero con un sorpresivo e inesperado cambio de look. Cortó su larga y característica melena rubia platinada que solía llevar hasta los hombros y optó por usar el pelo mucho más corto, prácticamente casi al ras de la cabeza. Y, como no podía ser de otra manera, fue el blanco de memes y posteos.

“Ahora sí podemos decretar el fin del siglo XX. Con ustedes, el “Pollo” Sobrero...”, escribió el usuario Mariano Martín y compartió una imagen de la nueva cabellera. Rápidamente, la publicación recibió varios comentarios del tipo: “No me recupero”; “Decime que tiene el pelo atado y que no nos está haciendo esta broma de mal gusto. ¡Se nos cae un símbolo!, ¡Esos rulos rubios largos son icónicos!”.

El "Pollo" Sobrero se hizo un cambio de imagen que sorprendió a todos (Foto: Twitter)

Asimismo, otros lo compararon con el actor neerlandés, Rutger Hauer, reconocido por sus trabajos Blade Runner y Escape de Sobibor y fallecido en 2019: “El Pollo Sobrero se convirtió en nuestro Rutger Hauer devaluado”. Además, un usuario sostuvo que “reencarnó en José Carreras”, el cantante español, y otro hizo una comparativa con el exárbitro argentino Néstor Pitana.

El Pollo Sobrero cambió de look y estallaron los memes (Foto: Twitter)

Compararon a Sobrero con el cantante español José Carreras (Foto: Twitter)

Por otra parte, los nuevos cambios económicos también se trasladaron a los memes. Tras el anuncio del nuevo billete de 2000 pesos que rendirá homenaje a la doctora Cecilia Grierson, al doctor Ramón Carrillo y al Instituto Malbrán, un usuario de Twitter expuso: “El Pollo Sobrero postulándose para el nuevo billete de 5000 pesos”.

Los memes de Pollo Sobrero (Foto: Twitter)

Las redes estallaron tras el corte de pelo de Pollo Sobrero (Foto: Twitter)

Por otra parte, el nuevo cabello del dirigente gremialista también se cruzó con la cuestión de la política argentina: “Al final estaba mejor con Macri: El Pollo Sobrero hasta el pelo perdió con este gobierno, bueno menos guita en Koleston...”

Los tuiteros no se resistieron a la hora de reaccionar al cambio de imagen del secretario general de la Unión Ferroviaria de la sección Oeste. Una persona comentó que lo “desplumaron” y otras acotaron: “¡El pollo Sobrero se cortó el pelo! El fin de una era. Quebró Koleston. Fenecieron los ferroviarios”; “La Argentina donde crecimos ya no existe, ¿qué hiciste Pollo Sobrero?”; “Perdió el encanto o perdió el sponsor de la marca Issue”.

Las redes reaccionaron al cambio de imagen de Sobrero (Foto: Twitter)

“Verlo sin el pelo largo y rubio, es como ver a Pancho Ibáñez sin bigotes”; “¡Me gustaba más tu onda anterior!”; “El Pollo Sobrero anunció que finalizó su canje con Koleston”, comentaron algunos usuarios. Las redes se dividieron y si bien varios cuestionaron el cambio de imagen del gremialista, otros lo aplaudieron: “¿Vendiste las extensiones? Te banco pollo, te queda muy bien”; “Vamos Pollo... te queda mucho mejor... ¡Ahora tenés menos para teñir!”

