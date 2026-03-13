Salir de la rutina: 4 planes para el fin de semana

Cuando llega el fin de semana y la pregunta de siempre, ¿qué hacemos?, se instala en la mesa familiar, lo mejor es tener opciones concretas y atractivas para salir de la rutina. Desde recorrer ambientes decorados por los mejores interioristas del país hasta navegar el Delta del Paraná, trepar entre árboles o viajar en el tiempo hasta la Jerusalén de hace dos mil años, Club LA NACION acerca una selección de planes para todos los integrantes de la familia.

Experiencia Living

Esta edición de Experiencia Living tendrá lugar en Remeros Beach, en Tigre

Experiencia Living es la gran exposición de diseño, decoración y arquitectura organizada por LA NACION y curada por la revista Living. En su cuarta edición, la muestra se instala en Remeros Beach, Tigre, un entorno que combina naturaleza, laguna y amplios espacios verdes a solo 20 minutos de la ciudad. Un programa en el que los socios de Club tienen descuentos en la entrada.

El recorrido incluye ambientes íntegramente decorados por reconocidos estudios de interiorismo y arquitectura, food trucks, shows en vivo, stands de las principales marcas del sector y un paseo de compras curado con marcas seleccionadas (Animaná, Arkimia, Bhyka, Petite Affaire, Granitha, Bed Time y más) en el que los socios también tienen beneficios especiales.

¿Cuándo? Del 19 de marzo al 19 de abril. Y un dato más: el estacionamiento es gratuito.

Euca Tigre

Euca Tigre distribuye sus juegos en nueve niveles de dificultad, para entretener a todas las edades

Sitio web: www.eucatigre.com

Beneficio: 20% en la compra de entradas todos los días

El dato: los acompañantes que no quieran subir pueden recorrer el parque de manera gratuita, lo que lo convierte en una opción cómoda para toda la familia, sin importar la edad ni las ganas de adrenalina

Euca Tigre es el parque aéreo de aventura más grande de Sudamérica. Está ubicado en Benavídez, a pocos minutos de Nordelta. Con más de 105 juegos en altura distribuidos en nueve niveles de dificultad, tirolesas, puentes colgantes y la Torre Verti-GO (una caída libre desde 13 metros), ofrece una experiencia de adrenalina en contacto directo con la naturaleza. El parque está construido bajo las más estrictas normas europeas de seguridad y utiliza el sistema de línea de vida continua, que garantiza que los participantes nunca se suelten del cable desde que comienzan hasta que regresan al suelo. Para los más chicos está Euca Mini, diseñado para niños desde los 5 años.

Tierra Santa

Tierra Santa se despliega en un predio de 7 hectáreas

Sitio web: www.tierrasanta.com.ar

Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

El dato: la Resurrección (una figura de 18 metros con 36 movimientos mecánicos que emerge de la montaña con música y efectos especiales) es el espectáculo imperdible del parque

Tierra Santa es el primer parque temático religioso de América Latina y uno de los primeros en el mundo. Ubicado sobre la Costanera, en un predio de siete hectáreas, transporta al visitante dos mil años al pasado para recorrer la antigua Jerusalén y revivir los momentos más significativos de la vida de Jesús, en un espacio donde conviven la cultura cristiana, judía e islámica. El parque cuenta con más de treinta casas ambientadas históricamente, actores en vivo, escenas animadas como El Pesebre, La Última Cena, El Vía Crucis y La Creación, y una propuesta gastronómica con cocina árabe y armenia. Fue declarado de interés nacional y bendecido por el Papa Francisco.

Catamaranes Tigre

El paseo de los 3 ríos navega los ríos Tigre, Lujan y Sarmiento durante 1:15 hs

Sitio web: www.catamaranestigre.com.ar

Beneficio: 10% en paseos en catamarán todos los días

El dato: también ofrecen el paseo Delta Premium, que conecta Tigre con Puerto Madero navegando por el Delta del Paraná y el Río de la Plata

Se trata de una de las experiencias fluviales más completas de la región: recorrer los principales ríos del Delta del Paraná a bordo de modernas embarcaciones con salidas todos los días de la semana. Los paseos duran entre una hora y cuarto y dos horas, y permiten disfrutar de los paisajes únicos de las islas, la vegetación exuberante del delta y conocer la vida de quienes habitan sus orillas, todo con el río como protagonista. Las embarcaciones tienen bar a bordo y capacidad para grupos de distintos tamaños, lo que las convierte también en una opción ideal para eventos y salidas especiales.

