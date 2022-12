Russell Brand, el “exchico malo de Hollywood”, compartió una sentida reflexión en redes al cumplir 20 años sobrio: “Todavía hoy...”

escuchar

El comediante Russell Brand compartió un emocionante video en Instagram donde agradece el hecho de estar sobrio hace veinte años. El actor contó en una entrevista anterior a UsWeekly que se hizo adicto a las drogas a los 19 años y que recién a los 27 decidió dejarlas para siempre

El actor, hoy de 47 años, tomó sus redes sociales para contar que era adicto al crack, a la heroína y al alcohol. Fue en 2002 cuando su exmanager le comunicó las que serían palabras providenciales para él. Le dijo que si no se limpiaba “terminaría en una prisión o en un cementerio”.

El comediante hoy está casado desde 2017 y tiene dos hijas pequeñas

Aquel fue el puntapié inicial para que el exesposo de Katy Perry se decidiera a entrar en rehabilitación por tres meses. “Quería expresar mi gratitud a todas las personas que me han ayudado a mantenerme limpio y sobrio”, señaló Brand al principio del clip.

“Lo que me han enseñado y mostrado es que es imposible que una persona como yo no beba y use drogas a menos que tenga el suficiente apoyo continuo de personas que entiendan lo que es sentir que las drogas o el alcohol, o ya sabes, ciertos comportamientos, son necesarios para estar bien”, continuó la estrella de Get him to the Greek.

El comediante y actor señaló que, si bien lograr y mantener la sobriedad “a menudo se ve y se celebra como un logro personal”, él lo ve como “un elemento comunitario y espiritual”.

El actor reconoció que es un proceso que todavía hoy sigue en curso: “Todavía, todos los días a veinte años sin crack ni heroína, sin alcohol, sigo sintiendo una fuerte atracción para buscar aprobación, placer o distracción del mundo exterior”.

Con un mensaje esperanzador, el comediante aseguró: “Hay un camino de regreso a la dignidad, un camino de regreso a comportarse de manera responsable y cariñosa, todas esas cosas son posibles”.

Russell Brand se casó en 2017 con Laura Gallacher, una actriz británica, con la que comparte dos hijas: Mabel de seis años y Peggy. de cuatro. El actor también admitió que la vida como esposo y padre también lo cambiaron: “No vivo de la manera imprudente, peligrosa y egoísta que solía vivir antes”, afirmó.

Claro está que el camino hacia la recuperación no ha sido fácil. De hecho, Brand convino en que la sobriedad sigue siendo un desafío: “El hecho es que después de veinte años, todavía siento mucho dolor, todavía encuentro la vida muy, muy difícil... Me resulta arduo enfrentar las condiciones de nuestro mundo”, dijo.

Russell Brand concluyó su mensaje sugiriendo que la solución para superar la adicción comienza por creer que es posible cambiar y estar abierto a un viaje de “autodescubrimiento”. El comediante habló previamente sobre sus batallas contra la adicción en su libro de 2017 Recovery: Freedom from our addictions.

LA NACION